Обзор Polaris PGS 2277CA. Ручной отпариватель с дополнительным резервуаром

Изучаемый сегодня отпариватель Polaris PGS 2277CA позволяет разглаживать складки и помятости одежды, обрабатывать постельное белье, мягкие игрушки, мебель и занавески, не повреждая структуру тканей и устраняя нежелательные запахи. Компактный формат исполнения сочетается с высокой мощностью и дополнительным резервуаром объемом 1000 мл с автоматической подачей воды.

Комплектация

Комплект включает отпариватель, дополнительную емкость для воды, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением прибора, данными по ключевым особенностям и характеристикам. Отдельно отмечается 2-летняя гарантия.

Polaris PGS 2277CA обзор

Внешний вид

Система состоит из двух элементов. Это основной блок отпаривателя с резервуаром 90 мл и дополнительный резервуар на 1000 мл с автоматической подачей воды, в который для наполнения основного резервуара достаточно лишь поставить отпариватель. За счет такого исполнения решается вопрос ограниченного объема воды, характерного для ручных моделей, и при этом не ухудшается эргономика.

Сам отпариватель компактен и легок, он свободно помещается в небольшой сумке. Его можно будет брать с собой в деловую поездку или путешествие. Резервуар на 90 мл для воды съемный. Прозрачный, можно наглядно контролировать оставшийся объем. Есть крышка для залива воды.

Корпус выполнен из белоснежного пластика. Стильное и аккуратное исполнение. Качество сборки соответствует продукту премиального уровня.

Ручка с пистолетным хватом. На ее внешней стороне есть сенсор обхвата, который отвечает за автоматическое прекращение подачи воды в то время, когда отпариватель берется в руку.

Подача пара у Polaris PGS 2277CA осуществляет кнопка в основании ручки. Для нажатия на нее не нужно менять хват, удобно.

Сопло из нержавеющей стали. По периметру распределены отверстия для подачи пара.

Длина шнура увеличенная – 3 метра, позволит удаляться от розетки, что актуально при обработке мягкой мебели и занавесок.

Дополнительный резервуар выполнен в цвет основной части корпуса. Основу его составляет резервуар объемом 1000 мл. Он не требует отдельного подключения к розетке.

Тесты

Мощность отпаривателя высокая – составляет 2200 Вт. При своих компактных габаритах он дает постоянный пар объемом 40 граммов в минуту. Управление им интуитивное, достаточно обеспечить наличие воды в резервуаре, подключить к розетке и дождаться нагрева, при этом он после включения питания он готов к работе уже через 25 секунд.

Подача пара идет нажатием на кнопку. Ручка и основная часть корпуса при работе не нагреваются. Пар подается равномерно. Отпаривать можно как зафиксированные на вешалке одежду или шторы, так и обрабатывая поверхности мебели, например, направляя пар вертикально.

Отлично справляется с плотными тканями, такими как джинсы. Разглаживает складки, заломы и участки со стыками швов. Ткань и рисунок не повреждается.

Отдельно проверяли обработку паром деликатных тканей. Обработали шелковую женскую рубашку, а также синтетические ткани. Помимо общего выравнивания и опрятного внешнего вида, дополнительно визуально освежает внешний вид одежды.

Обработали паром внутреннюю поверхность шлема после катания на сноуборде, детские мягкие игрушки, а также подушки. Работать с отпаривателем удобно. Он легкий, рука во время работы не испытывает дискомфорта и усталости.

Автоматическое наполнение резервуара понравилось. Во время смены одежды на вешалке можно разместить отпариватель в дополнительном резервуаре, пополняя израсходованный объем. В такой связке можно обрабатывать большое количество одежды, не уступая в итоге габаритным моделям с напольным размещением.

Итоги

Polaris PGS 2277CA – компактный отпариватель с дополнительным резервуаром, не занимающий много места, простой в использовании, мощный и с большим объемом воды. Быстрое включение, аккуратный внешний вид, интуитивное и безопасное управление, сенсор обхвата с автоматической остановкой подачи воды, удлиненный кабель питания и 2-летняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".