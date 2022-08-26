Обзор Polaris PCM 1542E Adore Crema. Рожковая кофеварка с итальянской помпой и капучинатором

Ароматный кофе залог хорошего начала дня, дарящий запас бодрости и позволяющий сконцентрировать мысли. Изучаемая же сегодня рожковая кофеварка Polaris PCM 1542E Adore Crema дает возможность готовить не хуже, чем бариста в кофейне. Эта модель оснащена итальянской помпой с давлением 15 бар и капучинатором со специальной конструкцией.

Обзор Polaris PCM 1542E Adore Crema

Приобрести ее можно за 11 990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией от производителя.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с подробной информацией по особенностям исполнения и техническим характеристикам, особый акцент делается на производстве помпы в Италии.

Комплектация Polaris PCM 1542E Adore Crema

Комплект включает три трафарета для латте-арта, ложку-темпер, рожок и два фильтра, инструмент для очистки фильтра, книгу с идеями для приготовления напитков, руководство пользователя и гарантийный талон.

Комплектация Polaris PCM 1542E Adore Crema

Внешний вид

Корпус рожковой кофеварки выполнен из нержавеющей стали. Внешний вид у нее выверенный и привлекательный.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

Интересно смотрится подсвечиваемый белым цветом периметр вдоль основания корпуса и зоны установки резервуара.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

Общие габариты компактные для такого типа устройств. Для нее найдется место и на кухне с ограниченной по площади столешницей.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

Верхняя панель с ребрами жесткости. Эта часть может использоваться для поддержания тепла уже готовых напитков.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

В тыльной части съемный резервуар для воды объемом 1.2 литра. Выполнен он из полупрозрачного пластика, позволяя контролировать объем жидкости. Есть соответствующие пометки по минимальному и максимальному уровню.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

Панель управления выведена на лицевой панели с четырьмя механическими кнопками управления. Помимо кнопки включения, есть кнопки выбора приготовления стандартного или двойного эспрессо, а также подачи пара.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

После включения идет прогрев, сопровождаемый миганием подсветки у кнопок. После выхода Polaris PCM 1542E Adore Crema на рабочий режим свечение сменяется на постоянное.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

На правой стороне поворотный регулятор, управляющий блоком капучинатора. В зависимости от выбранного режима может подаваться не только горячий пар, но и вода.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

Поддон позволяет установить две чашки одновременно. На его верхней части съемная решетка из металла.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

Внутренняя часть поддона из пластика, она также съемная. У нее есть поплавок, сигнализирующий о необходимости проведения очистки.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

На передней стороне традиционная варочная группа с рожком. Рожок из металла с пластиковой ручкой. Два носика. Широкая ручка с удобным хватом.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

Справа капучинатор с резиновым держателем. Его можно поворачивать и наклонять в стороны.

Внешний вид Polaris PCM 1542E Adore Crema

Комплектуется кофеварка двумя фильтрами. Также в комплекте есть ложка-темпер и три трафарета для латте-арта.

Тесты

тесты Polaris PCM 1542E Adore Crema

Управление Polaris PCM 1542E Adore Crema реализовано интуитивно понятно. Также в комплекте идет подробная инструкция с описанием всех нюансов. Для начала необходимо промыть резервуар для воды, рожок, фильтры и поддон. Удалить декоративные наклейки и протереть корпус влажной тканью.

тесты Polaris PCM 1542E Adore Crema

Далее заливаем воду в резервуар. Оптимально использовать смягченную и фильтрованную воду. Отдельно отметим, что конструктивно предусмотрен встроенный фильтр. Емкости его хватает на приготовление сразу нескольких чашек эспрессо.

тесты Polaris PCM 1542E Adore Crema

Молотым кофе наполняем рожок с помощью ложки-темпера. Объем ложки порционный, в среднем составляет 8 граммов, обратной стороной его удобно трамбовать.

тесты Polaris PCM 1542E Adore Crema

Включается нагрев, дожидаемся перехода подсветки кнопок в постоянное свечение. Нажимаем одну из двух кнопок для приготовления напитка – одинарный или двойной объем. После подачи выбранного объема порции автоматически выключается.

тесты Polaris PCM 1542E Adore Crema

Одна порция соответствует примерно 70 мл напитка. Polaris PCM 1542E Adore Crema позволяет пользователю внести корректировки в заводские настройки, увеличив или уменьшив объем до требуемого уровня. Итальянская помпа с давлением 15 бар отлично справляется с поставленной задачей. Напиток получается насыщенным и ароматным.

тесты Polaris PCM 1542E Adore Crema

Для капучино наливаем в стакан охлажденное молоко. После нажатия на кнопку подачи пара необходимо дождаться нагрева. Открываем паровой клапан, предварительно поместив капучинатор в емкость с молоком. Молочная пенка получается воздушной и устойчивой. С помощью комплектных трафаретов можно сделать рисунок на пенке, используя мелко размолотый кофе или ваниль.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PCM 1542E Adore Crema – рожковая кофеварка с итальянской помпой и капучинатором, позволяющая готовить вкусный эспрессо, латте и капучино даже не имея опыта. Компактные габариты, два режима работы в зависимости от объема напитка, простота обслуживания, зона для подогрева на крышке. Не устроить может отсутствие встроенного отсека для хранения аксессуаров.
Polaris PCM 1542E Adore Crema получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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