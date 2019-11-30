Обзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобства

Два половиной года назад японская компания буквально «взорвала» рынок консолей, представив оригинальную Nintendo Switch. Революционная приставка подарила пользователям уникальный опыт, ведь теперь поиграв в любимую игру дома, можно было продолжить проходить ее в дороге, а отстегивающие контроллеры-джойконы смогли разнообразить геймплей и стать фирменной «фишкой». И вот в конце 2019 года увидела свет новая консоль под названием Nintendo Switch Lite, из которой благополучно «вырезали» все те особенности «старшей сестры», за которые мы так ее полюбили. На что же рассчитывала Nintendo? Давайте разбираться.

Комплектация

Разница с оригинальной консолью становится заметна еще с коробки, которая стала в четыре раза меньше, а комплектация из мечты лутомана превратилась в спартанскую: консоль, блок питания на 39 Вт и инструкция. Впрочем, раньше к своим консолям Nintendo «забывала» класть даже зарядку, так что радуемся и этому. Теперь о цене: Nintendo Switch Lite можно приобрести сейчас за 16 490 рублей, в то время как «большая» Switch продается за 22 990 рублей, то есть практически на 40% дороже. Впрочем, сразу придется потратиться еще немного на аксессуары, иначе консоль может долго не прожить при активной эксплуатации.

Оригинальный чехол в комплекте с защитной пленкой обойдется в 1990 рублей. Несмотря на то, что поверхность у него тканевая, сам по себе кейс жесткий и не допустит сдавливания приставки, а мягкая внутренняя поверхность исключит появление царапин. Внутри также имеется «язычок» под 8 картриджей и кармашек-сеточка для хранения, например, наушников. Чехол также убережет консоль от дождя. Пленка глянцевая, клеится легко без пузырей. В общем, полезное приобретение, чтобы продлить товарный вид вашей «любимицы». Единственное, чего я не понял, так это каким образом в Nintendo додумались сделать защитный кейс для портативной консоли белого цвета, на котором будет видна любая грязь.

Внешний вид и эргономика

Корпус консоли изготовлен из матового пластика желтого, бирюзового или черного цветов. Материал довольно успешно противостоит загрязнением, чего не скажешь о белых клавишах. Если оригинальная консоль ощущалась в руках словно собранный конструктор, то здесь все по-другому: монолитный корпус, никаких намеков на скрипы или люфты. Кроме того, новый форм-фактор позволил, наконец, заменить отдельные клавиши движения полноценной крестовиной.

Все остальные органы управления остались на своих местах: 4 клавиши действия, 2 «шифта», 2 «курка», кнопки «+» и «-», «Скриншот» и «Дом», а также два аналоговых стика. С последними связан настоящий буч в интернете из-за самопроизвольного срабатывания или так называемого «дрейфа». У меня, как и у моих знакомых, подобных проблем не наблюдалось. Сверху находятся кнопки регулирования громкости и блокировки экрана.

Консоль стала короче на 3 см и на 1 см уже, а вес сократился до 275 грамм (против 400 грамм у оригинала). Эти изменения явно пошли на пользу приставке: удерживать Switch Lite стало удобнее, и даже во время длительной игры, пальцы теперь не затекают.

Изменения конструкции повлекло собой и некоторые неудобства: часть игр, геймплей которых полностью построен на взаимодействии с джойконами, например, Nintendo Labo или 1-2-Switch, будет недоступна владельцам Lite-версии, а в некоторых других проектах, игровой процесс будет частично «порезан».

Вместе с отсоединяемыми контроллерами исчезла также ИК-камера и фирменная вибрация HD Rumble, которая была одной фирменных особенностей Switch. При этом, разработчики решили не мелочиться и полностью убрали вообще всю вибрацию, что также сказалось на многих играх. В некоторых проектах, где она является неотъемлемой частью геймплея, вибрирование заменяет дрожание экрана.

В принципе, никто не запрещает докупить джойконы, подсоединить их по Bluetooth и наслаждаться всеми прелестями игрового процесса. Правда такой комплект обойдется в туже цену, что и гибридный Switch. При этом, подключиться к ТВ консоль все равно физически не сможет, а из-за отсутствия встроенной подставки и уменьшенного экрана, играть в настольном варианте – удовольствие весьма сомнительное.

