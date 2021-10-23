Обзор Polaris PCM 2001AE. Рожковая кофеварка с помпой 20 бар

Чашечка ароматного эспрессо или капучино с нежной пенкой – разве не так должно начинаться идеальное утро? Тестируемая сегодня рожковая кофеварка Polaris PCM 2001AE позволяет легко приготовить эти напитки в полуавтоматическом режиме. Модель оснащена итальянской помпой с давлением 20 бар, запатентованной системой фильтрации Cream для неподражаемой густой кофейной пенки и интеллектуальной системой напоминаний о необходимости удаления накипи. И все это умещается в компактном корпусе шириной 14 см.

Polaris PCM 2001AE

Средняя стоимость – 17 990 рублей. Данная модель сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с качественной полиграфией, в оформлении приведены изображения кофеварки и ключевая информация по характеристикам. Внутри коробки обнаружили рожок с двумя видами фильтров, пластиковую ложку-темпер, три трафарета, книжку с рецептами, инструкцию на русском языке и гарантийный талон.

Polaris PCM 2001AE

Внешний вид

Визуально кофеварка выглядит аккуратно, корпус выполнен из нержавеющей стали.

Polaris PCM 2001AE

Как и отмечали вначале, у нее очень компактный размер. Для нее не составит трудностей найти свободное место даже на кухнях с малой площадью.

Polaris PCM 2001AE

Лицевая сторона закруглена и в той же форме выполнен съемный контейнер для воды в тыльной части корпуса.

Polaris PCM 2001AE

На верхней панели несколько функциональных зон. Ближе к фронтальной части ряд из четырех механических кнопок управления, совмещенных со светодиодной индикацией.

Polaris PCM 2001AE

Они могут гореть статично или мигать в зависимости от текущего рабочего состояния. Интуитивно и наглядно. Маркировка, соответствующая действиям нанесена на сами клавиши. За ними у Polaris PCM 2001AE площадка, используемая для подогрева чашек.

Polaris PCM 2001AE

Есть скрытый отсек со сдвигаемой крышкой, в котором хранится один из фильтров, трафареты и аксессуар для проведения чистки фильтра. Не мешаются и не потеряются.

Polaris PCM 2001AE

На боковой стороне расположен регулятор подачи пара. Для него возможно два основных положения – подача горячей воды и подача пара.

Polaris PCM 2001AE

На корпус выведены индикаторы, отображающие необходимость удаления накипи и контроль уровня воды в резервуаре.

Polaris PCM 2001AE

Поддон для сбора капель сопровождается съемной решеткой. Она выполнена из нержавеющей стали.

Polaris PCM 2001AE

Рожок с двумя соплами также выполнен из металла, ручка с резиновой накладкой, повышающей комфорт эксплуатации. В него устанавливается один двух фильтров. Отличия между фильтрами заключаются в количестве порций.

Polaris PCM 2001AE

Сбоку расположено поворотное сопло парового рукава. Его внешний контур легко можно снять для очистки после приготовления капучино.

Polaris PCM 2001AE

Из полезных аксессуаров отметим ложку-темпер. Одна из ее сторон для отмеривания порции молотого кофе, а вторая для уплотнения в фильтре.

Polaris PCM 2001AE

В наборе также три трафарета с разными шаблонами: солнце, чашка и сердце.

Тесты

В комплекте с Polaris PCM 2001AE идет подробная инструкция на русском языке. Составители ее детально описали готовку разных типов напитка, а также последующего ухода за кофеваркой. Начинающие бариста смогут вдохновиться книгой с рецептами.

Polaris PCM 2001AE

Управление проходит интуитивно, как и сам процесс готовки. Перед первым использованием нужно будет протереть корпус влажной салфеткой и промыть резервуар для воды. Рассчитан он на 1,5 литра воды, оптимально для предотвращения образования накипи использовать воду из-под осмотического фильтра или мягкую. Для предотвращения попадания пыли в резервуар есть крышка.

Polaris PCM 2001AE

Для приготовления напитков потребуется молотый кофе. В зависимости от количества порций или крепости в рожок ставится один из двух фильтров. Устанавливаем рожок с кофе в кофеварку и закрепляем.

Polaris PCM 2001AE

Нажимаем на кнопку включения и дожидаемся перехода индикатора в постоянное свечение. Далее нажимаем кнопку с изображением одной или двух чашек. Кофе равномерно подается через две воронки в основании рожка, благодаря чему возможен одновременный разлив на 2 чашки. Отключается автоматически после завершения.

Polaris PCM 2001AE

Качество получаемого эспрессо оцениваем как отличное. Получается не только хороший уровень крепости кофе, но и густая пенка.

Polaris PCM 2001AE

Для готовки капучино потребуется охлажденное молоко, сливки или специальные напитки без лактозы. Заливаем необходимый объем в чашку, нажимаем на кнопку горячего пара, дожидаемся постоянного свечения индикатора и поворачиваем регулятор подачи пара в рабочее положение. Переливаем вспененное молоко в ранее приготовленное эспрессо.

Polaris PCM 2001AE

Мощность Polaris PCM 2001AE составляет 1400 Вт. Нагрев и выход на рабочий режим приготовления проходит быстро. Установлена итальянская помпа с давлением в 20 бар. Это заметно больше, чем у большинства представленных моделей на российском рынке. Кофеварка поддерживает возможность калибровки объема порции. Для этого зажимается кнопка с двумя чашками до получения нужного объема. В последующем при готовке будет готовиться выбранный объем напитка.

Polaris PCM 2001AE

Уход за кофеваркой прост. Внешние поверхности протираются салфеткой из микрофибры без абразивных средств. Рожок и фильтры можно промывать под струей воды.

Polaris PCM 2001AE

Также можно воспользоваться режимом очистки накипи. В инструкции приведены рекомендации по проведению процедуры раз в 2-3 месяца. О необходимости сигнализирует индикатор на боковой грани. Для запуска вместо воды заливается 2-3% раствор лимонной кислоты, зажимаются клавиши включения и горячего пара.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PCM 2001AE – оптимальный вариант кофеварки для домашнего приготовления эспрессо и капучино из молотого кофе. На фоне конкурентов ее выделяет высокое давление в 20 бар и компактный формат исполнения с шириной 14 см. Интуитивное управление, комплектные аксессуары и отсек для их хранения, простая очистка, эргономичная ручка подачи пара.
Polaris PCM 2001AE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PCM 2001AE
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