Обзор Polaris PGS 2277CA. Ручной отпариватель с дополнительным резервуаром

Сам отпариватель компактен и легок, он свободно помещается в небольшой сумке. Его можно будет брать с собой в деловую поездку или путешествие. Резервуар на 90 мл для воды съемный. Прозрачный, можно наглядно контролировать оставшийся объем. Есть крышка для залива воды.
Корпус выполнен из белоснежного пластика. Стильное и аккуратное исполнение. Качество сборки соответствует продукту премиального уровня.
Ручка с пистолетным хватом. На ее внешней стороне есть сенсор обхвата, который отвечает за автоматическое прекращение подачи воды в то время, когда отпариватель берется в руку.
Подача пара у Polaris PGS 2277CA осуществляет кнопка в основании ручки. Для нажатия на нее не нужно менять хват, удобно.
Сопло из нержавеющей стали. По периметру распределены отверстия для подачи пара.
Длина шнура увеличенная – 3 метра, позволит удаляться от розетки, что актуально при обработке мягкой мебели и занавесок.
Дополнительный резервуар выполнен в цвет основной части корпуса. Основу его составляет резервуар объемом 1000 мл. Он не требует отдельного подключения к розетке.
Мощность отпаривателя высокая – составляет 2200 Вт. При своих компактных габаритах он дает постоянный пар объемом 40 граммов в минуту. Управление им интуитивное, достаточно обеспечить наличие воды в резервуаре, подключить к розетке и дождаться нагрева, при этом он после включения питания он готов к работе уже через 25 секунд.
Подача пара идет нажатием на кнопку. Ручка и основная часть корпуса при работе не нагреваются. Пар подается равномерно. Отпаривать можно как зафиксированные на вешалке одежду или шторы, так и обрабатывая поверхности мебели, например, направляя пар вертикально.
Отлично справляется с плотными тканями, такими как джинсы. Разглаживает складки, заломы и участки со стыками швов. Ткань и рисунок не повреждается.
Отдельно проверяли обработку паром деликатных тканей. Обработали шелковую женскую рубашку, а также синтетические ткани. Помимо общего выравнивания и опрятного внешнего вида, дополнительно визуально освежает внешний вид одежды.
Обработали паром внутреннюю поверхность шлема после катания на сноуборде, детские мягкие игрушки, а также подушки. Работать с отпаривателем удобно. Он легкий, рука во время работы не испытывает дискомфорта и усталости.
Автоматическое наполнение резервуара понравилось. Во время смены одежды на вешалке можно разместить отпариватель в дополнительном резервуаре, пополняя израсходованный объем. В такой связке можно обрабатывать большое количество одежды, не уступая в итоге габаритным моделям с напольным размещением.