Инженеры оставили слот для картриджей, а разъем для карт microSD (поддерживается объем до 2 ТБ) спрятали под крышечку. Снизу располагается порт зарядки USB Type-C, а сверху mini jack. При этом, подключение Bluetooth-гарнитуры по-прежнему не работает, поскольку канал зарезервирован для джойконов. Сверху и сзади расположены вентиляционные отверстия активного охлаждения, а снизу – стереодинамики, которые стали немного тише, чем в оригинале.

Экран

Экран стал меньше: 5,5” по сравнению с 6,2” в исходной модели. Это имеет как свои минусы, так и плюсы. С одной стороны, интерфейс стал меньше: в некоторых играх текст плохо читался и на оригинальной Switch, а теперь иногда приходится подносить консоль почти вплотную к глазам, читая очередной диалог. В некоторых играх эта проблема решена масштабированием текста, в других – пока нет. С другой стороны, при неизменном разрешении 1280x720 пикселей, картинка стала заметно четче, что очень важно для портативной консоли.

«Железо»

IPS-матрица дает неплохую насыщенность цветов и большие углы обзора. Цветовая температура стала более тёплая. Если вы до этого пользовались оригинальной консолью, то желтоватое свечение будет поначалу бросаться в глаза. Субъективно, максимальная яркость дисплея слегка увеличилась, а вот автоматическую регулировку зачем-то убрали. Экран поддерживает сенсорный ввод, что бывает удобно для навигации по меню и ввода символов.Консоль получила обновленный 8-ядерный процессор NVIDIA Tegra X1, выполненный по 16-нанометровому процессу. Это не сделало ее более производительной, зато увеличило автономность: при емкости батареи в 3570 мАч (на 740 мАч меньше), продолжительность работы возросла на 20% (по отношению к оригиналу), позволяя продержаться от 4 до 7 часов, в зависимости от конкретной игры. Значительно упал (до 3% в сутки) саморазряд батареи. Полная зарядка занимает чуть более часа.

Софт и экосистема

Оперативной памяти тут по-прежнему 4 ГБ, а постоянной – 32 ГБ. Последней хватит примерно на 5-6 игр, поэтому установка карты памяти является практически обязательным условием использования. Устройство содержит модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 и NFC (для фигурок Amiibo). Также, в консоль встроены акселерометр и гироскоп, что важно для некоторых игр. Работы кулера практически неслышно.Nintendo Switch Lite работает на собственной операционной системе. Ее интерфейс наглядный и удобный: в центре отображаются иконки установленных игр, снизу – значки с дополнительными сервисами: новости, магазин приложений, альбом скриншотов и различные настройки. Из дополнительных возможностей – лишь просмотр роликов на YouTube. Считаю такой подход правильным: на консоли нужно играть в игры, для всего остального есть мобильный телефон.

Наверняка многие будут брать себе Lite второй Switch-консолью для портативного гейминга, и на этом пути их будет ждать много боли. Использование двух консолей потребует вручную переносить сейвы игр с приставки на приставку – автоматической синхронизации у Nintendo нет. Можно либо воспользоваться платным сервисом Nintendo Online (но это работает не для всех игр), либо запустить специальную функцию переноса, которая потребует наличия обеих консолей, а копировать данные для каждой игры придется по отдельности.

Если для одной учетной записи будет зарегистрировано две консоли, то Nintendo попросит одну из них назначить основной, а вторую – дополнительной. С первой не будет никаких ограничений, но вот вторая захочет при каждом удобном случае лезть в интернет и проверять, не играет ли кто на основной консоли, а если обнаружит такое «непотребство», то не даст запустить ни одну игру и завершит уже запущенные. Чтобы играть одновременно на обеих приставках, необходимо, чтобы дополнительная была всегда подключена к сети, а основная находилась офлайн. Логично будет сделать главной Switch Lite, а второстепенной – стационарную приставку, так как дома всегда есть интернет.

