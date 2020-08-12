Обзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборок

Большинство модулей оперативной памяти, протестированных в рамках «Лаборатории», так или иначе были ориентированы на игроков и энтузиастов. Это ожидаемо отражалось на стоимости. Но не будем забывать, что системы собираются не только для игр и установки рекордов в синтетических тестах. Изучаемый сегодня комплект Patriot Memory SL Premium из двух модулей по 4 Гбайт каждый ориентирован на недорогие сборки.

Patriot Memory Signature Premium обзор

На момент публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляются планки упакованными в блистер из прозрачного пластика. На данные модули, как и на всю оперативную память от Patriot Memory, предоставляется 10-летняя гарантия производителя.

Внешний вид

В серии SL Premium вышли модификации с частотами от 2400 до 3200 МГц. Также отличия есть по объемам: одиночные планки на 4, 8, 16 и 32 Гбайт, комплекты их 2х модулей от 8 до 64 Гбайт суммарно.

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, планки оснащены металлическими радиаторами, окрашенными в черный цвет. PCB-платы для серии SL Premium применяются также строго черного цвета.

На верхней грани гребенка. Высота планок невелика, обеспечивается широкая совместимость с башенными системами охлаждения.

Здесь ожидаемо отсутствует подсветка. Но в целом выглядят привлекательно. Само же наличие радиатора должно положительно сказаться на температурных режимах работы.

Тесты

В Patriot Memory SL Premium отсутствует XMP-профиль. Тестируемый нами комплект функционирует на частоте 2666 МГц с таймингами 19-19-19-43. Напряжение 1.2V. Обеспечивается широкая совместимость с платформами AMD и Intel.

Мы проводили тестирование в паре с процессором Intel Core i9-10900F. Проблем с запуском не возникло.

Также провели тестирование на частоте 2400 МГц с таймингами 17-17-17-39. Напряжение 1.2V.

Итоги по Patriot Memory SL Premium

Patriot Memory SL Premium – недорогая оперативная память с низкопрофильными радиаторами. По соотношению стоимости и быстродействия выступает оптимальным вариантом для сборки системы под работу и мультимедиа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".