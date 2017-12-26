Обзор электробритвы Philips Star Wars SW5700

2017-12-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips Star Wars SW5700; [2880]
Утро многих мужчин начинается далеко не с чашки бодрящего кофе, а с ежедневного ритуала бритья. Кто-то выбирает классические станки, а кто-то выбирает электробритвы. И как можете уже догадаться сегодня мы протестируем новую электробритву Philips Star Wars SW5700, посвященную выходу новой части «Звездных войн». Это её первый подробный обзор, надеемся, что он будет интересен не только мужской аудитории, но и женской. В свете приближающихся праздников, электробритва станет хорошей альтернативой очередному набору «носков».

Philips Star Wars SW5700

К моменту публикации продажи уже стартовали, ниже представлен список актуальных предложений, составленный на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Philips Star Wars SW5700 обзор

Комплектация

Поставляется электробритва в коробке с тематическим оформлением, где помимо изображения Philips Star Wars SW5700 красуется еще и дроид BB-8.

Philips Star Wars SW5700

Комплект включает насадку-триммер, блок питания, набор технической документации.

Внешние вид

В дизайне электробритвы прослеживается явное сходство с BB-8, сочетание белого и серебристого, стилизация под сложные схемы и элементы управления дроидом.

Philips Star Wars SW5700

При этом нельзя сказать, что такой дизайн придется по вкусу только любителям вселенной «Звездных войн», выглядит Philips Star Wars SW5700 современно и органично.

Philips Star Wars SW5700

Бреющая головка съемная, при желании её можно будет заменить на комплектный триммер. Фиксируется блок только в одном положении.

Philips Star Wars SW5700

Три отдельные сетки с лезвиями. Блок c плавающими головками, корректируя положение во время движения для оптимального охвата.

Philips Star Wars SW5700

В комплекте есть сменный блок с триммером. В этой модели отсутствует возможность выставлять длину волос.

Philips Star Wars SW5700

На фронтальной стороне основной ручки выведен компактный светодиодный индикатор, отображающий необходимость проведения зарядки.

Philips Star Wars SW5700

Выше него единственная механическая кнопка, отвечающая за включение. Форма основного блока оптимальна для хвата рукой.

Philips Star Wars SW5700

На нижней грани порт питания под комплектный адаптер. Блок питания универсальный под электробритвы этого производителя.

Philips Star Wars SW5700

Philips Star Wars SW5700

Тесты

Встроенного аккумулятора у Philips Star Wars SW5700 хватает примерно на 50-60 минут беспрерывной работы. В обычной эксплуатации это несколько недель автономной работы. В дальние поездки, можно будет не брать зарядный блок, предварительно оставив электробритву на зарядку.

Philips Star Wars SW5700

Бреющая головка полностью разборная, можно будет удалять накопившуюся грязь и менять в дальнейшем. Обслуживание не затруднительно. Как и в других электробритвах этого производителя, каждый из трех блоков выполняет функцию сбривания коротких и длинных волосков.

Philips Star Wars SW5700

Для чистого бритья рекомендуется совершать круговые движения. «Вгрызается» в щетину без затруднений, справляется с 3-5 дневной щетиной. За время тестов не было неприятных и болезненных ощущений. При ежедневной процедуре бритья, на удаление щетины уходит в среднем от 1 до 2 минут.

Philips Star Wars SW5700

По эргономике нареканий нет, в руке лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован.

Philips Star Wars SW5700

Итоги по Philips Star Wars SW5700

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips Star Wars SW5700 станет хорошим выбором при поиске электробритвы. При невысокой стоимости относительно предложений конкурентов, предлагается высокое качество исполнения, оригинальный внешний вид, наличие в комплекте триммера, незатруднительное обслуживание, длительное время автономной работы. Идеальный вариант для поездок и командировок.
Philips Star Wars SW5700 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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