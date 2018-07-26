Обзор Philips GC557/30 ComfortTouch. Отпариватель с плавающей подошвой сопла

В начале июля компания Philips представила новую линейку отпаривателей ComfortTouch. Особенностью моделей стали простота обслуживания, подвижная гибкая подошва сопла, удлиненная доска StyleBoard. Мы будем знакомиться с этой линейкой на примере Philips GC557/30 ComfortTouch, занимающего среднюю позицию в серии. Её отличием от флагманского отпаривателя GC558/30, является отсутствие ароматической капсулы MyEssense с возможностью добавления парфюма. В целом же общие выводы по тесту будут актуальны для всей линейки.

Philips GC557/30 ComfortTouch обзор

Продажи стартуют в скором времени, рекомендованная стоимость GC552/40, GC557/30 и GC558/30 составляет 14 990, 16 990 и 17 990 рублей, соответственно.

Комплектация

Поставляется в коробке внушительных размеров, выполненной из глянцевого картона. Внутри комплектующие и основной блок дополнительно уплотнены вставками, предотвращающими тряску во время переноски. Вместе с блоком отпаривателя, покупатель получит две защитные рукавицы, удлиненную доску, а также техническую документацию.

Внешний вид

Отпариватель Philips GC557/30 ComfortTouch выглядит как бытовой прибор премиального класса. В основе корпуса используются высокачественные материалы.

Подобрана приятная цветовая гамма, которая гармонично впишется в любой интерьер. Интересно смотрятся гладкие блестящие поверхности в сочетании с плавными линиями.

На основании есть дополнительная площадка, обеспечивающая устойчивое расположение на полу и отсутствие качания при перемещении ручки с соплом.

Основная часть корпуса в виде усеченного конуса. С фронтальной стороны барабан переключения режимов работы с круговой светодиодной подсветкой.

С обратной стороны большую часть площади занимает отсек со съемным контейнером для воды. Упрощает извлечение и установку углубленная ручка.

За счет использования полупрозрачного пластика можно будет контролировать объем жидкости. Помещается сюда 1.8 литра.

Для удаления накопившихся загрязнений или солей в процессе эксплуатации предусмотрен поворотный клапан. С помощью него также можно будет сливать воду на время длительного хранения или перевозки.

Перед началом эксплуатации Philips GC557/30 ComfortTouch, пользователю необходимо будет собрать опорную рамку. Состоит она из двух металлических ножек и пластиковой «головы».

Форма верхней части повторяет вешалки под одежду. Есть поворотный замок, обеспечивающий надежную установку одежды для отпаривания.

С противоположной стороны находится основание для фиксации ручки с соплом. Ручка без усилия снимается и ставится сюда.

Дополнительно можно будет собрать доску StyleBoard, состоящую из двух пластиковых частей и ткани. Фиксируется на опорных стойках при помощи ножек.

Сопло с подошвой на ручке зафиксированы подвижно, повторяет форму во время движения по одежде. Длина ручки достаточна для удобного хвата.

В комплект входит съемная щетка для отпаривания. Щетина жесткая, идет в один ряд вдоль периметра насадки. Закрепляется и снимается интуитивно.

Тесты

Мощность Philips GC557/30 ComfortTouch составляет 2000 Вт. Управление гладильной системой проводится при помощи поворотного барабана. Есть несколько режимов, можно подбирать оптимальный подтип ткани, исключая риск её повреждения. Круговая подсветка упрощает наблюдение за активным в данный момент режимом.

Для начала отпаривания необходимо будет залить жидкость. Можно использовать обычную проточную воду, но лучше если это будет вода, пропущенная через фильтр, снижающий жесткость. Подключаем к сети и ждем начала подачи пара из сопла.

В зависимости от типа одежды или текстиля, можно будет его зафиксировать как на рабочей рамке, так и на вешалке. Высота расположения оптимальная, нет чувства усталости и дискомфорта в поясничном отделе позвоночника. Ручка с соплом легкая.

Мощность струи пара на максимальном режиме довольно велика. Для исключения риска ожога, можно будет одеть комплектные защитные рукавички. Пар подается непрерывно и равномерно. Понравилась конструкция с подвижной головкой сопла.

Шланг подачи питания довольно толстый не мешает при глажении. Придерживать его при перемещении по поверхности одежды необходимости нет. Длина оптимальна. Пользоваться утюжком сплошное удовольствие. Не нужно думать, где и как развешивать одежду. За время тестов мы разглаживали длинные платья, кофты, пуловеры, футболки и рубашки. Отдельно отметим возможность обработки больших вещей, таких как шторы и постельные белье, неудобств не возникало.

Полотенце

Джинсы

Рубашка

Полотенце из хлопчатобумажной ткани с вышивкой отпаривали на максимальной мощности. Подавали пар и проглаживали по всей поверхности. В итоге полотенце было идеально отглажено по всей площади и стало мягче по тактильным ощущениям.Джинсы и всю одежду мы умышленно брали в сухом и смятом виде. Штанина помещалась на поверхности гладильной доски, не требуя изменения положения. Замечаний по результату нет. Выровнены на отлично. Следов обработки отпаривателем не замечено.

Вечернее платье

Футболка

Рубашку гладили в щадящем режиме. Пробовали фиксировать на рабочую рамку и вешалку. За счет жесткой доски, она не прогибается при движении ручкой с соплом. Времени на приведение рубашки в требуемый этикетом видом много не требуется.Для теста было взято коктейльное платье. Задачей было освежить вид, разгладить смятые поверхности и придать объем. В результате платье стало объемнее и лучше выглядеть.

Чаще всего за время длительной эксплуатации разглаживали футболки. Очень удобно – в короткий срок получаем выглаженную футболку.

Итоги по Philips GC557/30 ComfortTouch

Из-за особенности конструкции Philips GC557/30 ComfortTouch будет храниться в собранном состоянии. Занимает он ограниченное пространство и может быть спрятан в шкафу. Чехол гладильной доски можно будет стирать в машине.В завершение отметим полезную функцию, повышающую безопасность эксплуатации. В случае, если пользователь забудет выключить отпариватель после глажки, он автоматически отключится после опустошения бака с жидкостью.Philips GC557/30 ComfortTouch станет отличным выбором при поиске отпаривателя для разных типов тканей и вещей. Система за время тестов оставила самые положительные впечатления. Выверенная эргономика, аккуратный и стильный дизайн, хорошая комплектация, подсветка переключателя режимов, подвижное сопло, достаточно объемный бак под жидкость и система безопасности. Уход за этим отпаривателем незатейлив и прост.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".