Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытием

Не секрет, что для точной и контролируемой работы сенсора в мышках важно подобрать коврик. Тестируемый сегодня Patriot Viper Gaming LED выполнена на твердом типе покрытия. Как и в игровых мышках этого производителя, есть зона с многоцветной подсветкой. Он оснащен собственным контроллером и поддерживает разные операционные системы.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали.Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с его изображением и данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель.

Внешний вид

Рабочие размеры покрытия составляют 35 на 24 сантиметра. Края у него скошены. Есть вырез в верхней части.

Выглядит современно и актуально. Основным материалом выступает износоустойчивый полимер.

Несмотря на то, что относится к твердому типу, его отличает небольшая толщина, но при этом не прогибается при попытке скручивания.

По всему периметру Patriot Viper Gaming LED кант. Зона из полупрозрачного пластика. При подключении к USB она подсвечивается.

Многоцветная подсветка с отдельными зонами. За счет нее подсвечивается окружающее пространство. В верхнем углу логотип производителя.

Основание коврика прорезинено. В центре наклейка с техническими данными.

Элементы управления расположены на блоке, зафиксированном на кабеле. Тут две кнопки переключения режимов. Сам кабель в нейлоновой защитной оплетке.

Тесты

На коврике мы проводили тестирование мышек с оптическими и лазерными сенсорами, модели как недорогого, так и флагманского сегментов. Продемонстрирована точная работа на широком диапазоне чувствительности. Движения по нему контролируемы.

В отличие от мягких ковриков, Patriot Viper Gaming LED легко обслуживается. Накопившиеся загрязнения в ходе эксплуатации протираются влажной тряпкой. За время длительных тестов не обнаружено участков покрытия с затертостями.

Подсветка гармоничная. Она не бросается в глаза, но при этом освещает окружающее рабочее пространство. Для ее работы не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Работает сразу после подключения к USB-разъему.

Итоги по Patriot Viper Gaming LED

На столе лежит устойчиво, при резких движениях мышки не смещается. Само покрытие не влияет негативно на ножки у манипуляторов.Patriot Viper Gaming LED – современный игровой коврик с твердым типом покрытия. Управляемая подсветка, универсальность способа подключения, износоустойчивость, большая рабочая площадь.