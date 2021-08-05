Обзор Polaris PGP 3002DP Optimal Temp. Электрогриль с определением толщины и степени прожарки стейков

Лето традиционное время для шашлыков, гриля и барбекю, но далеко не у каждого есть дачный участок или возможность выбраться на природу. Да и вкусного стейка из мяса или рыбы хочется не только летом. Все эти вопросы и не только эффективно решает электрогриль Polaris PGP 3002DP Optimal Temp с поддержкой автоматического определения толщины продукта и девятью автоматическими программами.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Комплектация

Укомплектована в коробку с ручкой для удобной перевозки. Привлекательное оформление и подробная информация по характеристикам. Внутри дополнительно зафиксирована в транспортировочный пакет и пенопласт. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp обзор

Внешний вид

Внешний вид у гриля премиальный. Панель из закаленного стекла черного цвета, серебристые боковые грани и ручка вдоль всей длины корпуса.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

На крышку нанесены две декоративные наклейки. На верхней продублирована схема управления для готовки с закрытой крышкой и откинутой на 180 градусов. Эта же информация есть в инструкции.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

За счет веса и прорезиненных ножек устойчиво стоит на ровной поверхности, не смещается при открытии и закрытии крышки.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Открытие и закрытие проводится с помощью загнутой металлической ручки. В поднятом положении держится надежно, корпус не перевешивает.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Нажав на механический фиксатор на правой грани, можно будет откинуть ее на 180 градусов. В таком положении можно готовить сразу на двух панелях одновременно.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Обе панели у Polaris PGP 3002DP Optimal Temp с двухслойным антипригарным покрытием. Рифленые. Рабочая площадь 34 на 18 сантиметров.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Они съемные. Фиксаторы на боковых гранях. Под панелями скрываются нагревательные тэны.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

На тыльной стороне у двух панелей желобок, используемый для отвода жира во время готовки. Стекает он в съемный пластиковый контейнер.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Питание подается через кабель с широким сечением. На основании под него есть паз для укладки.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Управление этим электрогрилем проводится с помощью двух сенсорных кнопок и механической кнопки, совмещенной с барабаном регулировки.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Монохромный LED-дисплей, отображающий данные по времени и температуре готовки. Девять отдельных индикаторов, каждый из которых соответствует своей программе. Наглядная маркировка иконками.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

В верхней части панель вывода текущего состояния готовки: нагрев, старт и три режима прожарки. Наглядно и информативно.

Тесты

Гриль Polaris PGP 3002DP Optimal Temp поддерживает девять автоматических программ: стейк говядина, бекон, стейк свинина, птица, рыба, морепродукты, сосиски, бургеры и сендвичи, разморозка. В зависимости от выбранного меняются время готовки и температурный режим. Для морепродуктов – 220 градусов, для остальных режимов 240 градусов. Разморозка проходит при температуре 80 градусов.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Принцип управления простой. С закрытой крышкой необходимо включить и выбрать один из режимов готовки. После этого дождаться прогрева с выводом звукового сигнала и индикации. Распределяем по поверхности панели и закрываем крышку.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Эта модель умеет сама автоматически определять толщину стейка и на основе этих данных готовить с необходимой степенью прожарки. Тут таких степеней три: RARE, MEDIUM, WELL DONE.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

После завершения готовки дожидаемся остывания и панели можно снимать для удаления остатков и жира. Весомым плюсом в отличие от большинства представленных моделей, панели этого электрогриля можно мыть в посудомоечной машине.

Дорадо

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Предварительно очистив рыбу, солим и перчим. Площадь панелей дает возможность готовить сразу две рыбы среднего размера.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Сочное и равномерно пропеченное мясо. Переворачивать в ходе готовки не нужно.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Овощи гриль

К рыбе приготовили овощи. Кабачок предварительно нарезали, перемешали с мелко нарезанными травами и специями.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Готовить можно как с закрытием крышки, так и в режиме барбекю с откинутой на 180 градусов крышкой.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Бургер

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Ингредиенты: соус, булочки, котлеты из говядины, помидоры, листья салата, сыр. Нарезаем булки на две половины. Размещаем на панелях гриля.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Снимаем и размещаем котлеты. Закрыв крышку, доводим до необходимой степени прожарки.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

За это время распределяем по булкам нарезанные помидоры, соус и сыр. Остается перенести готовые котлеты и соединить две части.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Бургер получился вкусным. Котлета запечаталась при готовке, сок остался внутри, не пересушило.

Стейк говядины

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Для готовки стейка взяли говядину. Обмазываем ее маслом. После вывода индикации к готовности приготовления, размещаем стейк на панели.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Требуемая степень готовки – MEDIUM. Результатом остались довольны, электрогриль не требует внимания и самостоятельного контроля температуры внутри мяса и времени. Отключается автоматически.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PGP 3002DP Optimal Temp – электрогриль премиального уровня, поддерживающий автоматическое определение толщины, девять автоматических программ и три степени прожарки. Интуитивное информативное управление и наглядная индикация, возможность мыть панели в посудомойке, эффектный внешний вид и надежная конструкция.
Polaris PGP 3002DP Optimal Temp получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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