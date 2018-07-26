Обзор Philips GC557/30 ComfortTouch. Отпариватель с плавающей подошвой сопла

2018-07-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips GC557/30 ComfortTouch; [166]
В начале июля компания Philips представила новую линейку отпаривателей ComfortTouch. Особенностью моделей стали простота обслуживания, подвижная гибкая подошва сопла, удлиненная доска StyleBoard. Мы будем знакомиться с этой линейкой на примере Philips GC557/30 ComfortTouch, занимающего среднюю позицию в серии. Её отличием от флагманского отпаривателя GC558/30, является отсутствие ароматической капсулы MyEssense с возможностью добавления парфюма. В целом же общие выводы по тесту будут актуальны для всей линейки.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Продажи стартуют в скором времени, рекомендованная стоимость GC552/40, GC557/30 и GC558/30 составляет 14 990, 16 990 и 17 990 рублей, соответственно.

Philips GC557/30 ComfortTouch обзор

Комплектация

Поставляется в коробке внушительных размеров, выполненной из глянцевого картона. Внутри комплектующие и основной блок дополнительно уплотнены вставками, предотвращающими тряску во время переноски. Вместе с блоком отпаривателя, покупатель получит две защитные рукавицы, удлиненную доску, а также техническую документацию.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Внешний вид

Отпариватель Philips GC557/30 ComfortTouch выглядит как бытовой прибор премиального класса. В основе корпуса используются высокачественные материалы.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Подобрана приятная цветовая гамма, которая гармонично впишется в любой интерьер. Интересно смотрятся гладкие блестящие поверхности в сочетании с плавными линиями.

Philips GC557/30 ComfortTouch

На основании есть дополнительная площадка, обеспечивающая устойчивое расположение на полу и отсутствие качания при перемещении ручки с соплом.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Основная часть корпуса в виде усеченного конуса. С фронтальной стороны барабан переключения режимов работы с круговой светодиодной подсветкой.

Philips GC557/30 ComfortTouch

С обратной стороны большую часть площади занимает отсек со съемным контейнером для воды. Упрощает извлечение и установку углубленная ручка.

Philips GC557/30 ComfortTouch

За счет использования полупрозрачного пластика можно будет контролировать объем жидкости. Помещается сюда 1.8 литра.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Для удаления накопившихся загрязнений или солей в процессе эксплуатации предусмотрен поворотный клапан. С помощью него также можно будет сливать воду на время длительного хранения или перевозки.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Перед началом эксплуатации Philips GC557/30 ComfortTouch, пользователю необходимо будет собрать опорную рамку. Состоит она из двух металлических ножек и пластиковой «головы».

Philips GC557/30 ComfortTouch

Philips GC557/30 ComfortTouch

Форма верхней части повторяет вешалки под одежду. Есть поворотный замок, обеспечивающий надежную установку одежды для отпаривания.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Philips GC557/30 ComfortTouch

С противоположной стороны находится основание для фиксации ручки с соплом. Ручка без усилия снимается и ставится сюда.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Дополнительно можно будет собрать доску StyleBoard, состоящую из двух пластиковых частей и ткани. Фиксируется на опорных стойках при помощи ножек.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Philips GC557/30 ComfortTouch

Сопло с подошвой на ручке зафиксированы подвижно, повторяет форму во время движения по одежде. Длина ручки достаточна для удобного хвата.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Philips GC557/30 ComfortTouch

В комплект входит съемная щетка для отпаривания. Щетина жесткая, идет в один ряд вдоль периметра насадки. Закрепляется и снимается интуитивно.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Тесты

Мощность Philips GC557/30 ComfortTouch составляет 2000 Вт. Управление гладильной системой проводится при помощи поворотного барабана. Есть несколько режимов, можно подбирать оптимальный подтип ткани, исключая риск её повреждения. Круговая подсветка упрощает наблюдение за активным в данный момент режимом.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Для начала отпаривания необходимо будет залить жидкость. Можно использовать обычную проточную воду, но лучше если это будет вода, пропущенная через фильтр, снижающий жесткость. Подключаем к сети и ждем начала подачи пара из сопла.

