Обзор портативного ирригатора Oclean W10 Water Flosser

С электрической зубной щеткой для ухода за полостью рта под брендом Oclean мы уже детально знакомились. Отличает их портативное исполнение, аккуратный внешний вид и невысокая стоимость. Не так давно они расширили модельный ряд, выпустив портативный и недорой ирригатор Oclean W10. Дополнительные насадки в комплекте, компактные габариты и до 4 недель работы без подзарядки.

Oclean W10 Water Flosser

В официальном магазине на AliExpress она доступна с экспресс-доставкой за 3600 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с приятным оформлением в мятном оттенке. Внутри комплектующие и ирригатор зафиксированы в пластиковой подложке.

Oclean W10 Water Flosser

Комплект включает насадки, основной блок, USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика. Большая его часть белого цвета с матовым покрытием.

Oclean W10 Water Flosser

И внизу часть прозрачная. Она доступна в двух модификациях: зеленого или розового цвета.

Oclean W10 Water Flosser

Можно будет наглядно контролировать объем оставшейся воды при чистке. Этот контейнер отстегивается от корпуса для залива жидкости перед проведением процедуры или высушивания перед длительным хранением.

Oclean W10 Water Flosser

Внутри корпуса расположено два отсека, в одном из которых находится силиконовая трубка, через которую подается жидкость на компрессор.

Oclean W10 Water Flosser

При этом для заливая воды перед процедурой разбирать корпус необходимости нет, заглушка на верхней грани скрывает воронку для залива. Емкость контейнера 200 мл.

Oclean W10 Water Flosser

В закрытом положении она визуально гармонично дополняет общий сеттинг корпуса. Тут же находится крепление для комплектного ремешка.

Oclean W10 Water Flosser

Выполнен он из кожзама. Цвет меняется в зависимости от выбранной версии исполнении. С ним заметно удобнее проводить процедуру чистки.

Oclean W10 Water Flosser

На фронтальной стороне под заглушкой с нанесенной иконкой заряда скрывается разъем для проведения сеанса восстановления аккумулятора.

Oclean W10 Water Flosser

Oclean W10 защищен от воды, соответствуя IPX7. Это не только страхует от поломки, но и даст возможность смыть с корпуса загрязнения под краном.

Oclean W10 Water Flosser

Управляется при помощи механической двух механических клавиш на лицевой панели. Одна отвечает за включение, а вторая переключает режимы работы.

Oclean W10 Water Flosser

В комплекте с ирригатором идут четыре насадки. Все они под разный тип задач: универсальная для зубов, для коронок и брекетов, для зубодесневых карманов и для чистки языка. Они отличаются соплом.

Oclean W10 Water Flosser

Нужные насадки для замены со временем или при использовании одного ирригатора несколькими членами в семье, можно приобрести отдельно. Хотя с учетом предназначения устройства, более чем для одного человека рассматривать его на длительное время не рекомендуем.

Oclean W10 Water Flosser

Есть панель с индикацией, отображающая один из четырех режимов:
  • интенсивный – для ежедневной тщательной чистки,
  • стандартный – для обычной чистки каждый день,
  • щадящий – для слабых и чувствительных десен,
  • импульсный – для ежедневной глубокой чистки.

Тесты

Принцип действия любого ирригатора заключается в концентрированной струей воды, направляемой на десны или зубы импульсами. Под давлением воды удаляются загрязнения, при этом эмаль не повреждается. Помимо очищающего действия, оказывается массажный эффект.

Oclean W10 Water Flosser

Улучшается кровообращение десен. При регулярном использовании укрепляется состояние мягких тканей и может проходить их восстановление. Хорошая профилактика заболеваний десен.

Oclean W10 Water Flosser

Направленная струя убирает остатки пищи и мягкий налет в межзубных промежутках и зубодесневых карманах. В плане чистки ирригаторы помогают улучшить заметно качество чистки на время ношения брекетов, там, где обычные или электрические щетки не могут дать нужную эффективность гигиены.

Oclean W10 Water Flosser

В плане удобства управления и доступных режимов в Oclean W10 все отлично. Она, кстати, не уступает решениям требуемых подключения источника питания. По времени автономной работы все отлично. Встроенной батареи хватает на 3-4 недели. Восстановление проходит через актуальный USB-C.

Oclean W10 Water Flosser

Итоги

Ирригатор можно смело рекомендовать для массового применение, появление в таком удобном и портативном исполнении позволяет упростить и добавить комфорта процедуре ухода за полостью рта, а также в целом сократить заметно расходы на обращение в стоматологию. Oclean W10 в свою очередь дает четыре разные насадки в комплекте, удобный формат исполнения, четыре режима работы,
Комментарии и отзывы Oclean W10 Water Flosser
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