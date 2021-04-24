Обзор Philips Hue Bloom. Умный портативный светильник

Умное освещение Philips Hue одно из самых известных, на момент весны 2021 года включает разные форматы, позволяя комбинировать в рамках дома при оформлении и проектировании. В ближайшие недели мы детально рассмотрим эти решения, начав с портативного светильника Philips Hue Bloom.

Philips Hue Bloomобзор

К моменту публикации находится в свободном доступе в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 7 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменной стилистике. Комплект помимо самого светильника включает адаптер питания и различную документацию. Сопровождается 2 летней гарантией.

Внешний вид

Выполнен корпус в виде полусферы. Ножка из пластика и внешний контур из металла, улучшающего отвод тепла во время работы.

Ставится на ровную поверхность. В основании ножки вырез для укладки кабеля.

Лицевая сторона с полупрозрачным рассеивающим материалом. Расположен осветительный элемент под углом.

Кабель питания белого цвета. Есть запас по длине, позволяя разместить на удалении от розетки.

Блок питания внешний с евровилкой. Мощность комплектного 24W.

Заявленная для Philips Hue Bloom мощность в 12 Вт соответствует эквиваленту в 43 Вт. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2000 до 6500 К. Световой поток 520 Лм. Срок службы 20000 часов.

Софт

Для дистанционного управления используется фирменное приложение Philips Hue. После добавление для освещения выбирается группа или комната. Так можно будет объединить несколько устройств, которые будут работать с общим эффектом.

Комбинировать можно различное освещение. Выводятся группы в виде строк с кнопкой для быстрого включения.

Выбрав группу выводятся готовый набор вариантов: закат в саване, тропический, полярное сияние, отдых, чтение, заряд энергии, яркий и мягкий свет, ночное освещение.

Есть палитра RGB с выбором определенного цвета. Передаются команды быстро.

Готовые режимы: дома и в отъезде (состояние меняется в зависимости от местоположения), пробуждение, засыпание и таймеры.

Детальные настройки системы.

Google Home

Освещение Philips Hue Bloom можно интегрировать в общую систему с голосовым управлением. Как пример, Google Home. Здесь также можно обращаться как к светильнику напрямую, так и собранным в группу освещению.

Помимо включения и выключения, голосом можно выставить нужный цвет и уровень яркости. Срабатывают команды точно и быстро.

Яндекс.Алиса

Помимо этого есть интеграции и с другими системами. Для России будет актуальна русскоговорящая Алиса от Яндекса. Тут при включении набор шагов схож. Выбирается имя, определяется комната. Лампы и светильники разных производителей могут объединяться в группы.

В окне управления Philips Hue Bloom кнопка включения и выключения, выбор цвета и корректировка яркости.

Есть большой набор голосовых команд. Для удобства освоения они представлены сортированным списком в отдельном окне.

Алиса Philips Hue Bloom

Для примера работу и срабатывание можно посмотреть в отдельном ролике.

Итоги

Philips Hue Bloom станет хорошим выбором при поиске фонового освещения, прикроватного светильника. Большое количество эффектов, интеграция с голосовыми помощниками, фирменное приложение, детальные настройки, набор световых схем, высокий ресурс службы, аккуратный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".