Philips GC557/30 ComfortTouch

В зависимости от типа одежды или текстиля, можно будет его зафиксировать как на рабочей рамке, так и на вешалке. Высота расположения оптимальная, нет чувства усталости и дискомфорта в поясничном отделе позвоночника. Ручка с соплом легкая.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Мощность струи пара на максимальном режиме довольно велика. Для исключения риска ожога, можно будет одеть комплектные защитные рукавички. Пар подается непрерывно и равномерно. Понравилась конструкция с подвижной головкой сопла.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Шланг подачи питания довольно толстый не мешает при глажении. Придерживать его при перемещении по поверхности одежды необходимости нет. Длина оптимальна. Пользоваться утюжком сплошное удовольствие. Не нужно думать, где и как развешивать одежду. За время тестов мы разглаживали длинные платья, кофты, пуловеры, футболки и рубашки. Отдельно отметим возможность обработки больших вещей, таких как шторы и постельные белье, неудобств не возникало.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Полотенце

Полотенце из хлопчатобумажной ткани с вышивкой отпаривали на максимальной мощности. Подавали пар и проглаживали по всей поверхности. В итоге полотенце было идеально отглажено по всей площади и стало мягче по тактильным ощущениям.

Джинсы

Джинсы и всю одежду мы умышленно брали в сухом и смятом виде. Штанина помещалась на поверхности гладильной доски, не требуя изменения положения. Замечаний по результату нет. Выровнены на отлично. Следов обработки отпаривателем не замечено.

Рубашка

Philips GC557/30 ComfortTouch

Рубашку гладили в щадящем режиме. Пробовали фиксировать на рабочую рамку и вешалку. За счет жесткой доски, она не прогибается при движении ручкой с соплом. Времени на приведение рубашки в требуемый этикетом видом много не требуется.

Вечернее платье

Для теста было взято коктейльное платье. Задачей было освежить вид, разгладить смятые поверхности и придать объем. В результате платье стало объемнее и лучше выглядеть.

Футболка

Philips GC557/30 ComfortTouch

Чаще всего за время длительной эксплуатации разглаживали футболки. Очень удобно – в короткий срок получаем выглаженную футболку.

Philips GC557/30 ComfortTouch

Из-за особенности конструкции Philips GC557/30 ComfortTouch будет храниться в собранном состоянии. Занимает он ограниченное пространство и может быть спрятан в шкафу. Чехол гладильной доски можно будет стирать в машине.

В завершение отметим полезную функцию, повышающую безопасность эксплуатации. В случае, если пользователь забудет выключить отпариватель после глажки, он автоматически отключится после опустошения бака с жидкостью.

