Обзор Polaris PGP 3002DP Optimal Temp. Электрогриль с определением толщины и степени прожарки стейков

На крышку нанесены две декоративные наклейки. На верхней продублирована схема управления для готовки с закрытой крышкой и откинутой на 180 градусов. Эта же информация есть в инструкции.
За счет веса и прорезиненных ножек устойчиво стоит на ровной поверхности, не смещается при открытии и закрытии крышки.
Открытие и закрытие проводится с помощью загнутой металлической ручки. В поднятом положении держится надежно, корпус не перевешивает.
Нажав на механический фиксатор на правой грани, можно будет откинуть ее на 180 градусов. В таком положении можно готовить сразу на двух панелях одновременно.
Обе панели у Polaris PGP 3002DP Optimal Temp с двухслойным антипригарным покрытием. Рифленые. Рабочая площадь 34 на 18 сантиметров.
Они съемные. Фиксаторы на боковых гранях. Под панелями скрываются нагревательные тэны.
На тыльной стороне у двух панелей желобок, используемый для отвода жира во время готовки. Стекает он в съемный пластиковый контейнер.
Питание подается через кабель с широким сечением. На основании под него есть паз для укладки.
Управление этим электрогрилем проводится с помощью двух сенсорных кнопок и механической кнопки, совмещенной с барабаном регулировки.
Монохромный LED-дисплей, отображающий данные по времени и температуре готовки. Девять отдельных индикаторов, каждый из которых соответствует своей программе. Наглядная маркировка иконками.
В верхней части панель вывода текущего состояния готовки: нагрев, старт и три режима прожарки. Наглядно и информативно.
Принцип управления простой. С закрытой крышкой необходимо включить и выбрать один из режимов готовки. После этого дождаться прогрева с выводом звукового сигнала и индикации. Распределяем по поверхности панели и закрываем крышку.
Эта модель умеет сама автоматически определять толщину стейка и на основе этих данных готовить с необходимой степенью прожарки. Тут таких степеней три: RARE, MEDIUM, WELL DONE.
После завершения готовки дожидаемся остывания и панели можно снимать для удаления остатков и жира. Весомым плюсом в отличие от большинства представленных моделей, панели этого электрогриля можно мыть в посудомоечной машине.
Предварительно очистив рыбу, солим и перчим. Площадь панелей дает возможность готовить сразу две рыбы среднего размера.
Сочное и равномерно пропеченное мясо. Переворачивать в ходе готовки не нужно.
Готовить можно как с закрытием крышки, так и в режиме барбекю с откинутой на 180 градусов крышкой.
Ингредиенты: соус, булочки, котлеты из говядины, помидоры, листья салата, сыр. Нарезаем булки на две половины. Размещаем на панелях гриля.
Снимаем и размещаем котлеты. Закрыв крышку, доводим до необходимой степени прожарки.
За это время распределяем по булкам нарезанные помидоры, соус и сыр. Остается перенести готовые котлеты и соединить две части.
Бургер получился вкусным. Котлета запечаталась при готовке, сок остался внутри, не пересушило.
Для готовки стейка взяли говядину. Обмазываем ее маслом. После вывода индикации к готовности приготовления, размещаем стейк на панели.
Требуемая степень готовки – MEDIUM. Результатом остались довольны, электрогриль не требует внимания и самостоятельного контроля температуры внутри мяса и времени. Отключается автоматически.