Обзор Polaris PCM 1542E Adore Crema. Рожковая кофеварка с итальянской помпой и капучинатором

Приобрести ее можно за 11 990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией от производителя.
Комплект включает три трафарета для латте-арта, ложку-темпер, рожок и два фильтра, инструмент для очистки фильтра, книгу с идеями для приготовления напитков, руководство пользователя и гарантийный талон.
Интересно смотрится подсвечиваемый белым цветом периметр вдоль основания корпуса и зоны установки резервуара.
Общие габариты компактные для такого типа устройств. Для нее найдется место и на кухне с ограниченной по площади столешницей.
Верхняя панель с ребрами жесткости. Эта часть может использоваться для поддержания тепла уже готовых напитков.
В тыльной части съемный резервуар для воды объемом 1.2 литра. Выполнен он из полупрозрачного пластика, позволяя контролировать объем жидкости. Есть соответствующие пометки по минимальному и максимальному уровню.
Панель управления выведена на лицевой панели с четырьмя механическими кнопками управления. Помимо кнопки включения, есть кнопки выбора приготовления стандартного или двойного эспрессо, а также подачи пара.
После включения идет прогрев, сопровождаемый миганием подсветки у кнопок. После выхода Polaris PCM 1542E Adore Crema на рабочий режим свечение сменяется на постоянное.
На правой стороне поворотный регулятор, управляющий блоком капучинатора. В зависимости от выбранного режима может подаваться не только горячий пар, но и вода.
Поддон позволяет установить две чашки одновременно. На его верхней части съемная решетка из металла.
Внутренняя часть поддона из пластика, она также съемная. У нее есть поплавок, сигнализирующий о необходимости проведения очистки.
На передней стороне традиционная варочная группа с рожком. Рожок из металла с пластиковой ручкой. Два носика. Широкая ручка с удобным хватом.
Справа капучинатор с резиновым держателем. Его можно поворачивать и наклонять в стороны.
Комплектуется кофеварка двумя фильтрами. Также в комплекте есть ложка-темпер и три трафарета для латте-арта.
Управление Polaris PCM 1542E Adore Crema реализовано интуитивно понятно. Также в комплекте идет подробная инструкция с описанием всех нюансов. Для начала необходимо промыть резервуар для воды, рожок, фильтры и поддон. Удалить декоративные наклейки и протереть корпус влажной тканью.
Далее заливаем воду в резервуар. Оптимально использовать смягченную и фильтрованную воду. Отдельно отметим, что конструктивно предусмотрен встроенный фильтр. Емкости его хватает на приготовление сразу нескольких чашек эспрессо.
Молотым кофе наполняем рожок с помощью ложки-темпера. Объем ложки порционный, в среднем составляет 8 граммов, обратной стороной его удобно трамбовать.
Включается нагрев, дожидаемся перехода подсветки кнопок в постоянное свечение. Нажимаем одну из двух кнопок для приготовления напитка – одинарный или двойной объем. После подачи выбранного объема порции автоматически выключается.
Одна порция соответствует примерно 70 мл напитка. Polaris PCM 1542E Adore Crema позволяет пользователю внести корректировки в заводские настройки, увеличив или уменьшив объем до требуемого уровня. Итальянская помпа с давлением 15 бар отлично справляется с поставленной задачей. Напиток получается насыщенным и ароматным.
Для капучино наливаем в стакан охлажденное молоко. После нажатия на кнопку подачи пара необходимо дождаться нагрева. Открываем паровой клапан, предварительно поместив капучинатор в емкость с молоком. Молочная пенка получается воздушной и устойчивой. С помощью комплектных трафаретов можно сделать рисунок на пенке, используя мелко размолотый кофе или ваниль.