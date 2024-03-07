Умная звуковая щетка с Wi-Fi. Обзор Oclean X Ultra S

Ранее мы уже проводили тесты электрических зубных щеток Oclean, а также дополнительных аксессуаров ухода за полостью рта. Сегодня мы рассмотрим умную звуковую щетку Oclean X Ultra S с дисплеем, голосовыми подсказками, системой искусственного интеллекта, инновационными насадками, а также поддержкой анализа отчетов по результатам чистки с помощью приложения для смартфона.

Oclean X Ultra S

Комплектация

Эффектно оформленная коробка, на обратной стороне которой приведены данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Внутри все аккуратно распределено по отсекам.

Oclean X Ultra S

Комплект включает держатель на стену, зарядное устройство, чехол, три разные насадки и руководство пользователя.

Внешний вид

Есть несколько версий цветового оформления, мятно-зеленая и черная. Корпус выполнен из пластика с шероховатым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление в руках.

Oclean X Ultra S

На лицевой стороне расположен островок с механической кнопкой управления и цветным дисплеем. По краям от экрана находятся сенсорные зоны, с помощью них идет взаимодействие с интерфейсом.

Oclean X Ultra S

Свайпами можно переключать доступные режимы работы, изменять интенсивность чистки. В целом взаимодействие реализовано интуитивно, на касания зоны реагируют корректно.

Oclean X Ultra S

Под основным покрытием корпуса скрываются отдельные светодиодные индикаторы, отображающие статус беспроводного соединения и рабочий самой щетки. Снизу логотип бренда Снизу у Oclean X Ultra S кольцевая подсветка, активируемая во время проведения сеанса зарядки. Для этой процедуры в комплекте идет база, подключаемая к USB. Щетка на время зарядки располагается вертикально.

Oclean X Ultra S

В ванной комнате на стене можно будет зафиксировать комплектный держатель с магнитом. Стильно, аккуратно и компактно.

Oclean X Ultra S

Передаточная ось выполнена из металла. Для нее в комплекте предусмотрен защитный силиконовый колпачок с кольцом.

Oclean X Ultra S

В комплекте со щеткой идет три вида насадок: Ultra Gum Care для десен, Ultra Clean – для ежедневной чистки, Ultra White – для отбеливания.

Oclean X Ultra S

Зубная щетка оснащена датчиком давления, определяющим во время проведения процедуры чистки силу нажатия. Если идет превышение рекомендуемого уровня, идет предупреждение. Это должно помочь избежать повреждение десен и обеспечить равномерную чистку.

Софт

Важным элементом Oclean X Ultra S является модуль беспроводного соединения Wi-Fi с Bluetooth. Он используется для соединения со смартфоном и последующего анализа получаемых данных через приложение Oclean Care+.

Oclean X Ultra S

При первом сопряжении идет создание аккаунта с выбором пола, даты рождения и типа зубов. Здесь можно будет указать на наличие проблем и вредных привычек.

Oclean X Ultra S

Главный экран содержит список отчетов по проведенным сеансам чистки. Каждый из них можно проанализировать. Выводится изображение челюсти с зонами и оценкой качества чистки на них. Выдается итоговый счет с оценкой.

Oclean X Ultra S

В экране настроек можно задать типы напоминаний, отключив не нужные.

Oclean X Ultra S

Доступен для добавления дополинтельный режим с ручной настройкой продолжительности читки, силы.

Тесты

Оснащена Oclean X Ultra S двигателем Maglev 3.0 с частотой в 84000 движений в минуту. Скорость меняется в зависимости от выбранного режима, а доступны следующие: деликатный, обычный, отбеливание, очистка межзубных промежутков, полировка, массаж десен. Помимо этого силу можно менять вручную.

Oclean X Ultra S

Такой диапазон скоростей решает как задачи ежедневной чистки утром и вечером, но и позволяет удалять налет от кофе, чая, сигарет. Регулярное использование предотвращает образование зубного камня и улучшает состояние десен.

Oclean X Ultra S

Встроенного аккумулятора хватает на более чем 30 дней работы. Это позволит не брать с собой в короткие рабочие поездки адаптер. При этом проводить зарядку можно и в комплектном футляре, на его основании есть разъем USB-C.

Итоги

Oclean X Ultra S – топовая электрическая зубная щетка с интеллектуальной системой и поддержкой соединения со смартфоном. Высокое качество исполнение и привлекательный внешний вид, цветной дисплей с сенсорным управлением, три насадки в комплекте, футляр и зарядная станция в комплекте.
Умная звуковая щетка с Wi-Fi. Обзор Oclean X Ultra S…
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