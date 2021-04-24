Обзор Philips Hue Bloom. Умный портативный светильник

Умное освещение Philips Hue одно из самых известных, на момент весны 2021 года включает разные форматы, позволяя комбинировать в рамках дома при оформлении и проектировании. В ближайшие недели мы детально рассмотрим эти решения, начав с портативного светильника Philips Hue Bloom.

Philips Hue Bloom

К моменту публикации находится в свободном доступе в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 7 990 рублей.

Philips Hue Bloomобзор

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменной стилистике. Комплект помимо самого светильника включает адаптер питания и различную документацию. Сопровождается 2 летней гарантией.

Philips Hue Bloom

Внешний вид

Philips Hue Bloom

Выполнен корпус в виде полусферы. Ножка из пластика и внешний контур из металла, улучшающего отвод тепла во время работы.

Philips Hue Bloom

Ставится на ровную поверхность. В основании ножки вырез для укладки кабеля.

Philips Hue Bloom

Лицевая сторона с полупрозрачным рассеивающим материалом. Расположен осветительный элемент под углом.

Philips Hue Bloom

Кабель питания белого цвета. Есть запас по длине, позволяя разместить на удалении от розетки.

Philips Hue Bloom

Блок питания внешний с евровилкой. Мощность комплектного 24W.

Philips Hue Bloom

Заявленная для Philips Hue Bloom мощность в 12 Вт соответствует эквиваленту в 43 Вт. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2000 до 6500 К. Световой поток 520 Лм. Срок службы 20000 часов.

Philips Hue Bloom

Софт

Для дистанционного управления используется фирменное приложение Philips Hue. После добавление для освещения выбирается группа или комната. Так можно будет объединить несколько устройств, которые будут работать с общим эффектом.

Philips Hue Bloom

Комбинировать можно различное освещение. Выводятся группы в виде строк с кнопкой для быстрого включения.

Philips Hue Bloom

Выбрав группу выводятся готовый набор вариантов: закат в саване, тропический, полярное сияние, отдых, чтение, заряд энергии, яркий и мягкий свет, ночное освещение.

Philips Hue Bloom

Есть палитра RGB с выбором определенного цвета. Передаются команды быстро.

Philips Hue Bloom

Готовые режимы: дома и в отъезде (состояние меняется в зависимости от местоположения), пробуждение, засыпание и таймеры.

Philips Hue Bloom

Детальные настройки системы.

Philips Hue Bloom

Google Home

Освещение Philips Hue Bloom можно интегрировать в общую систему с голосовым управлением. Как пример, Google Home. Здесь также можно обращаться как к светильнику напрямую, так и собранным в группу освещению.

Philips Hue Bloom

Помимо включения и выключения, голосом можно выставить нужный цвет и уровень яркости. Срабатывают команды точно и быстро.

Philips Hue Bloom

Яндекс.Алиса

Philips Hue Bloom

Помимо этого есть интеграции и с другими системами. Для России будет актуальна русскоговорящая Алиса от Яндекса. Тут при включении набор шагов схож. Выбирается имя, определяется комната. Лампы и светильники разных производителей могут объединяться в группы.

Philips Hue Bloom

В окне управления Philips Hue Bloom кнопка включения и выключения, выбор цвета и корректировка яркости.

Philips Hue Bloom

Есть большой набор голосовых команд. Для удобства освоения они представлены сортированным списком в отдельном окне.

Philips Hue Bloom

Philips Hue Bloom

Для примера работу и срабатывание можно посмотреть в отдельном ролике.

Алиса Philips Hue Bloom

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips Hue Bloom станет хорошим выбором при поиске фонового освещения, прикроватного светильника. Большое количество эффектов, интеграция с голосовыми помощниками, фирменное приложение, детальные настройки, набор световых схем, высокий ресурс службы, аккуратный внешний вид.
Philips Hue Bloom получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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