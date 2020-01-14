Обзор Patriot Viper V570 RGB (PV570LUXWK). Игровая мышка с 13 кнопками

2020-01-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot Viper V570 RGB; [274]
Сегодня мы детально изучим игровую мышку Patriot Viper V570 RGB, ориентированную на любителей игр жанров MMO и FPS. Из её ключевых особенностей стоит отметить сразу 13 программируемых кнопок и балансировку веса, а также зоны с многоцветной подсветкой. Используется лазерный сенсор Avago ADNS-9800 с чувствительностью до 12 000 DPI.

Patriot Viper V570 RGB

Мышка находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Patriot Viper V570 RGB обзор

Комплектация

Покупатель получает мышку, упакованную в коробку из плотного картона с откидной крышкой. Комплект включает бокс с грузиками, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Patriot Viper V570 RGB

Внешний вид

Выполнена Patriot Viper V570 RGB в корпусе асимметричной формы, рассчитанной под правшей. Внешний вид четко позиционирует ее направленность на игровую аудиторию.

Patriot Viper V570 RGB

На левой грани выведена сразу группа дополнительных кнопок, расположенных по всему периметру расположения большого пальца. Для удобства позиционирования каждая из них подписана.

Patriot Viper V570 RGB

Одна из кнопок размещена вертикально в самом углублении. Есть зона с текстурным рисунком, улучшающим сцепление.

Patriot Viper V570 RGB

Плюс две кнопки на боковой грани основной. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

Patriot Viper V570 RGB

Между основными клавишами зафиксировано колесико прокрутки. Вращение с внятными тактильными отсечками.

Patriot Viper V570 RGB

В корпусе мышки предусмотрено несколько зон с многоцветной подсветкой. Это четыре независимые зоны. Несколько эффектов свечения.

Patriot Viper V570 RGB

Рядом с колесиком прокрутки расположен четырехзонный индикатор, отображающий текущий уровень чувствительности.

Patriot Viper V570 RGB

Часть спинки у Patriot Viper V570 RGB представляет собой съемную крышку с нишей под группу грузиков. Располагая их, можно не только изменять общий вес манипулятора, но и проводить балансировку.

Patriot Viper V570 RGB

На основании несколько керамических ножек, расположенных по периметру. В центре окошко сенсора.

Patriot Viper V570 RGB

Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткой и ферритовой защитой. Место выхода кабеля защищено от перегиба.

Patriot Viper V570 RGB

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. В главном окне отображается мышка и весь набор клавиш. Действия для каждой из них распределяются по пяти профилям.

Patriot Viper V570 RGB

Выставляется степень чувствительности для четырех уровней. Чувствительность выставляется опционально по двум осям в отдельности.

Patriot Viper V570 RGB

Редактор макросов с тонкими настройками.

Patriot Viper V570 RGB

Проводится корректировка частоты опроса USB, сглаживание, отключается ускорение, проводится резервное копирование драйвера.

Patriot Viper V570 RGB

Выбираются эффекты подсветки: радуга, дыхание, волна и пульсация. Корректировка параметров свечения.

Тесты

В Patriot Viper V570 RGB используется лазерный сенсор Avago ADNS-9800, чувствительность которого увеличена программно с 8000 до 12 000 DPI. Время отклика 1 мс. Сенсор продемонстрировал достаточно высокую точность на ковриках с жестким и мягким покрытием. Рабочий диапазон широкий. Мы эффективно использовали ее в сетевых шутерах, требующих быстрой реакции.

Patriot Viper V570 RGB

Форма корпуса удобная. Поддерживаются все типы хвата. Большую часть клавиш можно нажимать, не изменяя хвата. Ход у кнопок короткий. В играх группу дополнительных клавиш можно эффективно использовать для распределения часто используемых команд и действий. Корректировка веса в зависимости от личных предпочтений.

Итоги по Patriot Viper V570 RGB

Patriot Viper V570 RGB – игровая мышка с большим количеством программируемых клавиш. Многозонная подсветка, лазерный сенсор, регулируемый вес, кабель в тканевой оплетке, эргономичный корпус, программное обеспечение.

Комментарии и отзывы Patriot Viper V570 RGB
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