Обзор Polaris PETB 0701 TC. Электрическая зубная щетка с пятью режимами и тремя насадками

Лучшей профилактикой заболеваний зубов и десен является регулярная гигиена полости рта. Электрические зубные щетки в свою очередь позволяют повысить качество чистки зубов и приучают к правильной технике проведения этой процедуры. Тестируемая сегодня щетка Polaris PETB 0701 TC комплектуется монопучковой насадкой и двумя видами насадок с различной степенью жёсткости щетины, поддерживает несколько режимов работы со скоростью пульсации от 31 до 48 тысяч в минуту. Из особенностей выделяются несколько вариантов расцветки корпуса, до 60 дней работы на одной зарядке, LED-индикация, автоматическое отключение через 2 минуты, бесконтактное зарядное устройство.

Комплектация

Ее уже можно приобрести в маркетплейсах и официальном магазине. Сопровождается 3-летней гарантией.

Поставляется упакованной в коробку из плотного картона с матовой текстурой. Такую коробку приятно будет получить в качестве подарка.Комплект включает зарядную станцию, футляр, три насадки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PETB 0701 TC обзор

Внешний вид

Как и отмечали вначале, доступна сразу в нескольких расцветках корпуса: черная, графитовая и голубая. Меняется не только цвет основного корпуса, но и насадок, а также всех аксессуаров.

Корпус у нее традиционной формы. Защищен от воды, можно будет проводить чистку зубов во время принятия душа.

На лицевой стороне механическая кнопка управления. Она отвечает за включение и переключение режимов работы.

Соответствующие режимам работы индикаторы расположены на лицевой стороне корпуса. Наглядно и информативно. Есть отдельный светодиодный индикатор, символизирующий состояние аккумулятора.

На основании углубление, используемое для установки на комплектную зарядную станцию. Зарядка здесь беспроводная. Размещается она на ровной поверхности, подключение к розетке.

насадку с щетиной средней жесткости – для здоровых зубов и десен;

насадку с мягкой щетиной – для чувствительных зубов и десен, при кровоточивости десен;

монопучковую насадку – для чистки межзубных промежутков, имплантов, брекетов и линии десен.

В верхней части передаточный элемент, на который идет установка насадок. Владелец Polaris PETB 0701 TC получает три вида насадок:Сменные насадки в последующем можно также свободно приобрести. Напомним, что согласно рекомендациям врачей, менять зубные щетки нужно каждые 3 месяца, в случае электрических щеток такие же сроки касаются насадок.

Есть дорожный футляр, в котором помимо основной части, можно перевозить и хранить две насадки.

Продумали вопрос возможного попадания воды с насадок, с двух сторон есть набор дренажных отверстий.

Тесты

Sensitive – для ежедневной чистки, 31 000 пульсаций в минуту.

Gum Care – для массажа десен, 33 000 пульсаций в минуту.

White – для осветления эмали, 48 000 пульсаций в минуту.

Clean – для интенсивной чистки, 41 000 пульсаций в минуту.

Polish – для тщательной чистки бороздок и канавок, 45 000 пульсаций в минуту.

В Polaris PETB 0701 TC предусмотрена различная скорость движения щетинок, от 31 000 до 48 000 пульсаций в минуту. Скорость регулируется в зависимости от выбранного режима, тут их пять:Два последних режима рекомендовано использовать не чаще, чем раз в неделю.Перед началом эксплуатации промываем теплой водой насадки и корпус щетки. Она была изначально заряжена и готова к эксплуатации. В зависимости от состояния полости рта можно будет подобрать оптимальный режим работы. Щетка запоминает последний выбранный режим работы, при включении он будет запущен приоритетно.

Принцип чистки отличается от обычных механических щеток. Главное отличие заключается в отсутствие необходимости оказывания давления на зубы. Достаточно просто вести насадку по зубам, за счет импульсных движений щетина удаляет не только мягкий налет, но и остатки пищи из межзубных промежутков.

Согласно рекомендациям, для эффективной очистки нужно мысленно разделить ротовую полость на четыре участка. Граница проводится между центральными резцами. На каждый из участков уделяется по 30 секунд, общий сеанс в итоге занимает 2 минуты. Это учтено в этой зубной щетке, после рекомендованного врачами интервала автоматически отключается. Все это приучает пользователя к правильной выработке навыков чистки.

Итоги

Встроенной батареи щетки хватает на эксплуатацию в течение 60 дней при традиционном проведении сеансов утром и вечером в режиме Sensitive.Polaris PETB 0701 TC позволит проводить чистку зубов и десен эффективнее, чем механические щетки, сокращая риски возникновения заболеваний, а также образования зубного камня и налета. Эргономичная форма ручки и уровень влагозащиты IPX7, три насадки в комплекте, пять режимов работы с разной скоростью пульсации, дорожный футляр в комплекте, длительное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".