Опыт эксплуатации

Правда, возникает еще одна проблема, связанная с тем, что играть в игры, купленные под другой учетной записью можно лишь на основной Switch. То есть, пока вы с основной консолью находитесь на работе, дети могут поиграть на домашней консоли лишь под вашей «учеткой», переписав все сохранения. Более того, если вы попытаетесь поиграть на двух консолях друг против друга, то система распознает обман и просто закроет приложение на дополнительной. Не получится тут и «поделиться» игрой с друзьями, чтобы сыграть по сети, как это было в 3DS – придется каждому покупать свою версию игры. Из всего вышесказанного следует простой вывод: экосистема Nintendo пока не оптимизирована для использования двух консолей, а если хочешь, чтобы все работало четко – покупай картриджи: когда любая консоль обнаружит внутри карту с игрой, то запустит ее без лишних вопросов.Перед покупкой стоит определиться, что для вас важнее: удобство или функциональность. Если предпочитаете играть исключительно в дороге, то отказавшись от вибрации и автоматической регулировки подсветки, можно сэкономить 6500 рублей и получить более комфортный гейминг, включающий корпус без люфтов, полноценную крестовину, более четкий экран, меньшие габариты и вес. Автономность, по отношению к оригинальной консоли, возрастет, хотя все еще будет меньше, чем у Nintendo Switch 2019 года.

Те игры, что только недавно можно было пройти исключительно на современном ПК или на стационарных консолях, теперь можно взять с собой в кармане и выполнить пару квестов в Ведьмаке или Skyrim прямо в метро или на скучных парах. Играть вполне комфортно, но в некоторых игрушках элементы интерфейса или текст все же мелковаты. Те тайтлы, которые не запустятся на Switch Lite можно пересчитать буквально по пальцам двух рук, и без них вполне можно жить. При этом, по производительности, консоль ничуть не уступает «старшей» версии. Благодаря монолитному корпусу, устройство подойдет и детям, которым будет сложнее ее сломать, а если все же такая неприятность случится, то это будет не столь накладно, как со «старшей» консолью.

Еще один вариант использования «облегченной» Switch – в качестве дополнительной приставки, оставив оригинальную для стационарной игры. Собственно, так я и поступил, а чтобы не мучиться с сохранениями, разделил игры: продвинутые ролевки, там где много текста и опций, я прохожу на домашней консоли за большим экраном телевизора, а вот различные платформеры, вроде The Legend of Zelda: Link’s Awakening или Spyro Reignited Trilogy я оставил для Lite. Геймплей в них не требует полной сосредоточенности, экраны не перегружены большим количеством мелкого текста, игрушки не нуждаются в отсоединяемых джойконах, а отсутствие вибрации не сильно сказывается на прохождении. Играя в подобные тайтлы можно не погружаться глубоко в игру, ведь они вполне подходят для коротких сессий. При таком подходе, ресурс двух консолей будет расходоваться равномерно. Никто, впрочем, не запрещает, перекинуть сохранения на вторую консоль, если уж совсем не хочется отрываться от геймплея: для одной игры эта процедура не займет много времени.

Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Возможно, у некоторых, не знакомых с системой Nintendo Switch, может возникнуть вопрос: для чего вообще нужно покупать эту консоль, если можно играть на сотовом. Попробую привести несколько аргументов. На мобильных устройствах сейчас практически отсутствуют серьезные геймерские проекты. Зачастую, все ограничивается казуалками с большим количеством доната. На Switch же доступно множество AAA-проектов, которые раньше можно было поиграть только дома.

Вывод

Еще одно явное преимущество – управление. Какие бы доводы не приводили маркетологи, а управлять на физических клавишах в разы комфортнее, чем с сенсорного экрана. Кстати, после запуска игр на Switch сенсорное управление блокируется. Еще один факт, лежащий на поверхности – батарейка смартфона не будет расходоваться при игре, так что вы не останетесь без связи в самый неподходящий момент. Наконец, не столь очевидный, но весьма важный момент. Практически все современные мобильные игры требуют подключения к интернету. В городе это еще терпимо (хотя и тут бывают нюансы), но вот если вы полетите за границу, то это может стать настоящей проблемой. У Switch (по крайней мере, у основной консоли), такой проблемы нет – все игры (кроме сетевых) не требуют подключения к интернету.Лишившись стационарного режима и ряда сопутствующих функций, Switch Lite стала заметно удобнее для портативного гейминга. Приставка станет идеальным подарком на Новый год для детей, тех, кто часто путешествует, а также всем геймерам, которые не готовы отказываться от лучших игр, выходя из дома, тем более, что действительно классных проектов на системе сейчас стало доступно действительно много. Switch Lite создана для тех, кто ценит удобство больше функциональности. Если же вас покорила возможность мгновенного переключения со стационарного режима в портативный и обратно, то лучше присмотреться к «старшей» Nintendo Switch 2019 года выпуска.Автор: Артем Костенко