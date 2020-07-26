Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция

Тестируемый сегодня NUBI Fresh UV BOX Qi создавался для проведения дезинфекции смартфонов и мелких вещей. Помимо этого, он поддерживает быструю беспроводную зарядку. Рекомендованная стоимость составляет 2990 рублей.
NUBI Fresh UV BOX Qi обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает USB Type-C кабель, пару пипеток и руководство пользователя.
Внешний видВыполнен корпус из белого пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности немаркие.
Представляет собой контейнер с откидной крышкой. Внутренняя часть используется для установки смартфонов, ювелирных изделий, масок, ключей, денег и других мелких вещей.
На крышке расположена группа из шести УФ-светодиодов. Расположены они по всему периметру, обеспечивая равномерную обработку всей площади.
Управляется NUBI Fresh UV BOX Qi при помощи механической кнопки с подсветкой. Нажатием включается или выключается процесс дезинфекции.
В основании есть отдельная ниша, в которую можно капнуть эфирное масло. Так вместе с устранением бактерий, гаджеты и личные вещи будут еще и вкусно пахнуть.
Помимо кнопки на крышке расположена зона с активной Qi-зарядкой. Она визуально отделена от основной площади крышки.
Питание осуществляется через USB Type-C на боковой грани. В комплекте идет кабель с запасом по длине.
На основании резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности.
ТестыОбъем контейнера для смартфона позволяет устанавливать современные модели с диагональю экрана, превышающей 6 дюймов. Мы тесты проводили с OnePlus 8 Pro. Помещается с запасом. С учетом расположения диодов только на крышке проводится обработка в два этапа. Перевернув между сеансами корпус телефона. Для дезинфекции используется группа УФ-светодиодов. Согласно информации в научных источниках, такой способ устраняет 99,9% бактерий и вирусов. Риска для самого телефона и экрана не несет. Дополнительная обработка не требуется.
Помимо телефонов. Внутри можно будет провести очистку масок, перчаток, колец, сережек, цепочек, монет и бумажных купюр, ключей, сосок и детских ложек. Все что соответствует размеру и высоте контейнера. В отличие от рассмотренного ранее стерилизатора, тут для работы всегда будет требоваться питание. С учетом USB разъема найти источник будет несложно.
Отдельно проверили работу беспроводной зарядки. Для Qi (10W, Fast Charge) нужен будет соответствующий адаптер питания. При подключении к ПК или ноутбуку скорость зарядки будет меньше. Проблем с совместимостью не было.
Итоги по NUBI Fresh UV BOX QiNUBI Fresh UV BOX Qi -полезный и необходимый аксессуар, позволяющий провести дезинфекцию смартфонов и личных вещей. Простой и проверенный принцип работы, высокий ресурс, универсальность по выбору вещей для очистки, безопасность для смартфонов, возможность добавления аромасел, а также Qi зарядка.
NUBI Fresh UV BOX Qi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".