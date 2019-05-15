Обзор Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1. Наушники с двумя типами амбушюр и 7.1 звуком

Какими должны быть идеальные игровые наушники? Нужен ли виртуальный объемный звук? Тканевые или амбушюры из экокожи? Виртуальный объемный звук и возможность настройки? Для каждого из читателей ответ будет индивидуален. Но во всем многообразии представленных игровых наушников есть модели, которые готовы удовлетворить потребности сразу широкого круга потребителей, предложив вариант выбора. Как пример, изучаемые сегодня Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1 обзор

Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 5015 рублей.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Есть прозрачное окошко, позволяющее составить предварительное мнение по внешнему виду гарнитуры. Комплект включает руководство пользователя, наклейки с логотипом производителя, сменные амбушюры, чехол для хранения.

Внешний вид

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1 выполнены в агрессивной стилистике. Массивный корпус с широким оголовьем.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

По центру оголовья полигональный вырез с мягкой подкладкой внутри. По центру логотип линейки игровой периферии Patriot.

Поддерживается возможность изменения длины оголовья. Направляющие выполнены из металла с насечками, фиксирующими выбранное положение.

Диапазон регулировки широкий, подойдут наушники пользователям с разным анатомическим объемом головы, и не будут создавать излишнего давления.

Изначально на чашки установлены амбушюры из экокожи с ярко-красной тканью, защищающей динамик.

В комплекте также предлагается вариант с тканевыми амбушюрами. Подход, заслуживающий похвалы, к тому же производитель позаботился еще и об инструменте для аккуратного съема и установки.

Внешняя поверхность чашек с металлической декоративной сеткой. Есть серебристая вставка с логотипом, периметр которой подсвечивается светодиодной подсветкой.

Она многоцветная. Поведение и эффекты можно будет настроить индивидуально в последующем при помощи программного обеспечения, также можно полностью отключить ее.

В левой чашке находится откидной микрофон без ветрозащиты. Длина ножки оптимальна.

На этой же чашке с тыльной стороны находится переключатель режима воспроизведения басов и барабан регулировки громкости.

Подключается при помощи кабеля в защитной тканевой оплетке. Место выхода кабеля дополнительно усилено и защищено от перегибов. Не забыли про ферритовую защиту.

Софт

Тесты

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. Оформление простое. В главном окне меняется громкость воспроизведения и балансировка по линиям.Отдельная вкладка для работы с усилением встроенного микрофона. Меняются пресеты эквалайзера. Есть настройки для объемного звука.Предлагается тонкая настройка работы подсветки с выбором цвета, скорости и эффектов.За воспроизведение в Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1 отвечает пара 40 мм неодимовых динамиков с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. За питание и передачу звука тут отвечает общая USB-линия. Для корректной работы наушников не требуется наличие звуковой карты.

Звуковая сцена хорошо сбалансирована на широком диапазоне частот. Есть выраженные верхи, голос передается четко. Отлично проработан низкочастотный спектр, без явного акцента на низы. Прибавить глубины баса можно, активировав функцию Ultra Bass. Есть запас по громкости. Шумов и артефактов замечено не было.

Наушники сидят на голове удобно. При поворотах головы не смещаются. На уши не давят. Длительные сессии с тканевыми амбушюрами не приводят к проблемам с запотеванием. Длины кабеля достаточно для удаленного подключения к корпусу. Хороший уровень звукоизоляции.

Итоги по Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Микрофон работает корректно. Звук передает без искажений. Наушники могут использоваться для общения в играх и проведения трансляций.Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1 – качественные игровые наушники с виртуальным 7.1 звуком, предлагающие выбор типа амбушюр, комплектный тканевый чехол, сбалансированное звучание, чистую передачу голоса, настраиваемую подсветку, эргономичную конструкцию. Проблем и сбоев в ходе длительных тестов выявлено не было.