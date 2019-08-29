Обзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXK

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации игровой мышки Patriot Viper V551, получившей сенсор Pixart 3325, дополнительные кнопки и многоцветную подсветку. Поддерживается возможность настройки с помощью программного обеспечения. Впервые представлена она была на выставке CES 2019.

Patriot Viper V551 обзор

Мышка находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с подробными характеристиками и несколькими изображениями. Комплект включает инструкцию и рекомендацию по загрузке программного обеспечения.

Внешний вид

Выполнена Patriot Viper V551 в корпусе эргономичной формы из черного пластика. Внешние поверхности матовые.

Форма асимметричная, ориентирована только на правшей. Общие габариты составляют 70x42x125 мм.

Слева углубление под большой палец. В этой зоне находятся две дополнительные клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД. По центру выступ, упрощающий поиск нужной кнопки слепым методом.

Здесь есть прорезиненная вставка с текстурным рисунком. Еще одна кнопка есть на углу левой основной клавиши.

Для контроля текущего уровня чувствительности выведена отдельная зона на боковой грани. Как и говорили вначале, мышка предлагает несколько зон с многоцветной подсветкой.

Это полупрозрачная вставка вдоль всего периметра корпуса, боковая зона колесика и логотип на спинке. Работают все зоны синхронно.

Основные клавиши с углублением по центру для удобного расположения пальцев. По центру колесиков прокрутки с резиновой накладкой. Вращение с внятными тактильными отсечками.

Позади него две кнопки, отвечающие за смену профиля настроек и разрешение сенсора.

На основании четыре ножки скольжения, расположенные по периметру корпуса. Здесь же наклейка с техническими данными.

Мышка с проводным подключением. Длина кабеля 1.8 метра. Фигурный коннектор и ферритовая защита. Есть защитная тканевая оплетка.

Софт

С официального сайта производителя можно будет загрузить утилиту управления. Patriot Viper V551 поддерживает профили настроек. К каждому профилю можно будет привязать свой цвет.

В главной вкладке меняется действие для всех кнопок. Есть подготовленный набор действий и созданные макросы.

Четыре уровня чувствительности с выбором параметра для двух осей.

Доступен детальный редактор макросов.

Во вкладке «УСТАНОВКИ» активируется сглаживание, OSD профайл, ускорение мышки. Выбирается частота опроса сенсора.

Тесты

Отдельная вкладка для управления подсветкой. Предлагается пять эффектов.Мышка использует сенсор Pixart 3325 с максимальной чувствительностью в 10000 DPI. Здесь это разрешение разогнано программно с 5000 DPI. Сенсор демонстрирует хорошую точность и отсутствие сглаживания на отметках до 3000 DPI. Для большинства игровых жанров этого будет достаточно. Patriot Viper V551 обеспечивает достаточную скорость и точность, позволяя получать хорошие результаты в сетевых играх.

Итоги по Patriot Viper V551

Мышка в руке лежит как влитая. Вес легкий. Легкое скольжение на ковриках с разным типом покрытия. Поддерживаются все ключевые типы хвата. Кнопки расположены удобно.Patriot Viper V551 при своей невысокой стоимости предлагает хорошее качество технического оснащения и предлагаемых функций. Точный сенсор, программное обеспечение, многозонная RGB-подсветка, дополнительные кнопки, эргономичная форма и кабель в тканевой оплетке.