Обзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXK

2019-08-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot Memory Viper PV551OUXK; [164]
Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации игровой мышки Patriot Viper V551, получившей сенсор Pixart 3325, дополнительные кнопки и многоцветную подсветку. Поддерживается возможность настройки с помощью программного обеспечения. Впервые представлена она была на выставке CES 2019.

Patriot Viper V551

Мышка находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Patriot Viper V551 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с подробными характеристиками и несколькими изображениями. Комплект включает инструкцию и рекомендацию по загрузке программного обеспечения.

Patriot Viper V551

Внешний вид

Выполнена Patriot Viper V551 в корпусе эргономичной формы из черного пластика. Внешние поверхности матовые.

Patriot Viper V551

Форма асимметричная, ориентирована только на правшей. Общие габариты составляют 70x42x125 мм.

Patriot Viper V551

Слева углубление под большой палец. В этой зоне находятся две дополнительные клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД. По центру выступ, упрощающий поиск нужной кнопки слепым методом.

Patriot Viper V551

Здесь есть прорезиненная вставка с текстурным рисунком. Еще одна кнопка есть на углу левой основной клавиши.

Patriot Viper V551

Для контроля текущего уровня чувствительности выведена отдельная зона на боковой грани. Как и говорили вначале, мышка предлагает несколько зон с многоцветной подсветкой.

Patriot Viper V551

Это полупрозрачная вставка вдоль всего периметра корпуса, боковая зона колесика и логотип на спинке. Работают все зоны синхронно.

Patriot Viper V551

Основные клавиши с углублением по центру для удобного расположения пальцев. По центру колесиков прокрутки с резиновой накладкой. Вращение с внятными тактильными отсечками.

Patriot Viper V551

Позади него две кнопки, отвечающие за смену профиля настроек и разрешение сенсора.

Patriot Viper V551

На основании четыре ножки скольжения, расположенные по периметру корпуса. Здесь же наклейка с техническими данными.

Patriot Viper V551

Мышка с проводным подключением. Длина кабеля 1.8 метра. Фигурный коннектор и ферритовая защита. Есть защитная тканевая оплетка.

Patriot Viper V551

Софт

С официального сайта производителя можно будет загрузить утилиту управления. Patriot Viper V551 поддерживает профили настроек. К каждому профилю можно будет привязать свой цвет.

Patriot Viper V551

В главной вкладке меняется действие для всех кнопок. Есть подготовленный набор действий и созданные макросы.

Patriot Viper V551

Четыре уровня чувствительности с выбором параметра для двух осей.

Patriot Viper V551

Доступен детальный редактор макросов.

Patriot Viper V551

Во вкладке «УСТАНОВКИ» активируется сглаживание, OSD профайл, ускорение мышки. Выбирается частота опроса сенсора.

Patriot Viper V551

Отдельная вкладка для управления подсветкой. Предлагается пять эффектов.

Тесты

Мышка использует сенсор Pixart 3325 с максимальной чувствительностью в 10000 DPI. Здесь это разрешение разогнано программно с 5000 DPI. Сенсор демонстрирует хорошую точность и отсутствие сглаживания на отметках до 3000 DPI. Для большинства игровых жанров этого будет достаточно. Patriot Viper V551 обеспечивает достаточную скорость и точность, позволяя получать хорошие результаты в сетевых играх.

Patriot Viper V551

Мышка в руке лежит как влитая. Вес легкий. Легкое скольжение на ковриках с разным типом покрытия. Поддерживаются все ключевые типы хвата. Кнопки расположены удобно.

Итоги по Patriot Viper V551

Patriot Viper V551 при своей невысокой стоимости предлагает хорошее качество технического оснащения и предлагаемых функций. Точный сенсор, программное обеспечение, многозонная RGB-подсветка, дополнительные кнопки, эргономичная форма и кабель в тканевой оплетке.

Комментарии и отзывы Patriot Memory Viper PV551OUXK
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Обзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXKОбзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXK
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