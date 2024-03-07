Умная звуковая щетка с Wi-Fi. Обзор Oclean X Ultra S…

Комплект включает держатель на стену, зарядное устройство, чехол, три разные насадки и руководство пользователя.
На лицевой стороне расположен островок с механической кнопкой управления и цветным дисплеем. По краям от экрана находятся сенсорные зоны, с помощью них идет взаимодействие с интерфейсом.
Свайпами можно переключать доступные режимы работы, изменять интенсивность чистки. В целом взаимодействие реализовано интуитивно, на касания зоны реагируют корректно.
Под основным покрытием корпуса скрываются отдельные светодиодные индикаторы, отображающие статус беспроводного соединения и рабочий самой щетки. Снизу логотип бренда Снизу у Oclean X Ultra S кольцевая подсветка, активируемая во время проведения сеанса зарядки. Для этой процедуры в комплекте идет база, подключаемая к USB. Щетка на время зарядки располагается вертикально.
В ванной комнате на стене можно будет зафиксировать комплектный держатель с магнитом. Стильно, аккуратно и компактно.
Передаточная ось выполнена из металла. Для нее в комплекте предусмотрен защитный силиконовый колпачок с кольцом.
В комплекте со щеткой идет три вида насадок: Ultra Gum Care для десен, Ultra Clean – для ежедневной чистки, Ultra White – для отбеливания.
Зубная щетка оснащена датчиком давления, определяющим во время проведения процедуры чистки силу нажатия. Если идет превышение рекомендуемого уровня, идет предупреждение. Это должно помочь избежать повреждение десен и обеспечить равномерную чистку.
При первом сопряжении идет создание аккаунта с выбором пола, даты рождения и типа зубов. Здесь можно будет указать на наличие проблем и вредных привычек.
Главный экран содержит список отчетов по проведенным сеансам чистки. Каждый из них можно проанализировать. Выводится изображение челюсти с зонами и оценкой качества чистки на них. Выдается итоговый счет с оценкой.
В экране настроек можно задать типы напоминаний, отключив не нужные.
Доступен для добавления дополинтельный режим с ручной настройкой продолжительности читки, силы.
Такой диапазон скоростей решает как задачи ежедневной чистки утром и вечером, но и позволяет удалять налет от кофе, чая, сигарет. Регулярное использование предотвращает образование зубного камня и улучшает состояние десен.
Встроенного аккумулятора хватает на более чем 30 дней работы. Это позволит не брать с собой в короткие рабочие поездки адаптер. При этом проводить зарядку можно и в комплектном футляре, на его основании есть разъем USB-C.