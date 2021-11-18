Обзор Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro. Машинка для стрижки для волос и бороды

С серией Argan Therapy Pro от Polaris не так давно мы знакомились на примере профессионального стайлера и фена с ионизатором. Сегодня продолжая изучение в центре внимания будет машинка для стрижки волос и бороды Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 990 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.Поставляется в коробке с эффектным оформлением. По бокам которой описаны ключевые особенности и характеристики. В комплекте пять насадок различной длины, зарядная подставка, адаптер питания, тюбик со смазочным маслом, щетка для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В оформлении сочетаются поверхности черного и серебристого цветов. Выглядит аккуратно, с заделом на премиальность.

Расположенные по краям углубления повторяют форму ладони, упрощая и повышая надежность хвата.

По центру лицевой стороны зона с нанесенным логотипом бренда и скрытым цифровым дисплеем, на который выводятся данные по уровню заряда.

Выше механическая кнопка включения. Она расположена удобно, при стрижке не требуется изменение хвата.

Ширина лезвия – 45 мм. Есть поворотный регулятор изменения длины расположения лезвий. Диапазон регулировки подвижным роликом от 0.8 до 2 мм.

Комплектуется машинка для стрижки сразу пятью насадками-гребнями: 3, 6, 9, 12 и 16 мм. Для удобства на боковую грань нанесены отметки по высоте. Насадки снимаются и вставляются в пазы.

Используются титаново-керамические лезвия. Они надолго сохраняют заточку и легче справляются с жесткими волосами и исключают возможность защипывания.

За работу машинки для стрижки отвечает роторный мотор, работающий на скорости до 6400 оборотов в минуту. Работает с низким уровнем шума и вибрацией, и позволяет быстро достичь результата.

Корпус машинки герметичен и защищен от попадания воды. Лезвия можно промывать после стрижки под водой. Упрощается уход.

Длина шнура – 1,8 м. В основании – гнездо питания, подключать комплектный адаптер для зарядки можно напрямую к машинке. Также процесс зарядки может быть совмещен со стрижкой.

Тесты

Кроме того, хранить и заряжать можно на подставке. Выполнена она в компактном корпусе. Ставится в нее машинка вертикально.

Машинка Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro может использоваться для стрижки волос и бороды. В зависимости от регулировки длины и установленной насадки длина от 0.8 мм до 16 мм. Использовали ее как дома для мужской стрижки и стайлинга бороды, так и детских стрижек.

Встроенного литий-ионного аккумулятора хватает на 180 минут автономной работы. Этого времени хватает с запасом при домашней эксплуатации.

Общее исполнение и возможности также позволяют рассматривать ее для эксплуатации в небольших барбершопах и парикмахерских. Комбинирование автономной работы и проводного подключения источника питания, высокая мощность мотора и удобное хранение в зарядной подставке.

Мы изучили работу в условиях парикмахерской с мужскими стрижками. Комбинирование насадок давало возможность выполнять сложные стрижки. Общие впечатления от работы машинкой у профессионального парикмахера положительные.

Итоги

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro – машинка для стрижки бороды и волос с мотором высокой мощности, длительной автономной работой, регулировкой длины стрижки двумя способами и титаново-керамическими лезвиями. Хороший стартовый набор комплектующих, информативный дисплей, премиальный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".