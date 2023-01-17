Обзор Polaris PGS 1570CA. Ручной отпариватель…

Ровные воротнички на рубашке, отсутствие складок на пышном платье, устранение нежелательных запахов – все эти процедуры по силам тестируемому сегодня ручному отпаривателю Polaris PGS 1570CA. А благодаря высокой мощности и компактному исполнению проводить их можно как дома, так и в деловых поездках или отпуске.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по ключевым характеристикам. Комплект включает щетку-насадку для чистки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PGS 1570CA обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика, сочетает матовое и глянцевое покрытие. Для оформления выбрано спокойное и симпатичное сочетание белого и изумрудного цветов.

Корпус легкий, удобно лежит в руке. В основании находится съемный резервуар для воды объемом 250 мл. Он прозрачный, позволяет наглядно контролировать текущий объем. Есть нанесенные риски по максимальному и минимальному уровням воды.

Ручка для подачи пара расположена удобно под указательным пальцем. На стороне пользователя кнопка переключения режимов с индикацией.

На лицевой стороне сопло с антипригарной поверхностью и ряд из семи отверстий для выхода пара.

В комплекте с Polaris PGS 1570CA идет съемная щетка-насадка с рядами из искусственного ворса, которой удобно очищать одежду от волос или шерсти. Для безопасного снятия на корпусе насадки есть язычок.

Подключается при помощи кабеля длиной 2 метра. Место выхода его дополнительно усилено и защищено от излома.

Тесты

В комплекте с отпаривателем идет подробная инструкция с описанием режимов работы и рекомендациями по использованию. Управление реализовано интуитивно. Для начала необходимо залить очищенную воду в резервуар. После нажатия на кнопку включения в рабочий режим уходит около 25 секунд, о чем сообщает смена индикации на зеленое свечение.

Поддерживает три режима отпаривания, в зависимости от выбранного меняется температура и интенсивность подачи пара, позволяя подобрать оптимальный под конкретный тип ткани. На максимальном - дает постоянный пар высокой мощности – 42г/мин. Мощность отпаривателя 2000 Вт.

Пар Polaris PGS 1570CA подает нажатием на кнопку в основании ручки. У кнопки есть механический фиксатор, с помощью которого можно будет зажать клавишу для постоянной подачи пара, удобно, когда процедура длится значительное время. В руке лежит удобно, с его помощью мы обрабатывали не только одежду, но и плотную штору.

Воды в резервуаре хватает примерно на 10-15 минут подачи пара в зависимости от выбранного режима работы. Пар подает постоянно, «не плюется». Во время работы не шумит.

Итоги

Комплектную насадку-щетку можно будет использовать, очищая ткань от шерсти, ниток и катышков. При этом во время очистки проходит разглаживание ткани и ее дезинфекция.Polaris PGS 1570CA станет отличным выбором средства для ухода одежды в дома, дополнением для утюга или в поездках. Ключевым преимуществом являются компактные габариты, позволяющие перевозить его с собой в компактной дорожной сумке и повышающие удобство работы. Высокая мощность для такого формата исполнения, три режима мощности подачи пара и простое управление.