Обзор Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switch – милая игра с необычной механикой

Обычно Nintendo ассоциируется с такими франшизами как The Legend of Zelda, Super Mario и им подобными, но мало кто знает, что из-под крыла японской компании выходили совершенно не похожие на упомянутые игры, притом не менее интересные и качественные. Яркий тому пример – серия Pikmin, которая сочетает в себе адвенчуру, головоломку и… стратегию в реальном времени. Впрочем, ситуация может скоро измениться, ведь на Switch недавно вышло переиздание последней игры франшизы Pikmin 3: Deluxe. Кто же такие эти самые пикмины, стоит ли покупать игры и в чем преимущества Deluxe издания? Давайте разбираться.

Как и в большинстве игр Nintendo, сюжет в новой Pikmin 3 не играет главенствующую роль, но приятно, что он все же тут есть. Население некогда процветающей планеты Коппай, находится на грани вымирания, и виной тому не ужасная болезнь, мировые войны или нашествие инопланетян, а банальные перенаселение и сокращение пищевых ресурсов. В отчаянной попытке спасти свою расу, правительство посылает несколько космических кораблей на поиски нового дома. В одном из них и оказались три главных героя игры – капитан Чарли, инженер Альф и исследовательница Бриттани.

Как часто бывает в играх, неожиданно, все идет не по плану: звездолет терпит крушение на планете PNF-404, а наших героев раскидывает по разным уголкам этого неизученного мира. Быстро выясняется, что планета обладает большими запасами еды и вполне себе обитаема: основное население представлено пикминами – маленькими пупсами, которые сочетают признаки как растений, так и животных. К счастью, местные жители оказались весьма добродушными и с радостью решили всеми силами помочь нашим астронавтам.

В компании представлено 5 видов пикминов (еще два в дополнительных миссиях), каждый со своими особенностями. Красные – прирожденные воины и не боятся огня, их можно смело посылать в бой с врагами. Синие – умеют плавать, желтые – хорошо проводят электрический ток, черные – разбивают преграды и пробивают броню, розовые – могут летать.

Собственно, весь геймплей и строится на том, что мы таскаем с собой разношерстный выводок этих малышей и посылаем их на всякие опасные работы. Поверьте, разнообразных головоломок, секретов, препятствий и противников в игре будет просто предостаточно. С завидной частотой будут встречаться и местные боссы, к каждому из которых требуется индивидуальный подход.

Как следствие столь опасной жизни, наши подопечные будут умирать как мухи, поэтому стоит позаботиться о возобновлении популяции. Для этой цели необходимо к специальному аппарату притаскивать фрукты и останки монстров. После переработки, он засеивает округу новыми пикминами. Впрочем, фрукты понадобятся и самим астронавтам: каждый день коппайцам необходимо выпивать по канистре сока, и если ваши запасы закончатся, то наступит конец игры, а точнее, придется переигрывать несколько последних дней. Поэтому, придется всегда выбирать, сколько фруктов потратить на пикминов, а сколько – отложить в отсек хранения на корабле.

В игре присутствует смена дня и ночи, причем в темное время суток на охоту выходят особо опасные монстры, и отважным исследователям приходится оперативно покидать планету. При этом пикмины, выполняющие на момент отлета какую-либо работу, остаются на поверхности и неминуемо гибнут, что в деталях нам и показывают (привет, добрая детская игра).

Чтобы успеть выполнить больше дел, отряд можно разделить на три группы во главе с каждым из коппайцев, правда управлять ими одновременно будет довольно сложно, но тут на помощь можно позвать друга, отдав ему управление одним из персонажей (вместе с джойконом), и продолжить миссию на сплит-скрине.

Помимо обновленного управления, которое стало заметно удобнее, чем в версии для Wii U, где приходилось использовать целых три контроллера, в Deluxe издании много вкусностей. В игру включили все вышедшие ранее DLC, а также дополнительные мини-компании за героев первых двух частей «Пикминов» Олимара и Луи, причем красиво вписали их в основной сюжет.

Добавили уровни сложности: теперь детям можно ставить легкий, с увеличенной продолжительностью дня, а любителям хардкора – тяжелый, в котором общее число пикминов сокращается со 100 до 60, да еще и живительный сок собирается намного дольше. Появилась и местная энциклопедия с забавными комментариями от астронавтов, которая помогает глубже погрузиться в мир игры.

А вот графику Nintendo решила не обновлять. Безусловно, на момент выхода яркая и сочная картинка радовала глаз, но прошло уже более 7 лет с момента выхода игры, и было бы вполне логичным шагом ее подлатать. В итоге, приходится играть в портативном режиме, где лесенки и угловатости не столь заметны.

Не стали «Пикминов» и переводить. Конечно, текста в игре не так чтобы очень много, а герои разговаривают на «тарабарском» наречии, но многие дети просто не поймут сюжет, да и с нюансами управления им будет сложно разобраться. Почему «Большая N» так не любит переводить свои игры на русский, для меня остается загадкой, ведь это позволило бы значительно увеличить аудиторию.

Pikmin 3 Deluxe – красочная и милая игра с необычной механикой и приятным музыкальным сопровождением. Это один из тех проектов, который затягивает так, что быстро теряешь счет времени. Рекомендуется как новичкам, для знакомства с этой самобытной вселенной, так и поклонникам серии, который найдут много интересного в дополнительном контенте. А там, глядишь, и четвертая часть подоспеет.

Автор: Артем Костенко
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