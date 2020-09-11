Обзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB. Недорогой твердотельный диск

Несмотря на распространение интерфейса М.2 на материнских платах и ноутбуках, решения с SATA 3.0 остаются актуальными и сегодня. Как пример, новая серия Patriot Memory P210, позволяющая организовать дисковое хранилище с высокими скоростями обмена данными при небольшом бюджете на сборку или апгрейд системы.

Patriot Memory P210 обзор

Изучать будем на примере диска объемом 256 Гбайт. Накопители это серии сопровождаются 3-летней гарантией.

Комплектация

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в блистер с общими особенностями и сводными данными по характеристикам. Комплект включает только сам накопитель.

Внешний вид

Особенностью это серии стало отсутствие привязки к конкретному контроллеру. Техническое оснащение может меняться в зависимости от партии и даты производства. Так обеспечивается невысокая стоимость и

последовательное последующее обновление в рамках серии.

В нашем случае используется контроллер SM 2258XT. Поддержка TRIM и S.M.A.R.T.

Серия включает накопители объемами 128, 256 и 512 Гбайт. Также есть на 1 и 2 Тбайт.

Подключается при помощи традиционного SATA 3.0 интерфейса. Заявленная скорость последовательного чтения до 510 Мбайт/с.

Выполнен Patriot Memory P210 в корпусе из пластика. На крышку и основания нанесены наклейки с техническими данными и названиями серии.

Тесты Patriot Memory P210

HD Tune Pro:

Толщина корпуса не превышает 7 мм. Его можно рассматривать для апгрейда ультрабуков и ноутбуков.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по Patriot Memory P210

Patriot Memory P210 – недорогой твердотельный накопитель с интерфейсом 3.0. При этом его отличают высокие скорости работы с данными. Трехлетняя гарантия и возможность установки в ноутбуки. Сама серия предлагает варианты исполнения от 128 Гбайт до 2 Тбайт.