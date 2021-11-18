Обзор Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro. Машинка для стрижки для волос и бороды

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 990 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.
Расположенные по краям углубления повторяют форму ладони, упрощая и повышая надежность хвата.
По центру лицевой стороны зона с нанесенным логотипом бренда и скрытым цифровым дисплеем, на который выводятся данные по уровню заряда.
Выше механическая кнопка включения. Она расположена удобно, при стрижке не требуется изменение хвата.
Ширина лезвия – 45 мм. Есть поворотный регулятор изменения длины расположения лезвий. Диапазон регулировки подвижным роликом от 0.8 до 2 мм.
Комплектуется машинка для стрижки сразу пятью насадками-гребнями: 3, 6, 9, 12 и 16 мм. Для удобства на боковую грань нанесены отметки по высоте. Насадки снимаются и вставляются в пазы.
Используются титаново-керамические лезвия. Они надолго сохраняют заточку и легче справляются с жесткими волосами и исключают возможность защипывания.
За работу машинки для стрижки отвечает роторный мотор, работающий на скорости до 6400 оборотов в минуту. Работает с низким уровнем шума и вибрацией, и позволяет быстро достичь результата.
Корпус машинки герметичен и защищен от попадания воды. Лезвия можно промывать после стрижки под водой. Упрощается уход.
Длина шнура – 1,8 м. В основании – гнездо питания, подключать комплектный адаптер для зарядки можно напрямую к машинке. Также процесс зарядки может быть совмещен со стрижкой.
Кроме того, хранить и заряжать можно на подставке. Выполнена она в компактном корпусе. Ставится в нее машинка вертикально.
Машинка Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro может использоваться для стрижки волос и бороды. В зависимости от регулировки длины и установленной насадки длина от 0.8 мм до 16 мм. Использовали ее как дома для мужской стрижки и стайлинга бороды, так и детских стрижек.
Встроенного литий-ионного аккумулятора хватает на 180 минут автономной работы. Этого времени хватает с запасом при домашней эксплуатации.
Общее исполнение и возможности также позволяют рассматривать ее для эксплуатации в небольших барбершопах и парикмахерских. Комбинирование автономной работы и проводного подключения источника питания, высокая мощность мотора и удобное хранение в зарядной подставке.
Мы изучили работу в условиях парикмахерской с мужскими стрижками. Комбинирование насадок давало возможность выполнять сложные стрижки. Общие впечатления от работы машинкой у профессионального парикмахера положительные.