Обзор Polaris PGP 3002DP Optimal Temp. Электрогриль с определением толщины и степени прожарки стейков

Лето традиционное время для шашлыков, гриля и барбекю, но далеко не у каждого есть дачный участок или возможность выбраться на природу. Да и вкусного стейка из мяса или рыбы хочется не только летом. Все эти вопросы и не только эффективно решает электрогриль Polaris PGP 3002DP Optimal Temp с поддержкой автоматического определения толщины продукта и девятью автоматическими программами.

Комплектация

Укомплектована в коробку с ручкой для удобной перевозки. Привлекательное оформление и подробная информация по характеристикам. Внутри дополнительно зафиксирована в транспортировочный пакет и пенопласт. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp обзор

Внешний вид

Внешний вид у гриля премиальный. Панель из закаленного стекла черного цвета, серебристые боковые грани и ручка вдоль всей длины корпуса.

На крышку нанесены две декоративные наклейки. На верхней продублирована схема управления для готовки с закрытой крышкой и откинутой на 180 градусов. Эта же информация есть в инструкции.

За счет веса и прорезиненных ножек устойчиво стоит на ровной поверхности, не смещается при открытии и закрытии крышки.

Открытие и закрытие проводится с помощью загнутой металлической ручки. В поднятом положении держится надежно, корпус не перевешивает.

Нажав на механический фиксатор на правой грани, можно будет откинуть ее на 180 градусов. В таком положении можно готовить сразу на двух панелях одновременно.

Обе панели у Polaris PGP 3002DP Optimal Temp с двухслойным антипригарным покрытием. Рифленые. Рабочая площадь 34 на 18 сантиметров.

Они съемные. Фиксаторы на боковых гранях. Под панелями скрываются нагревательные тэны.

На тыльной стороне у двух панелей желобок, используемый для отвода жира во время готовки. Стекает он в съемный пластиковый контейнер.

Питание подается через кабель с широким сечением. На основании под него есть паз для укладки.

Управление этим электрогрилем проводится с помощью двух сенсорных кнопок и механической кнопки, совмещенной с барабаном регулировки.

Монохромный LED-дисплей, отображающий данные по времени и температуре готовки. Девять отдельных индикаторов, каждый из которых соответствует своей программе. Наглядная маркировка иконками.

Тесты

В верхней части панель вывода текущего состояния готовки: нагрев, старт и три режима прожарки. Наглядно и информативно.Гриль Polaris PGP 3002DP Optimal Temp поддерживает девять автоматических программ: стейк говядина, бекон, стейк свинина, птица, рыба, морепродукты, сосиски, бургеры и сендвичи, разморозка. В зависимости от выбранного меняются время готовки и температурный режим. Для морепродуктов – 220 градусов, для остальных режимов 240 градусов. Разморозка проходит при температуре 80 градусов.

Принцип управления простой. С закрытой крышкой необходимо включить и выбрать один из режимов готовки. После этого дождаться прогрева с выводом звукового сигнала и индикации. Распределяем по поверхности панели и закрываем крышку.

Эта модель умеет сама автоматически определять толщину стейка и на основе этих данных готовить с необходимой степенью прожарки. Тут таких степеней три: RARE, MEDIUM, WELL DONE.

Дорадо

После завершения готовки дожидаемся остывания и панели можно снимать для удаления остатков и жира. Весомым плюсом в отличие от большинства представленных моделей, панели этого электрогриля можно мыть в посудомоечной машине.

Предварительно очистив рыбу, солим и перчим. Площадь панелей дает возможность готовить сразу две рыбы среднего размера.

Сочное и равномерно пропеченное мясо. Переворачивать в ходе готовки не нужно.

Овощи гриль

К рыбе приготовили овощи. Кабачок предварительно нарезали, перемешали с мелко нарезанными травами и специями.

Готовить можно как с закрытием крышки, так и в режиме барбекю с откинутой на 180 градусов крышкой.

Бургер

Ингредиенты: соус, булочки, котлеты из говядины, помидоры, листья салата, сыр. Нарезаем булки на две половины. Размещаем на панелях гриля.

Снимаем и размещаем котлеты. Закрыв крышку, доводим до необходимой степени прожарки.

За это время распределяем по булкам нарезанные помидоры, соус и сыр. Остается перенести готовые котлеты и соединить две части.

Стейк говядины

Бургер получился вкусным. Котлета запечаталась при готовке, сок остался внутри, не пересушило.

Для готовки стейка взяли говядину. Обмазываем ее маслом. После вывода индикации к готовности приготовления, размещаем стейк на панели.

Требуемая степень готовки – MEDIUM. Результатом остались довольны, электрогриль не требует внимания и самостоятельного контроля температуры внутри мяса и времени. Отключается автоматически.

Итоги

Polaris PGP 3002DP Optimal Temp – электрогриль премиального уровня, поддерживающий автоматическое определение толщины, девять автоматических программ и три степени прожарки. Интуитивное информативное управление и наглядная индикация, возможность мыть панели в посудомойке, эффектный внешний вид и надежная конструкция.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".