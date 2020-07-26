Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция

Большинство из нас брезгует и опасается общественных туалетов, но как показали исследования носимые нами смартфоны представляют большую угрозу. Ученые погрузили корпуса 30 смартфонов в чашки Петри, зафиксирован рост золотистого стафилококка, Bacillus mycoides и других опасных бактерий. В среднем нашим смартфоны переносят в 18 раз больше бактерий, чем ручка слива в общественном туалете. Неудивительно, что с учетом последней пандемии внимание к вопросу личной безопасности в вопросах здоровья и гигиены возрос.

NUBI Fresh UV BOX Qi

Тестируемый сегодня NUBI Fresh UV BOX Qi создавался для проведения дезинфекции смартфонов и мелких вещей. Помимо этого, он поддерживает быструю беспроводную зарядку. Рекомендованная стоимость составляет 2990 рублей.

NUBI Fresh UV BOX Qi обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает USB Type-C кабель, пару пипеток и руководство пользователя.

NUBI Fresh UV BOX Qi

Внешний вид

Выполнен корпус из белого пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности немаркие.

NUBI Fresh UV BOX Qi

Представляет собой контейнер с откидной крышкой. Внутренняя часть используется для установки смартфонов, ювелирных изделий, масок, ключей, денег и других мелких вещей.

NUBI Fresh UV BOX Qi

На крышке расположена группа из шести УФ-светодиодов. Расположены они по всему периметру, обеспечивая равномерную обработку всей площади.

NUBI Fresh UV BOX Qi

Управляется NUBI Fresh UV BOX Qi при помощи механической кнопки с подсветкой. Нажатием включается или выключается процесс дезинфекции.

NUBI Fresh UV BOX Qi

В основании есть отдельная ниша, в которую можно капнуть эфирное масло. Так вместе с устранением бактерий, гаджеты и личные вещи будут еще и вкусно пахнуть.

NUBI Fresh UV BOX Qi

Помимо кнопки на крышке расположена зона с активной Qi-зарядкой. Она визуально отделена от основной площади крышки.

NUBI Fresh UV BOX Qi

Питание осуществляется через USB Type-C на боковой грани. В комплекте идет кабель с запасом по длине.

NUBI Fresh UV BOX Qi

На основании резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности.

Тесты

Объем контейнера для смартфона позволяет устанавливать современные модели с диагональю экрана, превышающей 6 дюймов. Мы тесты проводили с OnePlus 8 Pro. Помещается с запасом. С учетом расположения диодов только на крышке проводится обработка в два этапа. Перевернув между сеансами корпус телефона. Для дезинфекции используется группа УФ-светодиодов. Согласно информации в научных источниках, такой способ устраняет 99,9% бактерий и вирусов. Риска для самого телефона и экрана не несет. Дополнительная обработка не требуется.

NUBI Fresh UV BOX Qi

Помимо телефонов. Внутри можно будет провести очистку масок, перчаток, колец, сережек, цепочек, монет и бумажных купюр, ключей, сосок и детских ложек. Все что соответствует размеру и высоте контейнера. В отличие от рассмотренного ранее стерилизатора, тут для работы всегда будет требоваться питание. С учетом USB разъема найти источник будет несложно.

NUBI Fresh UV BOX Qi

Отдельно проверили работу беспроводной зарядки. Для Qi (10W, Fast Charge) нужен будет соответствующий адаптер питания. При подключении к ПК или ноутбуку скорость зарядки будет меньше. Проблем с совместимостью не было.

Итоги по NUBI Fresh UV BOX Qi

Золото. Выбор редакции MegaObzorNUBI Fresh UV BOX Qi -полезный и необходимый аксессуар, позволяющий провести дезинфекцию смартфонов и личных вещей. Простой и проверенный принцип работы, высокий ресурс, универсальность по выбору вещей для очистки, безопасность для смартфонов, возможность добавления аромасел, а также Qi зарядка.
NUBI Fresh UV BOX Qi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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