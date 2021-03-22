Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе

Кофе в капсулах или молотый? А если в капсулах, то Nespresso или Dolce Gusto? У каждого из этих типов капсул есть свои любители и каждый из них требует наличие специализированной кофемашины, а если появится желание попробовать или сменить вид кофе, нужно нести дополнительные траты на покупку устройства для его готовки. Но есть и универсальные решения, такие как Polaris PCM 2020, которое предлагает поддержку сразу двух видов капсул и молотого кофе.

Polaris PCM 2020 обзор

Ее уже можно свободно приобрести как в фирменном магазине Polaris, так и в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением бытового прибора и данными по его ключевым особенностям. Она сопровождается 2-летним гарантийным обслуживанием.

Комплект включает ложечку для молотого кофе, уплотнитель, три вида поддонов, различную документацию.

Внешний вид

Стильный и аккуратный внешний вид. Сочетание хромированных металлических поверхностей с черным пластиком.

Общие габариты и форма компактные. На кухне или в небольшом офисе не отнимет много места.

На тыльной стороне расположен съемный резервуар под воду. Объем емкости 0.8 литра. Использование прозрачного пластика позволяет контролировать оставшийся объем.

Панель управления включает три механические кнопки. Во включенном состоянии они сопровождаются подсветкой.

В центре клавиша включения, по краям кнопки для запуска процесса готовки в зависимости от объема напитка.

для капсул Dolce Gusto,

для капсул Nespresso,

для молотого кофе.

На фронтальной стороне Polaris PCM 2020 съемные поддоны. Данная модель сопровождается тремя такими поддонами:

Отдельной перенастройки устройства при смене поддона не требуется. Для извлечения и перевода в рабочее состояние на верхней крышке есть фиксатор. Приподнимаем и опускаем в зависимости от этапа готовки.

Под зоной дозатора съемный поддон для сбора капель. Для того чтобы чашка не пачкалась, есть отдельная съемная металлическая решетка.

Тесты

Подключается к евророзетке с заземлением. Кабель с широким сечением.Для начала предлагаем рассмотреть готовку кофе на примере капсул Dolce Gusto и Nespresso. Каждая из них требует установки соответствующего поддона. Они отличаются габаритами и в целом линейкой предлагаемых вариантов. Мы за время тестирования использовали два вида этого капсульного кофе.

После заливки чистой воды в емкость до максимальной отметки, устанавливаем капсулу в поддон. Закрываем ее крышкой и помещаем в кофемашину Polaris PCM 2020.

Включаем и ставим чашку. На старт с прогревом воды уходит в среднем 45 минут, в это время кнопки мигают. После прекращения мигания можно выбрать один из объемов напитка.

Выключается подача через сопло автоматически. Кофе готов. Дальше по вкусу можно будет добавить молоко или сливки. Для себя можем отметить, что Nespresso крепче, чем Dolce Gusto.

Мы отдельно сравнили вкус и качество готовки со старшими моделями в модельных линейках самих производителей этих капсул. Каких-либо отличий или качества приготавливаемого напитка замечено не было.

В этой кофемашине используется итальянская помпа с высоким ресурсом службы. Мощность 1450 Вт.

Молотый кофе требует больше времени на подготовку, но и больше маневра для выбора нужной крепости. После того, как он будет размолот, необходимо с помощью комплектной мерной ложки и толкателя утрамбовать в поддоне.

Итоги по Polaris PCM 2020

Устанавливается в кофемашину. Дальше процесс готовки схож с капсулами, за исключением необходимости последующей очистки контейнера, а не простого выбрасывания капсулы.Весомым преимуществом кофемашины Polaris PCM 2020 является отсутствие привязки к определенному типу капсул, а также возможность самостоятельно готовить молотый кофе. Аккуратный внешний вид, простота эксплуатации, удобная заливка воды, быстрый старт и равномерная подача напитка, одинарный и двойной режимы готовки, итальянская помпа, съемный моющийся фильтр.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".