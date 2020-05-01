Обзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсором

Сегодня героем нашего обзора будет игровая мышка Patriot Memory Viper V550, выполненная в эргономичном корпусе и оснащенная оптическим сенсором PixArt 3325. Для нее заявлены поддержка программного обеспечения, многоцветная подсветка, макросы, дополнительные клавиши и двухлетняя гарантия.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в компактную коробку с подробной информацией по характеристикам и особенностям ее работы. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в симметричном корпусе из черного пластика. Внешние поверхности устойчивы к загрязнению следами пальцев.

Форма эргономичная. Выпуклая спинка и углубления по краям. Есть зоны с прорезиненными накладками с мелкоточечным рисунком.

Пара дополнительных клавиш размещены как слева, так и справа. Часто для экономии они ставятся только слева, под правшей.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Используются переключатели с высоким ресурсом службы. Внятный клик со слышимым щелчком.

Между ними колесико прокрутки с резиновым протектором. Прокрутка с хорошо различимыми отсечками.

Позади колесика у Patriot Memory Viper V550 еще две дополнительные клавиши. Одна из них переключает профили, вторая изменяет уровень чувствительности.

Несколько зон с многоцветной подсветкой. Боковые вставки, зоны вокруг колесика прокрутки и логотип на спинке.

Настроить можно все в отдельности за исключением выбора цвета для логотипа. Он зависит от выбранного профиля, что позволяет контролировать активные настройки.

Также стоит отметить выведенную пару индикаторов, отображающих текущий уровень чувствительности. Размещены они также справа и слева.

На основании пять тефлоновых ножек, расположенных по периметру. В центре окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Софт

Подключается с помощью кабеля с нейлоновой оплеткой. Ферритовая защита и фигурный коннектор. Место выхода расположено по центру.С официального сайта можно загрузить утилиту управления. Распределять все настройки можно по пяти профилям. В главном окне выводится изображение мышки и список доступных для управления кнопок.

Выбрав одну из клавиш, выводится список доступных действий. Тут подробная и наглядная таблица. Функции мышки.

Функции клавиатуры. С наглядным отображением всей раскладки.

Дополнительные действия по управлению мышкой.

Редактор макросов с детальным редактированием.

Возможность зацикливания сценария команд.

Выбор четырех уровней чувствительности. Совместное или раздельное по осям.

Общие настройки с выбором частоты опроса сенсора. Сглаживанием, отключением ускорения и проверкой обновления прошивки.

Тесты

В Patriot Memory Viper V550 используется сенсор PixArt 3325 с максимальной чувствительностью до 5000 DPI. Уровень можно выставить вручную, минимальный – 50. Задается четыре уровня с быстрым переключением между ними. Работает корректно, без сглаживания и акселерации на широком диапазоне чувствительности.

Мы проводили тесты на ковриках с мягким и твердым покрытиями. Скольжение контролируемо по всем осям. Подойдет для сетевых игр, требующих быстрой и точной реакции.

Patriot Memory Viper V550 обзор

Форма у мышки удобная. Сцепление хорошее. Расположение боковых дополнительных кнопок не требует изменения хвата. Вес легкий/

Итоги по Patriot Memory Viper V550

В Patriot Memory Viper V550 мы за время тестов не обнаружили критических недостатков. Хорошо сбалансированная игровая мышка с симметричным корпусом, дополнительными клавишами, многоцветной подсветкой, точным оптическим сенсором, поддержкой программного обеспечения, кабелем с нейлоновой оплеткой и легким весом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".