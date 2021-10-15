Обзор портативного ирригатора Oclean W10 Water Flosser…

С электрической зубной щеткой для ухода за полостью рта под брендом Oclean мы уже детально знакомились. Отличает их портативное исполнение, аккуратный внешний вид и невысокая стоимость. Не так давно они расширили модельный ряд, выпустив портативный и недорой ирригатор Oclean W10. Дополнительные насадки в комплекте, компактные габариты и до 4 недель работы без подзарядки.

Комплектация

В официальном магазине на AliExpress она доступна с экспресс-доставкой за 3600 рублей.Поставляется в коробке с приятным оформлением в мятном оттенке. Внутри комплектующие и ирригатор зафиксированы в пластиковой подложке.

Внешний вид

Комплект включает насадки, основной блок, USB-кабель и руководство пользователя.Выполнен в корпусе из пластика. Большая его часть белого цвета с матовым покрытием.

И внизу часть прозрачная. Она доступна в двух модификациях: зеленого или розового цвета.

Можно будет наглядно контролировать объем оставшейся воды при чистке. Этот контейнер отстегивается от корпуса для залива жидкости перед проведением процедуры или высушивания перед длительным хранением.

Внутри корпуса расположено два отсека, в одном из которых находится силиконовая трубка, через которую подается жидкость на компрессор.

При этом для заливая воды перед процедурой разбирать корпус необходимости нет, заглушка на верхней грани скрывает воронку для залива. Емкость контейнера 200 мл.

В закрытом положении она визуально гармонично дополняет общий сеттинг корпуса. Тут же находится крепление для комплектного ремешка.

Выполнен он из кожзама. Цвет меняется в зависимости от выбранной версии исполнении. С ним заметно удобнее проводить процедуру чистки.

На фронтальной стороне под заглушкой с нанесенной иконкой заряда скрывается разъем для проведения сеанса восстановления аккумулятора.

Oclean W10 защищен от воды, соответствуя IPX7. Это не только страхует от поломки, но и даст возможность смыть с корпуса загрязнения под краном.

Управляется при помощи механической двух механических клавиш на лицевой панели. Одна отвечает за включение, а вторая переключает режимы работы.

В комплекте с ирригатором идут четыре насадки. Все они под разный тип задач: универсальная для зубов, для коронок и брекетов, для зубодесневых карманов и для чистки языка. Они отличаются соплом.

Нужные насадки для замены со временем или при использовании одного ирригатора несколькими членами в семье, можно приобрести отдельно. Хотя с учетом предназначения устройства, более чем для одного человека рассматривать его на длительное время не рекомендуем.

интенсивный – для ежедневной тщательной чистки,

стандартный – для обычной чистки каждый день,

щадящий – для слабых и чувствительных десен,

импульсный – для ежедневной глубокой чистки.

Тесты

Есть панель с индикацией, отображающая один из четырех режимов:Принцип действия любого ирригатора заключается в концентрированной струей воды, направляемой на десны или зубы импульсами. Под давлением воды удаляются загрязнения, при этом эмаль не повреждается. Помимо очищающего действия, оказывается массажный эффект.

Улучшается кровообращение десен. При регулярном использовании укрепляется состояние мягких тканей и может проходить их восстановление. Хорошая профилактика заболеваний десен.

Направленная струя убирает остатки пищи и мягкий налет в межзубных промежутках и зубодесневых карманах. В плане чистки ирригаторы помогают улучшить заметно качество чистки на время ношения брекетов, там, где обычные или электрические щетки не могут дать нужную эффективность гигиены.

В плане удобства управления и доступных режимов в Oclean W10 все отлично. Она, кстати, не уступает решениям требуемых подключения источника питания. По времени автономной работы все отлично. Встроенной батареи хватает на 3-4 недели. Восстановление проходит через актуальный USB-C.

Итоги

Ирригатор можно смело рекомендовать для массового применение, появление в таком удобном и портативном исполнении позволяет упростить и добавить комфорта процедуре ухода за полостью рта, а также в целом сократить заметно расходы на обращение в стоматологию. Oclean W10 в свою очередь дает четыре разные насадки в комплекте, удобный формат исполнения, четыре режима работы,