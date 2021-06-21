Обзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическая зубная щетка с шестью режимами

Не так давно мы проводили изучение электрической зубной щетки Polaris PETB 0101 с пятью режимами работы, дорожным футляром и бесконтактной зарядкой. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, поделимся опытом эксплуатации Polaris PETB 0503 TC, она также использует технологию очистки с помощью пульсации, обеспечивающую эффективное и безопасное очищение полости рта.

Polaris PETB 0503 TC

К моменту публикации ее можно приобрести за 6 999 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из белоснежного матового картона с минималистичным оформлением –выглядит как достойная подарочная упаковка. Внутри комплектующие надежно зафиксированы и защищены от тряски при перевозке.

Polaris PETB 0503 TC

Комплект включает основной блок, три сменные головки, дорожный футляр, зарядное устройство, руководство пользователя на русском языке.

Polaris PETB 0503 TC обзор

Внешний вид

Помимо изучаемой нами версии в белом исполнении, есть также розовая и черная. Вместе с цветом корпуса меняются цвета насадок и дорожного футляра.

Polaris PETB 0503 TC

Аккуратный и привлекательный внешний вид. Вес у корпуса легкий. Удобная форма.

Polaris PETB 0503 TC

Защита от воды соответствует требованиям класса IPX7. Ее можно будет промывать под краном, удаляя остатки зубной пасты.

Polaris PETB 0503 TC

За управление отвечает механическая кнопка из металла. Она запускает и останавливает чистку, при длительном нажатии переключаются режимы.

Polaris PETB 0503 TC

Каждому соответствует свой отдельный светодиодный индикатор в виде наглядной иконки и названия режима. Выводится индикация текущего заряда аккумулятора.

Polaris PETB 0503 TC

На торце у Polaris PETB 0503 TC хромированная накладка с углублением под комплектный зарядный блок.

Polaris PETB 0503 TC

С противоположной стороны штырь, используемый для установки насадок. Ставятся они только в одном положении. Во время перевозки и при хранении можно будет защитить его комплектным колпачком.

Насадки и аксессуары

В комплекте с зубной щеткой идет три насадки с искусственным ворсом средней жесткости. Как и с механическими щетками, необходимо менять раз в три месяца. Купить дополнительно сменные насадки с мягкой щетиной не составит труда.

Polaris PETB 0503 TC

Из полезных аксессуаров в комплекте есть дорожный футляр в цвет щетки. Внутренняя камера с фиксаторами под основной блок и две насадки.

Polaris PETB 0503 TC

Можно обратить внимание на группу отверстий по краям, через них сливается излишняя влага и осуществляется доступ свежего воздуха.

Автономная работа

Встроенного аккумулятора в зависимости от используемых режимов чистки хватает на 2 месяца автономной работы. С запасом хватает, если брать с собой в поездки или отпуск. Зарядка проводится на бесконтактной зарядной станции.

Polaris PETB 0503 TC

Тесты

В Polaris PETB 0503 TC используется звуковой тип чистки. Согласно данным исследований ученых, он является безопасным и эффективным, в отличие от электрических щеток с вращающейся головкой. Мотор обеспечивает до 48000 пульсаций в минуту, удаляя налет даже в труднодоступных межзубных промежутках.

Polaris PETB 0503 TC

Длительным нажатием на кнопку включения ведется смена режимов чистки. Доступно пять режимов:

Чистка (Clean)

Интенсивная чистка. Ее рекомендуется использовать не чаще 1 раза в неделю.

Осветление (White)

Эффективное удаление потемнений эмали от чая, сигарет и кофе. Его рекомендуется использовать не чаще 1 раза в месяц.

Полировка (Polish)

Дополнительная чистка для резцов и клыков. Также рекомендуется использовать не чаще 1 раза в неделю.

Забота о деснах (Gum Care)

Специальный режим, используемый для массажа десен и деликатной чистки зубов.

Sensitive

Режим для ежедневной чистки. Тщательная, но мягкая чистка зубов.

Есть встроенная память, запоминающая последний используемый режим. При включении будет активен именно он. Каждые 30 секунд на короткое время останавливается, это сигнализирует о необходимости смены участка чистки.

Polaris PETB 0503 TC

Общее время чистки в режимах «Чистка», «Осветление», «Чувствительный» длится 2 минуты. В режимах «Полировка» и «Забота о деснах» - 3 минуты.

Polaris PETB 0503 TC

Звуковые щетки не требуют проведения поступательных движений вверх-вниз, за счет колебаний на высокой частоте головка с искусственным ворсом выметает остатки пищи, мягкий и твердый налет из межзубных промежутков, поверхности зубов и десневых карманов. Эту электрощетку можно рекомендовать как взрослым, так и подросткам.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PETB 0503 TC – электрическая зубная щетка для ежедневной чистки и профессионального ухода за полостью рта. На фоне конкурентов со звуковым способом чистки, ее выделяет невысокая стоимость самого устройства и сменных насадок. При этом она предлагает пять режимов работы, наглядную индикацию, наличие в комплекте сменных насадок и дорожного футляра, беспроводной способ зарядки, память для последнего режима.
Polaris PETB 0503 TC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PETB 0503 TC
Камерофон Huawei P50 Pro+ показали на ре...
Сетевые источники поделились качественным рендером топового камерофона Huawei P50 Pro+, который еще не бы...
Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный пр...
Посмотреть новый блокбастер или любимый сериал в кругу друзей или семьи на большом экране захватывающее з...
Thrustmaster выпустила игровой руль Ferr...
Thrustmaster выпустила игровой руль Ferrari SF1000 Edition. Руль является копией оригинального руля устан...
Появился официальный список ZTE Blade A5...
Бюджетный смартфон компании ZTE под названием Blade A51 официально внесено в список на глобальном веб-сай...
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспрово...
С наушниками 1More мы знакомились ранее на примере внутриканальных 1MO...
В сеть утекли параметры смартфона Samsun...
Сетевые источники раскрыли основные характеристики смартфона-долгожителя Samsung Galaxy M32, который еще ...
Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro + запущены в...
Китайский производитель смартфонов Vivo официально запустил в Индии серию Vivo X60. Компания привезла в с...
Беззеркальная камера Sony A7IV засветила...
Еще не представленная официально беззеркальная полнокадровая камера Sony A7IV засветилась на сайте одного...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor