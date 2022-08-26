Обзор Polaris PCM 1542E Adore Crema. Рожковая кофеварка с итальянской помпой и капучинатором

Ароматный кофе залог хорошего начала дня, дарящий запас бодрости и позволяющий сконцентрировать мысли. Изучаемая же сегодня рожковая кофеварка Polaris PCM 1542E Adore Crema дает возможность готовить не хуже, чем бариста в кофейне. Эта модель оснащена итальянской помпой с давлением 15 бар и капучинатором со специальной конструкцией.

Комплектация

Приобрести ее можно за 11 990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией от производителя.Упакована в коробку из плотного картона с подробной информацией по особенностям исполнения и техническим характеристикам, особый акцент делается на производстве помпы в Италии.

Комплект включает три трафарета для латте-арта, ложку-темпер, рожок и два фильтра, инструмент для очистки фильтра, книгу с идеями для приготовления напитков, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус рожковой кофеварки выполнен из нержавеющей стали. Внешний вид у нее выверенный и привлекательный.

Интересно смотрится подсвечиваемый белым цветом периметр вдоль основания корпуса и зоны установки резервуара.

Общие габариты компактные для такого типа устройств. Для нее найдется место и на кухне с ограниченной по площади столешницей.

Верхняя панель с ребрами жесткости. Эта часть может использоваться для поддержания тепла уже готовых напитков.

В тыльной части съемный резервуар для воды объемом 1.2 литра. Выполнен он из полупрозрачного пластика, позволяя контролировать объем жидкости. Есть соответствующие пометки по минимальному и максимальному уровню.

Панель управления выведена на лицевой панели с четырьмя механическими кнопками управления. Помимо кнопки включения, есть кнопки выбора приготовления стандартного или двойного эспрессо, а также подачи пара.

После включения идет прогрев, сопровождаемый миганием подсветки у кнопок. После выхода Polaris PCM 1542E Adore Crema на рабочий режим свечение сменяется на постоянное.

На правой стороне поворотный регулятор, управляющий блоком капучинатора. В зависимости от выбранного режима может подаваться не только горячий пар, но и вода.

Поддон позволяет установить две чашки одновременно. На его верхней части съемная решетка из металла.

Внутренняя часть поддона из пластика, она также съемная. У нее есть поплавок, сигнализирующий о необходимости проведения очистки.

На передней стороне традиционная варочная группа с рожком. Рожок из металла с пластиковой ручкой. Два носика. Широкая ручка с удобным хватом.

Справа капучинатор с резиновым держателем. Его можно поворачивать и наклонять в стороны.

Тесты

Комплектуется кофеварка двумя фильтрами. Также в комплекте есть ложка-темпер и три трафарета для латте-арта.

Управление Polaris PCM 1542E Adore Crema реализовано интуитивно понятно. Также в комплекте идет подробная инструкция с описанием всех нюансов. Для начала необходимо промыть резервуар для воды, рожок, фильтры и поддон. Удалить декоративные наклейки и протереть корпус влажной тканью.

Далее заливаем воду в резервуар. Оптимально использовать смягченную и фильтрованную воду. Отдельно отметим, что конструктивно предусмотрен встроенный фильтр. Емкости его хватает на приготовление сразу нескольких чашек эспрессо.

Молотым кофе наполняем рожок с помощью ложки-темпера. Объем ложки порционный, в среднем составляет 8 граммов, обратной стороной его удобно трамбовать.

Включается нагрев, дожидаемся перехода подсветки кнопок в постоянное свечение. Нажимаем одну из двух кнопок для приготовления напитка – одинарный или двойной объем. После подачи выбранного объема порции автоматически выключается.

Одна порция соответствует примерно 70 мл напитка. Polaris PCM 1542E Adore Crema позволяет пользователю внести корректировки в заводские настройки, увеличив или уменьшив объем до требуемого уровня. Итальянская помпа с давлением 15 бар отлично справляется с поставленной задачей. Напиток получается насыщенным и ароматным.

Для капучино наливаем в стакан охлажденное молоко. После нажатия на кнопку подачи пара необходимо дождаться нагрева. Открываем паровой клапан, предварительно поместив капучинатор в емкость с молоком. Молочная пенка получается воздушной и устойчивой. С помощью комплектных трафаретов можно сделать рисунок на пенке, используя мелко размолотый кофе или ваниль.

Итоги

Polaris PCM 1542E Adore Crema – рожковая кофеварка с итальянской помпой и капучинатором, позволяющая готовить вкусный эспрессо, латте и капучино даже не имея опыта. Компактные габариты, два режима работы в зависимости от объема напитка, простота обслуживания, зона для подогрева на крышке. Не устроить может отсутствие встроенного отсека для хранения аксессуаров.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".