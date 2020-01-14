Обзор Patriot Viper V570 RGB (PV570LUXWK). Игровая мышка с 13 кнопками

Сегодня мы детально изучим игровую мышку Patriot Viper V570 RGB, ориентированную на любителей игр жанров MMO и FPS. Из её ключевых особенностей стоит отметить сразу 13 программируемых кнопок и балансировку веса, а также зоны с многоцветной подсветкой. Используется лазерный сенсор Avago ADNS-9800 с чувствительностью до 12 000 DPI.

Patriot Viper V570 RGB обзор

Мышка находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает мышку, упакованную в коробку из плотного картона с откидной крышкой. Комплект включает бокс с грузиками, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена Patriot Viper V570 RGB в корпусе асимметричной формы, рассчитанной под правшей. Внешний вид четко позиционирует ее направленность на игровую аудиторию.

На левой грани выведена сразу группа дополнительных кнопок, расположенных по всему периметру расположения большого пальца. Для удобства позиционирования каждая из них подписана.

Одна из кнопок размещена вертикально в самом углублении. Есть зона с текстурным рисунком, улучшающим сцепление.

Плюс две кнопки на боковой грани основной. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

Между основными клавишами зафиксировано колесико прокрутки. Вращение с внятными тактильными отсечками.

В корпусе мышки предусмотрено несколько зон с многоцветной подсветкой. Это четыре независимые зоны. Несколько эффектов свечения.

Рядом с колесиком прокрутки расположен четырехзонный индикатор, отображающий текущий уровень чувствительности.

Часть спинки у Patriot Viper V570 RGB представляет собой съемную крышку с нишей под группу грузиков. Располагая их, можно не только изменять общий вес манипулятора, но и проводить балансировку.

На основании несколько керамических ножек, расположенных по периметру. В центре окошко сенсора.

Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткой и ферритовой защитой. Место выхода кабеля защищено от перегиба.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. В главном окне отображается мышка и весь набор клавиш. Действия для каждой из них распределяются по пяти профилям.

Выставляется степень чувствительности для четырех уровней. Чувствительность выставляется опционально по двум осям в отдельности.

Редактор макросов с тонкими настройками.

Проводится корректировка частоты опроса USB, сглаживание, отключается ускорение, проводится резервное копирование драйвера.

Тесты

Выбираются эффекты подсветки: радуга, дыхание, волна и пульсация. Корректировка параметров свечения.В Patriot Viper V570 RGB используется лазерный сенсор Avago ADNS-9800, чувствительность которого увеличена программно с 8000 до 12 000 DPI. Время отклика 1 мс. Сенсор продемонстрировал достаточно высокую точность на ковриках с жестким и мягким покрытием. Рабочий диапазон широкий. Мы эффективно использовали ее в сетевых шутерах, требующих быстрой реакции.

Форма корпуса удобная. Поддерживаются все типы хвата. Большую часть клавиш можно нажимать, не изменяя хвата. Ход у кнопок короткий. В играх группу дополнительных клавиш можно эффективно использовать для распределения часто используемых команд и действий. Корректировка веса в зависимости от личных предпочтений.

Итоги по Patriot Viper V570 RGB

Patriot Viper V570 RGB – игровая мышка с большим количеством программируемых клавиш. Многозонная подсветка, лазерный сенсор, регулируемый вес, кабель в тканевой оплетке, эргономичный корпус, программное обеспечение.