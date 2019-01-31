Обзор NETIS N1. Беспроводной двухдиапазонный высокоскоростной маршрутизатор

В наше распоряжение попал новый двухдиапазонный маршрутизатор NETIS N1, оснащенный гигабитными портами и поддержкой 4G-модемов. Все это позволяет рассматривать его в качестве решения для организации доступа в сеть в условиях квартиры, небольшого офиса и частного дома.

NETIS N1 обзор

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Комплектация

В комплекте покупатель получает внешний блок питания, патч-корд, набор полезной документации и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен NETIS N1 в компактном корпусе из черного пластика с интересным дизайном в виде ряда вентиляционных решеток.

Визуально производит приятное впечатление. Роутер гармонично впишется в любой интерьер.

На лицевой панели расположен ряд светодиодных индикаторов с помощью которых можно будет контролировать активность использования ресурсов и рабочее состояние беспроводной, а также проводной сети.

На крышке расположен логотип производителя. Снизу наклейка с техническими данными.

Установить этот роутер можно будет на ровную горизонтальную поверхность или зафиксировать на стену.

С обратной стороны гнездо питания, кнопка сброса настроек, механическая кнопка выключения Wi-Fi, WPS, полноразмерный USB 2.0, четыре LAN и один WAN.

Все проводные RJ-45 порты с гигабитным подключением. Приятно видеть эту конструктивную особенность в этом невысоком ценовом сегменте.

Начинка

Две несъемные антенны можно поворачивать и наклонять относительно точки крепления. Важно отметить, что несмотря на то, что антенны всего визуально две, по факту их 4. Каждая из них работает, как в диапазоне 2.4, так и 5 ГГц.NETIS N1 поддерживает стандарт 802.11ac со скоростью до 867 Мбит/с. На частоте 2.4 ГГц скорость передачи до 300 Мбит/c. Суммарно получаем скорость до 1200 Мбит/с.

Устройство поддерживает несколько режимов работы: повторитель, клиент, AP, WDS, AP+WDS.

Панель управления

Чипсет: Realtek RTL8197FS( 1 ГГц) +RTL8812BRH+RTL8367RBRAM/ROM: 128MB DDR2/16MBОсновной чипсет с частотой процессора 1ГГц. 128 МБ оперативной памяти. Железо установлено очень производительное и роутер способен работать под солидной нагрузкой.При обращении к панели управления пользователя встречает мастер быстрой настройки, позволяющий в пару кликов запустить сеть, выбрать подключение и задать пароль подключения. По умолчанию стоит русский язык.

В разделе полных настроек отображается статистика использования ресурсов, данные по беспроводной и проводной сети.

В разделе “Сеть” задаются параметры подключения к провайдеру и работе локальной сети.

Отдельные вкладки по настройке беспроводной сети в диапазонах 2.4 и 5 ГГц.

Раздел “USB” дает возможности настройки подключенных устройств. Помимо озвученных выше 4G-модемов, это могут быть файловые накопители. С помощью роутера можно будет запустить общий сетевой накопитель.

Настраивается полоса пропускания и переадресация.

Есть инструменты по контролю доступа к ресурсам сети.

Динамический DNS и расширенные настройки роутера.

Итоги по NETIS N1

Разобраться с панелью управления будет несложно, набор настроек сможет удовлетворить и продвинутых пользователей, и не создаст трудностей у новичков.NETIS N1 станет отличным решением для организации проводного и беспроводного доступа в сеть. Встроенный USB предлагает широкие возможности по настройке и организации общего доступа. Интуитивная панель управления, привлекательный внешний вид, хорошее качество покрытия, высокие скорости обмена данными, гигабитные порты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".