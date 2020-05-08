Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытием

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали.
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Patriot Viper Gaming LED обзор
Содержание
КомплектацияУпакован в коробку с его изображением и данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель.
Внешний видРабочие размеры покрытия составляют 35 на 24 сантиметра. Края у него скошены. Есть вырез в верхней части.
Выглядит современно и актуально. Основным материалом выступает износоустойчивый полимер.
Несмотря на то, что относится к твердому типу, его отличает небольшая толщина, но при этом не прогибается при попытке скручивания.
По всему периметру Patriot Viper Gaming LED кант. Зона из полупрозрачного пластика. При подключении к USB она подсвечивается.
Многоцветная подсветка с отдельными зонами. За счет нее подсвечивается окружающее пространство. В верхнем углу логотип производителя.
Основание коврика прорезинено. В центре наклейка с техническими данными.
Элементы управления расположены на блоке, зафиксированном на кабеле. Тут две кнопки переключения режимов. Сам кабель в нейлоновой защитной оплетке.
ТестыНа коврике мы проводили тестирование мышек с оптическими и лазерными сенсорами, модели как недорогого, так и флагманского сегментов. Продемонстрирована точная работа на широком диапазоне чувствительности. Движения по нему контролируемы.
В отличие от мягких ковриков, Patriot Viper Gaming LED легко обслуживается. Накопившиеся загрязнения в ходе эксплуатации протираются влажной тряпкой. За время длительных тестов не обнаружено участков покрытия с затертостями.
Подсветка гармоничная. Она не бросается в глаза, но при этом освещает окружающее рабочее пространство. Для ее работы не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Работает сразу после подключения к USB-разъему.
На столе лежит устойчиво, при резких движениях мышки не смещается. Само покрытие не влияет негативно на ножки у манипуляторов.