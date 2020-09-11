Обзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB. Недорогой твердотельный диск

Изучать будем на примере диска объемом 256 Гбайт. Накопители это серии сопровождаются 3-летней гарантией.
Patriot Memory P210 обзорК моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в блистер с общими особенностями и сводными данными по характеристикам. Комплект включает только сам накопитель.
Внешний видОсобенностью это серии стало отсутствие привязки к конкретному контроллеру. Техническое оснащение может меняться в зависимости от партии и даты производства. Так обеспечивается невысокая стоимость и
последовательное последующее обновление в рамках серии.
В нашем случае используется контроллер SM 2258XT. Поддержка TRIM и S.M.A.R.T.
Серия включает накопители объемами 128, 256 и 512 Гбайт. Также есть на 1 и 2 Тбайт.
Подключается при помощи традиционного SATA 3.0 интерфейса. Заявленная скорость последовательного чтения до 510 Мбайт/с.
Выполнен Patriot Memory P210 в корпусе из пластика. На крышку и основания нанесены наклейки с техническими данными и названиями серии.
Толщина корпуса не превышает 7 мм. Его можно рассматривать для апгрейда ультрабуков и ноутбуков.
Тесты Patriot Memory P210Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
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