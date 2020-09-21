Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth

С умными щетками семейства Sonicare мы знакомились на примере флагманской Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57 с модулем Bluetooth и приложением с визуальным отображением рекомендации по чистке, а также несколькими насадками в комплекте. Не так давно компания дополнила коллекцию щеток новой HX9911 с встроенным датчиком давления, четырьмя режимами чистки и тремя уровнями интенсивности, контролем изнашивания насадок и отслеживанием прогресса чистки.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 18 990 рублей.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с белоснежным оформлением. Стартовый комплект включает дорожный чехол, насадку C3 Premium Plague Control, базу зарядки со стаканом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Внешний вид

Помимо тестируемой нами версии Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 в белом исполнении, также есть модели черного и розового цветов.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Поверхность с софт-тач покрытием, оно приятно тактильно и при этом обеспечивает надежный хват. Внешний вид роскошный.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Корпус щетки отличает высокое качество исполнения. Это же касается всех комплектных аксессуаров.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Вся светодиодная индикация скрытная. Белая подсветка активируется при включении и смене режимов. Списком выводятся доступные режимы и уровни интенсивности. Здесь же есть светодиодный индикатор оставшегося заряда аккумулятора.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Щетка управляется при помощи пары кнопок, центральная часть которых с углублением, исключающим ложное нажатие во время процесса чистки.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Корпус герметичен. Он не боится попадания воды. Эта же особенность позволяет промывать ее, удаляя накопившиеся загрязнения.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

В комплекте есть зарядная база с кабелем питания и стакан. Зарядка беспроводная. Запускается сразу после размещения щетки в стакане

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Также для щетки Philips Sonicare DiamondClean 9000 предусмотрен дорожный чехол. Выполнен в цвет щетки. Это экокожа с текстурным рисунком.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

В основании под откидной крышкой скрывается USB-кабель. Так в поездку не будет необходимости брать зарядную базу со стаканом. Внутри помимо корпуса самой щетки можно разместить две насадки.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

В наборе покупатель получает одну насадку Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence, это одна из самых эффективных в модельной линейке. Гибкие ребра подстраиваются под форму зубов и десен, обеспечивая высокую эффективность удаления налета. Эта насадка синхронизирует данные о чистке с щеткой.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Софт

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Зубная щетка поддерживает возможность управления с экрана смартфона. После загрузки приложения предлагается привязать щетку к аккаунту. Предлагаем рассмотреть основные особенности ее работы в этом приложении, они отличаются от старшей Sonicare DiamondClean Smart.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

На главный экран выводится статистика по сеансам чистки с отображением данных по дням недели: полный цикл, пропущенный сеанс и отсутствие данных.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Отдельная статистика по длительности проведенных сеансов чистки, а также силе нажатий.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Здесь же можно запланировать свои визиты к стоматологу. Рекомендуется проводить профилактический осмотр два раза в год.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Отображение ресурса используемой насадки. Напомним, щетка сама может определять используемые насадки.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

При запуске чистки на экране отображается таймер и условное изображение зоны для чистки.

Тесты

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Зубная щетка предлагает четыре ключевых режима работы:
  • Clean (чистка) – оптимальный режим для ежедневной чистки,
  • White+ (осветление) – удаление потемнений на зубной эмали,
  • Gum Health (здоровье десен) – бережная и эффективная чистка с дополнительной заботой о деснах,
  • Deep Clean+ (глубокая чистка) – режим тщательной очистки.
Как и во флагманской версии, используется фирменная технология Philips Sonicare. Принцип заключается в высокочастотных выметающих движениях щетинок. За минуту совершается до 31 000 чистящих движений в минуту. Они взбивает зубную пасту в пену, которая, в свою очередь, удаляет зубной налет, остатки пищи между зубами.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

По опыту эксплуатации, зубная щетка Philips Sonicare DiamondClean 9000 продемонстрировала высокую эффективность очистки зубов в сравнении с механическими щетками. При активном применении снижается количество зубного налета.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Взрослые зубные щетки рекомендованы для детей от 12 лет. В линейке производителя также есть специализированные насадки: например, для чувствительных зубов, для осветления и для ухода за деснами (Premium Gum Care с гибким основанием). Для детей от 3 до 12 лет есть детские зубные щетки и два вида детских насадок: одна рассчитана на детей от 3 до 7 лет и другая - от 7 до 12 лет.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Во время чистки можно проводить корректировки интенсивности и смену режимов работы. Сам процесс чистки длится заданный интервал времени. После завершения автоматически выключается. Для визуального контроля времени и сохранения статистики нужно будет предварительно открыть приложение и выбрать экран с таймером. Но чистить во всех режимах можно и без телефона, на качество и длительность чистки не влияет. Сама щетка сохраняет данные по сеансам в течение последних двух недель, подгружая по мере синхронизации.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94

Итоги по Philips Sonicare DiamondClean 9000

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips Sonicare DiamondClean 9000 выступает более доступной альтернативой старшей DiamondClean Smart, предлагая датчик контроля силы нажатия, выбор режимов и интенсивности, насадку C3 Premium Plague Control, дорожный чехол и беспроводную зарядку в комплекте. Премиальный внешний вид, наглядная индикация. Весомым плюсом наличия смарт-функционала, даже в урезанном в виде относительно DiamondClean Smart, является выработка правильной привычки ухода за полостью рта. Фирменная технология Sonicare демонстрирует высокое качество очистки зубов, уменьшая количество твердого зубного налета и улучшая состояние десен.
Philips Sonicare DiamondClean 9000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94
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