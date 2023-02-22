Обзор Polaris PETB 0105 TC. Звуковая электрическая щетка с 5 режимами и 3 насадками

Изучаемая сегодня звуковая электрическая щетка Polaris PETB 0105 TC комплексно ухаживает за ротовой полостью и позволяет получить профессиональный уход в домашних условиях. Поддерживает пять режимов со скоростью движения от 31 до 48 тысяч пульсаций в минуту, имеет в комплекте несколько видов насадок, включая монопучковую, а также сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Подарочная коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает дорожный футляр, три вида насадок, зарядное устройство и адаптер питания, а также руководство пользователя.

Внешний вид

Представлена зубная щетка в белом и синем вариантах исполнения. Основательный подход, когда меняется не только цвет корпуса, но и всех комплектных насадок, футляра и зарядки.

У корпуса интересное исполнение с закручиванием в спираль. Изогнутые линии и плавные переходы.

В этом же стиле обыграно и расположение индикаторов пяти поддерживаемых режимов работы. Каждый из которых отображается в виде наглядного индикатора с подсветкой.

Управляется при помощи одной кнопки. Первым нажатием идет включение, повторными переключение режимов работы. Прибор запоминает последний выбранный режим и при включении именно он будет активным. На верхней грани адаптер, используемый для установки комплектных насадок. Небольшое усилие для установки или съема, самопроизвольно после установки не слетает.

Корпус монолитен, он защищен от попадания воды, уровень влагозащиты IPX7. Используется бесконтактная зарядка, для проведения сеанса заряда нужно будет поставить щетку на комплектную зарядную базу, получающую питание от USB-разъема, например, PowerBank или адаптера питания, который идет в комплекте.

Хранить зубную щетку и две комплектные насадки удобно в футляре. Оптимальный размер и исполнение для того, чтобы брать с собой в дорогу, поместится даже в дамской сумочке.

Тесты

Sensitive – для ежедневного применения, обеспечивая тщательную и мягкую чистку зубов.

Gum Care – для проведения массажа десен.

Clean – интенсивный режим чистки, который рекомендуется проводить не чаще 1 раза в неделю.

Polish – для полировки передних зубов, его также рекомендуется использовать не чаще 1 раза в неделю.

White – очистка потемнений эмали от чая, сигарет и кофе. В этом режиме наибольшая скорость пульсации, применяется не чаще 1 раза в месяц.

Polaris PETB 0105 TC оснащена двигателем с со скоростью пульсаций от 31000 до 48000 в минуту. Скорость меняется в зависимости от выбранного режима и здесь их пять:

Практически во всех режимах щетка автоматически отключается спустя 2 минуты. Такое время рекомендовано врачами стоматологами для проведения процедуры чистки зубов. Само же наличие такой функции приучает к правильному таймингу и полному соблюдению рекомендованной длительности. Со временем это становится полезной привычкой.

Щетина в основной насадке выполнена из гипоаллергенного нейлона с закругленными концами. Такое исполнение не приводит к стиранию эмали зубов. В комплекте владелец получает насадку с мягкой щетиной для чувствительных зубов и кровоточивых десен, а также насадку с щетиной средней жесткости для здоровых зубов. Помимо этого, есть монопучковая насадка, используемая для чистки межзубных промежутков, зубодесневых карманов и ортодонтических конструкций.

Эффективность чистки выше, чем у механических щеток. Удаляет не только мягкий налет, но и пятна от чая, кофе и сигарет. Дополнительно повысить эффективность можно используя в паре с ирригатором, например, стационарным Polaris PWF 2002 W.

Polaris PETB 0105 TC обзор

Итоги

Встроенного аккумулятора хватает на 2 месяца проведения ежедневной чистки утром и вечером в режиме Sensitive. Процесс полной зарядки занимает не менее 6 часов.Polaris PETB 0105 TC – звуковая электрическая зубная щетка с 5 режимами и 3 видами насадок в комплекте. Привлекательное и эргономичное исполнение ручки, интуитивное управление, выбор из режимов работы с разной скоростью пульсаций, автоматическое отключение через 2 минуты, дорожный футляр в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".