Обзор Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro. Машинка для стрижки для волос и бороды

С серией Argan Therapy Pro от Polaris не так давно мы знакомились на примере профессионального стайлера и фена с ионизатором. Сегодня продолжая изучение в центре внимания будет машинка для стрижки волос и бороды Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 990 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке с эффектным оформлением. По бокам которой описаны ключевые особенности и характеристики. В комплекте пять насадок различной длины, зарядная подставка, адаптер питания, тюбик со смазочным маслом, щетка для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Внешний вид

В оформлении сочетаются поверхности черного и серебристого цветов. Выглядит аккуратно, с заделом на премиальность.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Расположенные по краям углубления повторяют форму ладони, упрощая и повышая надежность хвата.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

По центру лицевой стороны зона с нанесенным логотипом бренда и скрытым цифровым дисплеем, на который выводятся данные по уровню заряда.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Выше механическая кнопка включения. Она расположена удобно, при стрижке не требуется изменение хвата.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Ширина лезвия – 45 мм. Есть поворотный регулятор изменения длины расположения лезвий. Диапазон регулировки подвижным роликом от 0.8 до 2 мм.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Комплектуется машинка для стрижки сразу пятью насадками-гребнями: 3, 6, 9, 12 и 16 мм. Для удобства на боковую грань нанесены отметки по высоте. Насадки снимаются и вставляются в пазы.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Используются титаново-керамические лезвия. Они надолго сохраняют заточку и легче справляются с жесткими волосами и исключают возможность защипывания.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

За работу машинки для стрижки отвечает роторный мотор, работающий на скорости до 6400 оборотов в минуту. Работает с низким уровнем шума и вибрацией, и позволяет быстро достичь результата.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Корпус машинки герметичен и защищен от попадания воды. Лезвия можно промывать после стрижки под водой. Упрощается уход.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Длина шнура – 1,8 м. В основании – гнездо питания, подключать комплектный адаптер для зарядки можно напрямую к машинке. Также процесс зарядки может быть совмещен со стрижкой.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Кроме того, хранить и заряжать можно на подставке. Выполнена она в компактном корпусе. Ставится в нее машинка вертикально.

Тесты

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Машинка Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro может использоваться для стрижки волос и бороды. В зависимости от регулировки длины и установленной насадки длина от 0.8 мм до 16 мм. Использовали ее как дома для мужской стрижки и стайлинга бороды, так и детских стрижек.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Встроенного литий-ионного аккумулятора хватает на 180 минут автономной работы. Этого времени хватает с запасом при домашней эксплуатации.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Общее исполнение и возможности также позволяют рассматривать ее для эксплуатации в небольших барбершопах и парикмахерских. Комбинирование автономной работы и проводного подключения источника питания, высокая мощность мотора и удобное хранение в зарядной подставке.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Мы изучили работу в условиях парикмахерской с мужскими стрижками. Комбинирование насадок давало возможность выполнять сложные стрижки. Общие впечатления от работы машинкой у профессионального парикмахера положительные.

Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro – машинка для стрижки бороды и волос с мотором высокой мощности, длительной автономной работой, регулировкой длины стрижки двумя способами и титаново-керамическими лезвиями. Хороший стартовый набор комплектующих, информативный дисплей, премиальный внешний вид.
Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro
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