Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth

С умными щетками семейства Sonicare мы знакомились на примере флагманской Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57 с модулем Bluetooth и приложением с визуальным отображением рекомендации по чистке, а также несколькими насадками в комплекте. Не так давно компания дополнила коллекцию щеток новой HX9911 с встроенным датчиком давления, четырьмя режимами чистки и тремя уровнями интенсивности, контролем изнашивания насадок и отслеживанием прогресса чистки.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 18 990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с белоснежным оформлением. Стартовый комплект включает дорожный чехол, насадку C3 Premium Plague Control, базу зарядки со стаканом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Помимо тестируемой нами версии Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 в белом исполнении, также есть модели черного и розового цветов.

Поверхность с софт-тач покрытием, оно приятно тактильно и при этом обеспечивает надежный хват. Внешний вид роскошный.

Корпус щетки отличает высокое качество исполнения. Это же касается всех комплектных аксессуаров.

Вся светодиодная индикация скрытная. Белая подсветка активируется при включении и смене режимов. Списком выводятся доступные режимы и уровни интенсивности. Здесь же есть светодиодный индикатор оставшегося заряда аккумулятора.

Щетка управляется при помощи пары кнопок, центральная часть которых с углублением, исключающим ложное нажатие во время процесса чистки.

Корпус герметичен. Он не боится попадания воды. Эта же особенность позволяет промывать ее, удаляя накопившиеся загрязнения.

В комплекте есть зарядная база с кабелем питания и стакан. Зарядка беспроводная. Запускается сразу после размещения щетки в стакане

Также для щетки Philips Sonicare DiamondClean 9000 предусмотрен дорожный чехол. Выполнен в цвет щетки. Это экокожа с текстурным рисунком.

В основании под откидной крышкой скрывается USB-кабель. Так в поездку не будет необходимости брать зарядную базу со стаканом. Внутри помимо корпуса самой щетки можно разместить две насадки.

Насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence

В наборе покупатель получает одну насадку Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence, это одна из самых эффективных в модельной линейке. Гибкие ребра подстраиваются под форму зубов и десен, обеспечивая высокую эффективность удаления налета. Эта насадка синхронизирует данные о чистке с щеткой.

Софт

Зубная щетка поддерживает возможность управления с экрана смартфона. После загрузки приложения предлагается привязать щетку к аккаунту. Предлагаем рассмотреть основные особенности ее работы в этом приложении, они отличаются от старшей Sonicare DiamondClean Smart.

На главный экран выводится статистика по сеансам чистки с отображением данных по дням недели: полный цикл, пропущенный сеанс и отсутствие данных.

Отдельная статистика по длительности проведенных сеансов чистки, а также силе нажатий.

Здесь же можно запланировать свои визиты к стоматологу. Рекомендуется проводить профилактический осмотр два раза в год.

Отображение ресурса используемой насадки. Напомним, щетка сама может определять используемые насадки.

Тесты

При запуске чистки на экране отображается таймер и условное изображение зоны для чистки.

Clean (чистка) – оптимальный режим для ежедневной чистки,

White+ (осветление) – удаление потемнений на зубной эмали,

Gum Health (здоровье десен) – бережная и эффективная чистка с дополнительной заботой о деснах,

Deep Clean+ (глубокая чистка) – режим тщательной очистки.

Зубная щетка предлагает четыре ключевых режима работы:Как и во флагманской версии, используется фирменная технология Philips Sonicare. Принцип заключается в высокочастотных выметающих движениях щетинок. За минуту совершается до 31 000 чистящих движений в минуту. Они взбивает зубную пасту в пену, которая, в свою очередь, удаляет зубной налет, остатки пищи между зубами.

По опыту эксплуатации, зубная щетка Philips Sonicare DiamondClean 9000 продемонстрировала высокую эффективность очистки зубов в сравнении с механическими щетками. При активном применении снижается количество зубного налета.

Взрослые зубные щетки рекомендованы для детей от 12 лет. В линейке производителя также есть специализированные насадки: например, для чувствительных зубов, для осветления и для ухода за деснами (Premium Gum Care с гибким основанием). Для детей от 3 до 12 лет есть детские зубные щетки и два вида детских насадок: одна рассчитана на детей от 3 до 7 лет и другая - от 7 до 12 лет.

Во время чистки можно проводить корректировки интенсивности и смену режимов работы. Сам процесс чистки длится заданный интервал времени. После завершения автоматически выключается. Для визуального контроля времени и сохранения статистики нужно будет предварительно открыть приложение и выбрать экран с таймером. Но чистить во всех режимах можно и без телефона, на качество и длительность чистки не влияет. Сама щетка сохраняет данные по сеансам в течение последних двух недель, подгружая по мере синхронизации.

Итоги по Philips Sonicare DiamondClean 9000

Philips Sonicare DiamondClean 9000 выступает более доступной альтернативой старшей DiamondClean Smart, предлагая датчик контроля силы нажатия, выбор режимов и интенсивности, насадку C3 Premium Plague Control, дорожный чехол и беспроводную зарядку в комплекте. Премиальный внешний вид, наглядная индикация. Весомым плюсом наличия смарт-функционала, даже в урезанном в виде относительно DiamondClean Smart, является выработка правильной привычки ухода за полостью рта. Фирменная технология Sonicare демонстрирует высокое качество очистки зубов, уменьшая количество твердого зубного налета и улучшая состояние десен.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".