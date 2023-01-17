Обзор Polaris PGS 1570CA. Ручной отпариватель…

Корпус легкий, удобно лежит в руке. В основании находится съемный резервуар для воды объемом 250 мл. Он прозрачный, позволяет наглядно контролировать текущий объем. Есть нанесенные риски по максимальному и минимальному уровням воды.
Ручка для подачи пара расположена удобно под указательным пальцем. На стороне пользователя кнопка переключения режимов с индикацией.
На лицевой стороне сопло с антипригарной поверхностью и ряд из семи отверстий для выхода пара.
В комплекте с Polaris PGS 1570CA идет съемная щетка-насадка с рядами из искусственного ворса, которой удобно очищать одежду от волос или шерсти. Для безопасного снятия на корпусе насадки есть язычок.
Подключается при помощи кабеля длиной 2 метра. Место выхода его дополнительно усилено и защищено от излома.
Поддерживает три режима отпаривания, в зависимости от выбранного меняется температура и интенсивность подачи пара, позволяя подобрать оптимальный под конкретный тип ткани. На максимальном - дает постоянный пар высокой мощности – 42г/мин. Мощность отпаривателя 2000 Вт.
Пар Polaris PGS 1570CA подает нажатием на кнопку в основании ручки. У кнопки есть механический фиксатор, с помощью которого можно будет зажать клавишу для постоянной подачи пара, удобно, когда процедура длится значительное время. В руке лежит удобно, с его помощью мы обрабатывали не только одежду, но и плотную штору.
Воды в резервуаре хватает примерно на 10-15 минут подачи пара в зависимости от выбранного режима работы. Пар подает постоянно, «не плюется». Во время работы не шумит.
Комплектную насадку-щетку можно будет использовать, очищая ткань от шерсти, ниток и катышков. При этом во время очистки проходит разглаживание ткани и ее дезинфекция.