Итоги по Philips GC557/30 ComfortTouch

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips GC557/30 ComfortTouch станет отличным выбором при поиске отпаривателя для разных типов тканей и вещей. Система за время тестов оставила самые положительные впечатления. Выверенная эргономика, аккуратный и стильный дизайн, хорошая комплектация, подсветка переключателя режимов, подвижное сопло, достаточно объемный бак под жидкость и система безопасности. Уход за этим отпаривателем незатейлив и прост.
Philips GC557/30 ComfortTouch получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Huawei выпустил новинку смартфона Nov...
Huawei выпустил новинку смартфона NovПрограммным интерфейсом выступает ОС Android (релиз 8.1 Oreo) и графическая надстройка EMUI 8.2. Электрон...
Mi Max 3 самый большой смартфон...
Mi Max 3 самый большой смартфонПредусмотрены адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, поддержка 4G VoLTE, порт USB-C, приемник GPS, аккумулятор н...
BQ 5515L Fast бюджетный смартфон ...
BQ 5515L Fast бюджетный смартфон Несмотря на бюджетную категорию, гаджет получил основную камеру из двух оптических блоков на 8 МП и 0,3 М...
Соцсеть "ВКонтакте" получила несколько в...
Соцсеть 25 июля 2018 года крупнейшая в РФ социальная сеть под названием «ВКонтакте» ввела несколько важных иннова...
Microsoft обновила Xbox One для быстрой ...
Microsoft обновила Xbox One для быстрой Некоторое время назад в компании Microsoft рассказали о новой системе загрузки для Xbox One, которая позв...
Samsung выпустила новую ОЗУ...
Samsung выпустила новую ОЗУКомпания Samsung активно работает над своими приоритетными направлениями. Это понятно, ведь если память д...
Qualcomm получает громадную прибыль...
Qualcomm получает громадную прибыльКвартальная прибыль компании Qualcomm выросла на 41%, что неслыханно для данного сегмента. Стоит понимать...
Представлены электроконьки Segway...
Представлены электроконьки SegwayВ последнее время пользователи прямо с ума сошли от гироскутеров и электросамокатов. Это действительно кр...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Philips GC557/30 ComfortTouch. Отпариватель с плавающей подошвой соплаОбзор Philips GC557/30 ComfortTouch. Отпариватель с плавающей подошвой сопла
Обзор DELL UltraSharp U2518D. 25-дюймовый IPS-монитор с WQHDОбзор DELL UltraSharp U2518D. 25-дюймовый IPS-монитор с WQHD
Обзор Jabra Engage 75 Stereo. Лучшая профессиональная беспроводная гарнитура Обзор Jabra Engage 75 Stereo. Лучшая профессиональная беспроводная гарнитура
Обзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. Пылесос с многоразовым тканевым мешкомОбзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. Пылесос с многоразовым тканевым мешком
Обзор IROAD DASH CAM T10. Двухканальный видеорегистратор премиального уровняОбзор IROAD DASH CAM T10. Двухканальный видеорегистратор премиального уровня
Предварительный обзор Nokia X5. Шикарная...
Предварительный обзор Nokia X5. ШикарнаяВ последнее время производители мобильных телефонов стали весьма активно работать в направлении нового ди...
Обзор Magic Wand’s Journey. Убиваем врем...
Обзор Magic Wand’s Journey. Убиваем времВ последнее время появилось много интересных проектов для уничтожения личного времени. Это идеальный вари...
Asphalt 9: Legends теперь можно установи...
Asphalt 9: Legends теперь можно установи25 июля 2018 года игра Asphalt 9: Legends стала доступна для установки на смартфоны и планшеты, работающи...
Предварительный обзор Emporio Armani Con...
Предварительный обзор Emporio Armani ConВ последнее время умные часы становятся неким элементом дизайна — пользователи перестали смотреть на данн...
Обзор Camly. Дорогой фоторедактор...
Обзор Camly. Дорогой фоторедакторФоторедакторы всегда пользуются популярностью — пользователи ищут что-то новое и интересное, чтобы делать...
Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4...
Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4В последнее время пользователи стали все больше времени уделять мониторам с 4К разрешением по вполне адек...
Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в ...
Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в Достаточно часто нам на глаза попадаются игры с хорошей идеей, но плохой реализацией. Это очень распростр...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. Нов...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. НовИгровых мониторов очень много — в последнее время буквально каждый второй производитель выпускает свою мо...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартф...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартфЧаще всего игры жанра roguelike попадают на ПК-платформу. Фишка жанра в том, что каждый ваш заход в вирту...
Предварительный обзор Blackmagic eGPU. Р...
Предварительный обзор Blackmagic eGPU. РУ компьютеров Apple достаточно производительности, чтобы работать с фото или монтировать видео в высоком ...
Предварительный обзор Huawei TalkBand B5...
Предварительный обзор Huawei TalkBand B5На протяжении длительного времени разнообразные компании выпускают свои умные часы и спортивные браслеты,...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 Pl...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 PlКомпания Sony в последнее время очень много проиграла на рынке смартфонов. Буквально года три назад это б...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor