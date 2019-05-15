Обзор Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1. Наушники с двумя типами амбушюр и 7.1 звуком

2019-05-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1; [759]
Какими должны быть идеальные игровые наушники? Нужен ли виртуальный объемный звук? Тканевые или амбушюры из экокожи? Виртуальный объемный звук и возможность настройки? Для каждого из читателей ответ будет индивидуален. Но во всем многообразии представленных игровых наушников есть модели, которые готовы удовлетворить потребности сразу широкого круга потребителей, предложив вариант выбора. Как пример, изучаемые сегодня Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 5015 рублей.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1 обзор

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Есть прозрачное окошко, позволяющее составить предварительное мнение по внешнему виду гарнитуры. Комплект включает руководство пользователя, наклейки с логотипом производителя, сменные амбушюры, чехол для хранения.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Внешний вид

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1 выполнены в агрессивной стилистике. Массивный корпус с широким оголовьем.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

По центру оголовья полигональный вырез с мягкой подкладкой внутри. По центру логотип линейки игровой периферии Patriot.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Поддерживается возможность изменения длины оголовья. Направляющие выполнены из металла с насечками, фиксирующими выбранное положение.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Диапазон регулировки широкий, подойдут наушники пользователям с разным анатомическим объемом головы, и не будут создавать излишнего давления.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Изначально на чашки установлены амбушюры из экокожи с ярко-красной тканью, защищающей динамик.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

В комплекте также предлагается вариант с тканевыми амбушюрами. Подход, заслуживающий похвалы, к тому же производитель позаботился еще и об инструменте для аккуратного съема и установки.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Внешняя поверхность чашек с металлической декоративной сеткой. Есть серебристая вставка с логотипом, периметр которой подсвечивается светодиодной подсветкой.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Она многоцветная. Поведение и эффекты можно будет настроить индивидуально в последующем при помощи программного обеспечения, также можно полностью отключить ее.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

В левой чашке находится откидной микрофон без ветрозащиты. Длина ножки оптимальна.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

На этой же чашке с тыльной стороны находится переключатель режима воспроизведения басов и барабан регулировки громкости.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Подключается при помощи кабеля в защитной тканевой оплетке. Место выхода кабеля дополнительно усилено и защищено от перегибов. Не забыли про ферритовую защиту.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. Оформление простое. В главном окне меняется громкость воспроизведения и балансировка по линиям.

Отдельная вкладка для работы с усилением встроенного микрофона. Меняются пресеты эквалайзера. Есть настройки для объемного звука.

Предлагается тонкая настройка работы подсветки с выбором цвета, скорости и эффектов.

Тесты

За воспроизведение в Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1 отвечает пара 40 мм неодимовых динамиков с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. За питание и передачу звука тут отвечает общая USB-линия. Для корректной работы наушников не требуется наличие звуковой карты.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Звуковая сцена хорошо сбалансирована на широком диапазоне частот. Есть выраженные верхи, голос передается четко. Отлично проработан низкочастотный спектр, без явного акцента на низы. Прибавить глубины баса можно, активировав функцию Ultra Bass. Есть запас по громкости. Шумов и артефактов замечено не было.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Наушники сидят на голове удобно. При поворотах головы не смещаются. На уши не давят. Длительные сессии с тканевыми амбушюрами не приводят к проблемам с запотеванием. Длины кабеля достаточно для удаленного подключения к корпусу. Хороший уровень звукоизоляции.

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Микрофон работает корректно. Звук передает без искажений. Наушники могут использоваться для общения в играх и проведения трансляций.

Итоги по Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1

Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1 – качественные игровые наушники с виртуальным 7.1 звуком, предлагающие выбор типа амбушюр, комплектный тканевый чехол, сбалансированное звучание, чистую передачу голоса, настраиваемую подсветку, эргономичную конструкцию. Проблем и сбоев в ходе длительных тестов выявлено не было.

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