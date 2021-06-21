Обзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическая зубная щетка с шестью режимами

Не так давно мы проводили изучение электрической зубной щетки Polaris PETB 0101 с пятью режимами работы, дорожным футляром и бесконтактной зарядкой. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, поделимся опытом эксплуатации Polaris PETB 0503 TC, она также использует технологию очистки с помощью пульсации, обеспечивающую эффективное и безопасное очищение полости рта.

Комплектация

К моменту публикации ее можно приобрести за 6 999 рублей.Упакована в коробку из белоснежного матового картона с минималистичным оформлением –выглядит как достойная подарочная упаковка. Внутри комплектующие надежно зафиксированы и защищены от тряски при перевозке.

Polaris PETB 0503 TC обзор

Внешний вид

Комплект включает основной блок, три сменные головки, дорожный футляр, зарядное устройство, руководство пользователя на русском языке.Помимо изучаемой нами версии в белом исполнении, есть также розовая и черная. Вместе с цветом корпуса меняются цвета насадок и дорожного футляра.

Аккуратный и привлекательный внешний вид. Вес у корпуса легкий. Удобная форма.

Защита от воды соответствует требованиям класса IPX7. Ее можно будет промывать под краном, удаляя остатки зубной пасты.

За управление отвечает механическая кнопка из металла. Она запускает и останавливает чистку, при длительном нажатии переключаются режимы.

Каждому соответствует свой отдельный светодиодный индикатор в виде наглядной иконки и названия режима. Выводится индикация текущего заряда аккумулятора.

На торце у Polaris PETB 0503 TC хромированная накладка с углублением под комплектный зарядный блок.

Насадки и аксессуары

С противоположной стороны штырь, используемый для установки насадок. Ставятся они только в одном положении. Во время перевозки и при хранении можно будет защитить его комплектным колпачком.В комплекте с зубной щеткой идет три насадки с искусственным ворсом средней жесткости. Как и с механическими щетками, необходимо менять раз в три месяца. Купить дополнительно сменные насадки с мягкой щетиной не составит труда.

Из полезных аксессуаров в комплекте есть дорожный футляр в цвет щетки. Внутренняя камера с фиксаторами под основной блок и две насадки.

Автономная работа

Можно обратить внимание на группу отверстий по краям, через них сливается излишняя влага и осуществляется доступ свежего воздуха.Встроенного аккумулятора в зависимости от используемых режимов чистки хватает на 2 месяца автономной работы. С запасом хватает, если брать с собой в поездки или отпуск. Зарядка проводится на бесконтактной зарядной станции.

Тесты

В Polaris PETB 0503 TC используется звуковой тип чистки. Согласно данным исследований ученых, он является безопасным и эффективным, в отличие от электрических щеток с вращающейся головкой. Мотор обеспечивает до 48000 пульсаций в минуту, удаляя налет даже в труднодоступных межзубных промежутках.

Чистка (Clean)

Осветление (White)

Полировка (Polish)

Забота о деснах (Gum Care)

Sensitive

Длительным нажатием на кнопку включения ведется смена режимов чистки. Доступно пять режимов:Интенсивная чистка. Ее рекомендуется использовать не чаще 1 раза в неделю.Эффективное удаление потемнений эмали от чая, сигарет и кофе. Его рекомендуется использовать не чаще 1 раза в месяц.Дополнительная чистка для резцов и клыков. Также рекомендуется использовать не чаще 1 раза в неделю.Специальный режим, используемый для массажа десен и деликатной чистки зубов.Режим для ежедневной чистки. Тщательная, но мягкая чистка зубов.Есть встроенная память, запоминающая последний используемый режим. При включении будет активен именно он. Каждые 30 секунд на короткое время останавливается, это сигнализирует о необходимости смены участка чистки.

Общее время чистки в режимах «Чистка», «Осветление», «Чувствительный» длится 2 минуты. В режимах «Полировка» и «Забота о деснах» - 3 минуты.

Итоги

Звуковые щетки не требуют проведения поступательных движений вверх-вниз, за счет колебаний на высокой частоте головка с искусственным ворсом выметает остатки пищи, мягкий и твердый налет из межзубных промежутков, поверхности зубов и десневых карманов. Эту электрощетку можно рекомендовать как взрослым, так и подросткам.Polaris PETB 0503 TC – электрическая зубная щетка для ежедневной чистки и профессионального ухода за полостью рта. На фоне конкурентов со звуковым способом чистки, ее выделяет невысокая стоимость самого устройства и сменных насадок. При этом она предлагает пять режимов работы, наглядную индикацию, наличие в комплекте сменных насадок и дорожного футляра, беспроводной способ зарядки, память для последнего режима.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".