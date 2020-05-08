Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытием

Не секрет, что для точной и контролируемой работы сенсора в мышках важно подобрать коврик. Тестируемый сегодня Patriot Viper Gaming LED выполнена на твердом типе покрытия. Как и в игровых мышках этого производителя, есть зона с многоцветной подсветкой. Он оснащен собственным контроллером и поддерживает разные операционные системы.

Patriot Viper Gaming LED

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с его изображением и данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель.

Patriot Viper Gaming LED

Внешний вид

Рабочие размеры покрытия составляют 35 на 24 сантиметра. Края у него скошены. Есть вырез в верхней части.

Patriot Viper Gaming LED

Выглядит современно и актуально. Основным материалом выступает износоустойчивый полимер.

Patriot Viper Gaming LED

Несмотря на то, что относится к твердому типу, его отличает небольшая толщина, но при этом не прогибается при попытке скручивания.

Patriot Viper Gaming LED

По всему периметру Patriot Viper Gaming LED кант. Зона из полупрозрачного пластика. При подключении к USB она подсвечивается.

Patriot Viper Gaming LED

Многоцветная подсветка с отдельными зонами. За счет нее подсвечивается окружающее пространство. В верхнем углу логотип производителя.

Patriot Viper Gaming LED

Основание коврика прорезинено. В центре наклейка с техническими данными.

Patriot Viper Gaming LED

Элементы управления расположены на блоке, зафиксированном на кабеле. Тут две кнопки переключения режимов. Сам кабель в нейлоновой защитной оплетке.

Patriot Viper Gaming LED

Тесты

На коврике мы проводили тестирование мышек с оптическими и лазерными сенсорами, модели как недорогого, так и флагманского сегментов. Продемонстрирована точная работа на широком диапазоне чувствительности. Движения по нему контролируемы.

Patriot Viper Gaming LED

В отличие от мягких ковриков, Patriot Viper Gaming LED легко обслуживается. Накопившиеся загрязнения в ходе эксплуатации протираются влажной тряпкой. За время длительных тестов не обнаружено участков покрытия с затертостями.

Patriot Viper Gaming LED

Подсветка гармоничная. Она не бросается в глаза, но при этом освещает окружающее рабочее пространство. Для ее работы не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Работает сразу после подключения к USB-разъему.

Patriot Viper Gaming LED

На столе лежит устойчиво, при резких движениях мышки не смещается. Само покрытие не влияет негативно на ножки у манипуляторов.

Итоги по Patriot Viper Gaming LED

Patriot Viper Gaming LED – современный игровой коврик с твердым типом покрытия. Управляемая подсветка, универсальность способа подключения, износоустойчивость, большая рабочая площадь.
Комментарии и отзывы Viper Gaming LED Mouse Pad (PV160UXK)
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