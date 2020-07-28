Обзор Paper Mario: The Origami King. Ролевое приключение в бумажном мире

Если вы считаете, что все игры про Марио являются платформерами, где надо прыгать по головам грибоподобных монстров, то вынужден разочаровать: есть еще файтинги, гонки, вечеринки, различные головоломки и даже полноценные ролевые игры. Именно к последним и относится серия Paper Mario, выросшая из классических jRPG, но успевшая обзавестись таким количеством особенностей, что ее впору выделять в отдельный поджанр. Paper Mario: The Origami King для Nintendo Switch – новое приключение знаменитого водопроводчика с интересным сюжетом, увлекательными диалогами, исследованием мира и необычными механиками.

«Фишка» серии – уникальная графика, совмещающая трехмерные объекты окружения с плоскими персонажами: герои имеют всего две грани, что отлично заметно, когда они поворачиваются. При этом «бумажная» стилизация обыгрывается сюжетно: персонажи боятся воды и огня, потому что могут размокнуть или сгореть, а одна из возможностей быстрого перемещения между локациями - отправка по факсу. Для решения различных головоломок нужно мять, рвать или отклеивать участки окружающего мира, а дыры в ткани реальности заполнять разноцветным конфетти.

Завязка сюжета начинается с подготовки фестиваля в грибном королевстве, где царит полнейшая идиллия: даже Боузер активно принимает в нем участие, на время забыв свое любимое хобби с похищением принцесс. Однако прибыв на праздник, Марио обнаруживает лишь пустынные улицы, а вместо радушного приема, Пич бросает нашего водопроводчика в подземелье.

Как выясняется, всему виной злой король Олли, который сложил из жителей фигурки оригами, превратив их в своих злобных приспешников, а после и вовсе, используя серпантин, похищает замок принцессы. Нашему протагонисту придется в очередной раз вернуть все на место. Сценаристы подготовили несколько неожиданных и оригинальных поворотов в сюжете и отсылок к предыдущим играм серии.

Проходя The Origami King, мы будем исследовать окружающий мир, отыскивать секреты, решать головоломки, общаться с персонажами, проводить поединки и спасать попавших в беду. Мир игры огромный и забит разнообразными активностями, изучать его действительно интересно, а за проявленное любопытство, игрока наградят монетами и новыми предметами. Помогать нам будет сестра Олли, принцесса Оливия. Она научит Марио нескольким интересным приемам: собирать конфетти, разворачивать в нормальный вид жителей королевства и использовать суперспособность «Руки тысячи приемов». С помощью последней можно решать пространственные головоломки, управляя огромными конечностями гироскопом консоли.

В игре есть три типа противников, и сражения с каждым из них уникальны. При встрече с обычными врагами, действие переносится на круглую арену, поделенную на кольца. Перед каждым ходом дается несколько секунд на то, чтобы, вращая участки, определенным образом сгруппировать врагов. Затем нужно из центра, где находится Марио, провести атаку: у каждого оружия своя траектория и зона поражения.

В ходе битвы, можно докупать различные усиления, позволяющие, например, прыгать на головы шипастых противников. Спасенные местные жители будут наблюдать за ходом сражения с трибун. Им можно заплатить, чтобы они немного вам помогли. Во время анимации ударов необходимо дополнительно нажимать клавишу «A» для нанесения большего урона или, наоборот, чтобы лучше защититься самому. Иногда к Марио для помощи в бою будут присоединяться напарники.

Второй тип противников - мини-боссы, которые тут сделаны из папье-маше. Поединки с ними проходят в реальном времени, а игроку необходимо уворачиваться от выпадов и, с помощью молота, наносить удары самому. Самые же интересные сражения проходят, безусловно, с боссами. Здесь уже противник находится в центре арены, а нам нужно, вращая кольца, собрать определенную последовательность символов: наш протагонист перемещается по стрелочкам к центру арены, и вставая на специальный значок может ударить.

Игра наполнена юмором: Марио попадет во множество комичных ситуаций, а второстепенные персонажи будут много шутить и подкалывать как друг друга, так и игрока. Вот только чтобы прочувствовать всю прелесть шуток, необходимо владение английским языком – Nintendo не стала переводить игру на русский.

Будем надеяться, что компания одумается и выпустит обновление с локализацией. Отдельно стоит сказать про музыку – она тут действительно великолепна и хорошо погружает в атмосферу происходящего, я бы с радостью добавил весь саундтрек игры в свой плейлист.

The Origami King – это большое 40-часовое приключение, которое не дает заскучать. Только что мы исследовали локации в поисках монеток и секретов, и вот уже сражаемся с отрядом гумб. После битвы, путь нам преграждает очередная яма и нужно собирать сумку конфетти, а сразу за ней – головоломка с «руками».

Спустя еще несколько минут мы уже общаемся с персонажами, пытаясь продвинуться по сюжету или получить новую способность, но вот перед нами приземляется огромный дракон из оригами, которого будет не так-то просто усмирить. Игра в меру сложная и очень затягивающая. Помимо отсутствия русской локализации, единственным недостатком для меня стал отказ от прокачки персонажа: все-таки в ролевой игре хотелось бы видеть такую возможность.

Разработчикам из Masahiko Nagaya удалось создать проработанный «бумажный» мир, заселив его популярными персонажами. У игры интересный сюжет, подаваемый через диалоги, необычная графика и отличная музыка. Она не даст заскучать благодаря разнообразию игровых механик, большому числу головоломок и фирменному юмору.

Paper Mario: The Origami King – один из тех проектов, на который стоит обратить внимание всем владельцам Nintendo Switch. Игра одинаково хороша как на домашнем телевизоре, так и в портативном варианте.
Автор: Артем Костенко
Комментарии и отзывы Paper Mario: The Origami King
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Если вы считаете, что все игры про Марио являются платформерами, где надо прыгать по головам грибоподобны...
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