Обзор Polaris PGS 2277CA. Ручной отпариватель с дополнительным резервуаром

Изучаемый сегодня отпариватель Polaris PGS 2277CA позволяет разглаживать складки и помятости одежды, обрабатывать постельное белье, мягкие игрушки, мебель и занавески, не повреждая структуру тканей и устраняя нежелательные запахи. Компактный формат исполнения сочетается с высокой мощностью и дополнительным резервуаром объемом 1000 мл с автоматической подачей воды.

Polaris PGS 2277CA

Комплектация

Комплект включает отпариватель, дополнительную емкость для воды, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением прибора, данными по ключевым особенностям и характеристикам. Отдельно отмечается 2-летняя гарантия.

Polaris PGS 2277CA

Polaris PGS 2277CA обзор

Внешний вид

Система состоит из двух элементов. Это основной блок отпаривателя с резервуаром 90 мл и дополнительный резервуар на 1000 мл с автоматической подачей воды, в который для наполнения основного резервуара достаточно лишь поставить отпариватель. За счет такого исполнения решается вопрос ограниченного объема воды, характерного для ручных моделей, и при этом не ухудшается эргономика.

Polaris PGS 2277CA

Сам отпариватель компактен и легок, он свободно помещается в небольшой сумке. Его можно будет брать с собой в деловую поездку или путешествие. Резервуар на 90 мл для воды съемный. Прозрачный, можно наглядно контролировать оставшийся объем. Есть крышка для залива воды.

Polaris PGS 2277CA

Корпус выполнен из белоснежного пластика. Стильное и аккуратное исполнение. Качество сборки соответствует продукту премиального уровня.

Polaris PGS 2277CA

Ручка с пистолетным хватом. На ее внешней стороне есть сенсор обхвата, который отвечает за автоматическое прекращение подачи воды в то время, когда отпариватель берется в руку.

Polaris PGS 2277CA

Подача пара у Polaris PGS 2277CA осуществляет кнопка в основании ручки. Для нажатия на нее не нужно менять хват, удобно.

Polaris PGS 2277CA

Сопло из нержавеющей стали. По периметру распределены отверстия для подачи пара.

Polaris PGS 2277CA

Длина шнура увеличенная – 3 метра, позволит удаляться от розетки, что актуально при обработке мягкой мебели и занавесок.

Polaris PGS 2277CA

Дополнительный резервуар выполнен в цвет основной части корпуса. Основу его составляет резервуар объемом 1000 мл. Он не требует отдельного подключения к розетке.

Polaris PGS 2277CA

Тесты

Polaris PGS 2277CA

Мощность отпаривателя высокая – составляет 2200 Вт. При своих компактных габаритах он дает постоянный пар объемом 40 граммов в минуту. Управление им интуитивное, достаточно обеспечить наличие воды в резервуаре, подключить к розетке и дождаться нагрева, при этом он после включения питания он готов к работе уже через 25 секунд.

Polaris PGS 2277CA

Подача пара идет нажатием на кнопку. Ручка и основная часть корпуса при работе не нагреваются. Пар подается равномерно. Отпаривать можно как зафиксированные на вешалке одежду или шторы, так и обрабатывая поверхности мебели, например, направляя пар вертикально.

Polaris PGS 2277CA

Отлично справляется с плотными тканями, такими как джинсы. Разглаживает складки, заломы и участки со стыками швов. Ткань и рисунок не повреждается.

Polaris PGS 2277CA

Отдельно проверяли обработку паром деликатных тканей. Обработали шелковую женскую рубашку, а также синтетические ткани. Помимо общего выравнивания и опрятного внешнего вида, дополнительно визуально освежает внешний вид одежды.

Polaris PGS 2277CA

Обработали паром внутреннюю поверхность шлема после катания на сноуборде, детские мягкие игрушки, а также подушки. Работать с отпаривателем удобно. Он легкий, рука во время работы не испытывает дискомфорта и усталости.

Polaris PGS 2277CA

Автоматическое наполнение резервуара понравилось. Во время смены одежды на вешалке можно разместить отпариватель в дополнительном резервуаре, пополняя израсходованный объем. В такой связке можно обрабатывать большое количество одежды, не уступая в итоге габаритным моделям с напольным размещением.

Polaris PGS 2277CA

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PGS 2277CA – компактный отпариватель с дополнительным резервуаром, не занимающий много места, простой в использовании, мощный и с большим объемом воды. Быстрое включение, аккуратный внешний вид, интуитивное и безопасное управление, сенсор обхвата с автоматической остановкой подачи воды, удлиненный кабель питания и 2-летняя гарантия.
Polaris PGS 2277CA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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