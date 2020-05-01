Обзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсором

Сегодня героем нашего обзора будет игровая мышка Patriot Memory Viper V550, выполненная в эргономичном корпусе и оснащенная оптическим сенсором PixArt 3325. Для нее заявлены поддержка программного обеспечения, многоцветная подсветка, макросы, дополнительные клавиши и двухлетняя гарантия.

Patriot Memory Viper V550

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с подробной информацией по характеристикам и особенностям ее работы. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Patriot Memory Viper V550

Внешний вид

Выполнена в симметричном корпусе из черного пластика. Внешние поверхности устойчивы к загрязнению следами пальцев.

Patriot Memory Viper V550

Форма эргономичная. Выпуклая спинка и углубления по краям. Есть зоны с прорезиненными накладками с мелкоточечным рисунком.

Patriot Memory Viper V550

Пара дополнительных клавиш размещены как слева, так и справа. Часто для экономии они ставятся только слева, под правшей.

Patriot Memory Viper V550

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Используются переключатели с высоким ресурсом службы. Внятный клик со слышимым щелчком.

Patriot Memory Viper V550

Между ними колесико прокрутки с резиновым протектором. Прокрутка с хорошо различимыми отсечками.

Patriot Memory Viper V550

Позади колесика у Patriot Memory Viper V550 еще две дополнительные клавиши. Одна из них переключает профили, вторая изменяет уровень чувствительности.

Patriot Memory Viper V550

Несколько зон с многоцветной подсветкой. Боковые вставки, зоны вокруг колесика прокрутки и логотип на спинке.

Patriot Memory Viper V550

Настроить можно все в отдельности за исключением выбора цвета для логотипа. Он зависит от выбранного профиля, что позволяет контролировать активные настройки.

Patriot Memory Viper V550

Также стоит отметить выведенную пару индикаторов, отображающих текущий уровень чувствительности. Размещены они также справа и слева.

Patriot Memory Viper V550

На основании пять тефлоновых ножек, расположенных по периметру. В центре окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Patriot Memory Viper V550

Подключается с помощью кабеля с нейлоновой оплеткой. Ферритовая защита и фигурный коннектор. Место выхода расположено по центру.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. Распределять все настройки можно по пяти профилям. В главном окне выводится изображение мышки и список доступных для управления кнопок.

Patriot Memory Viper V550

Выбрав одну из клавиш, выводится список доступных действий. Тут подробная и наглядная таблица. Функции мышки.

Patriot Memory Viper V550

Функции клавиатуры. С наглядным отображением всей раскладки.

Patriot Memory Viper V550

Дополнительные действия по управлению мышкой.

Patriot Memory Viper V550

Редактор макросов с детальным редактированием.

Patriot Memory Viper V550

Возможность зацикливания сценария команд.

Patriot Memory Viper V550

Выбор четырех уровней чувствительности. Совместное или раздельное по осям.

Patriot Memory Viper V550

Общие настройки с выбором частоты опроса сенсора. Сглаживанием, отключением ускорения и проверкой обновления прошивки.

Patriot Memory Viper V550

Тесты

В Patriot Memory Viper V550 используется сенсор PixArt 3325 с максимальной чувствительностью до 5000 DPI. Уровень можно выставить вручную, минимальный – 50. Задается четыре уровня с быстрым переключением между ними. Работает корректно, без сглаживания и акселерации на широком диапазоне чувствительности.

Patriot Memory Viper V550

Мы проводили тесты на ковриках с мягким и твердым покрытиями. Скольжение контролируемо по всем осям. Подойдет для сетевых игр, требующих быстрой и точной реакции.

Patriot Memory Viper V550

Форма у мышки удобная. Сцепление хорошее. Расположение боковых дополнительных кнопок не требует изменения хвата. Вес легкий/

Patriot Memory Viper V550 обзор

Итоги по Patriot Memory Viper V550

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ Patriot Memory Viper V550 мы за время тестов не обнаружили критических недостатков. Хорошо сбалансированная игровая мышка с симметричным корпусом, дополнительными клавишами, многоцветной подсветкой, точным оптическим сенсором, поддержкой программного обеспечения, кабелем с нейлоновой оплеткой и легким весом.
Patriot Memory Viper V550 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Patriot Memory Viper V550
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