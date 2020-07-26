Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция

Большинство из нас брезгует и опасается общественных туалетов, но как показали исследования носимые нами смартфоны представляют большую угрозу. Ученые погрузили корпуса 30 смартфонов в чашки Петри, зафиксирован рост золотистого стафилококка, Bacillus mycoides и других опасных бактерий. В среднем нашим смартфоны переносят в 18 раз больше бактерий, чем ручка слива в общественном туалете. Неудивительно, что с учетом последней пандемии внимание к вопросу личной безопасности в вопросах здоровья и гигиены возрос.

NUBI Fresh UV BOX Qi обзор

Тестируемый сегодня NUBI Fresh UV BOX Qi создавался для проведения дезинфекции смартфонов и мелких вещей. Помимо этого, он поддерживает быструю беспроводную зарядку. Рекомендованная стоимость составляет 2990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает USB Type-C кабель, пару пипеток и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен корпус из белого пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности немаркие.

Представляет собой контейнер с откидной крышкой. Внутренняя часть используется для установки смартфонов, ювелирных изделий, масок, ключей, денег и других мелких вещей.

На крышке расположена группа из шести УФ-светодиодов. Расположены они по всему периметру, обеспечивая равномерную обработку всей площади.

Управляется NUBI Fresh UV BOX Qi при помощи механической кнопки с подсветкой. Нажатием включается или выключается процесс дезинфекции.

В основании есть отдельная ниша, в которую можно капнуть эфирное масло. Так вместе с устранением бактерий, гаджеты и личные вещи будут еще и вкусно пахнуть.

Помимо кнопки на крышке расположена зона с активной Qi-зарядкой. Она визуально отделена от основной площади крышки.

Питание осуществляется через USB Type-C на боковой грани. В комплекте идет кабель с запасом по длине.

Тесты

На основании резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности.Объем контейнера для смартфона позволяет устанавливать современные модели с диагональю экрана, превышающей 6 дюймов. Мы тесты проводили с OnePlus 8 Pro. Помещается с запасом. С учетом расположения диодов только на крышке проводится обработка в два этапа. Перевернув между сеансами корпус телефона. Для дезинфекции используется группа УФ-светодиодов. Согласно информации в научных источниках, такой способ устраняет 99,9% бактерий и вирусов. Риска для самого телефона и экрана не несет. Дополнительная обработка не требуется.

Помимо телефонов. Внутри можно будет провести очистку масок, перчаток, колец, сережек, цепочек, монет и бумажных купюр, ключей, сосок и детских ложек. Все что соответствует размеру и высоте контейнера. В отличие от рассмотренного ранее стерилизатора, тут для работы всегда будет требоваться питание. С учетом USB разъема найти источник будет несложно.

Итоги по NUBI Fresh UV BOX Qi

Отдельно проверили работу беспроводной зарядки. Для Qi (10W, Fast Charge) нужен будет соответствующий адаптер питания. При подключении к ПК или ноутбуку скорость зарядки будет меньше. Проблем с совместимостью не было.NUBI Fresh UV BOX Qi -полезный и необходимый аксессуар, позволяющий провести дезинфекцию смартфонов и личных вещей. Простой и проверенный принцип работы, высокий ресурс, универсальность по выбору вещей для очистки, безопасность для смартфонов, возможность добавления аромасел, а также Qi зарядка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".