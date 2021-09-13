Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым маслом

Сегодня в центре внимания у нас стайлер PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO из линейки профессиональных приборов от Polaris. Предназначен для создания голливудской волны и оснащен керамической пластиной с турмалиновым покрытием и ионизацией. Помимо этого, отмечается аргановое масло в составе пластин и возможность регулировки температуры нагрева.

Комплектация

Средняя стоимость – 5 499 рублей.Упакован в коробку вытянутой формы, оформленной в темной стилистике, с выдвижным отделением. На коробе приведены отметки о 3-х летней гарантии, рекомендованных температурных диапазонах и об особенностях работы.

Комплект включает термосумку-коврик, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус стайлера выполнен из матового пластика с софт-тач покрытием. Черный цвет придает внешнему виду строгость и выдержанность.

Ручка округленной формы, ее диаметр оптимален для удобного хвата. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

Кабель подключения с евровилкой. Длина шнура 3 метра. Место крепления не только усилено, но и позволяет поворачивать кабель относительно ручки на 360 градусов. Предусмотрено автоотключение через 60 минут.

Рядом с выходом кабеля есть механический фиксатор. Он блокирует открытие ручки.

Элементы управления у Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO также расположены на ручке. Тут клавиша включения и настройки температуры.

Информация о температуре выводится на LED-дисплей. С помощью нее наглядно можно контролировать целевую рабочую температуру.

Пластины изогнуты в виде волны, имеют турмалиновое покрытие.

Для удобного хранения и переноски есть раскладывающаяся термосумка-коврик.

Тесты

Предусмотрено автоотключение прибора через 60 минут.Принцип работы с этим стайлером интуитивно понятен. Для начала процедуры необходимо нажать на кнопку включения. далее с помощью дисплея выбрать желаемую температуру и дождаться ее достижения.

Эта модель поддерживает регулировку от 120 до 220 градусов. Такой диапазон дает возможность подбирать оптимальный уровень в зависимости от типа волос. Минимальные температурные уровни для тонких волос, максимальные для толстых.

Волосы должны быть чистыми и сухими. Не рекомендуется нанесение перед процедурой фиксирующих лаков и средств для завивки.

С помощью Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO можно делать текстурированные волны. Создается эффект запаянных кончиков. Укладка проходит быстро, выбранную температуру держит точно.

Локоны получались упругими и красивыми, хорошо сохраняют форму на длительное время. Процедура проходила без пересушивания. После завершения уже можно использовать косметические средства и лак.

За счет турмалиновой ионизации процедура проходит щадяще, структура волос не повреждается. Отрицательно заряженные ионы дают антистатический эффект, а также придают волосам блеск. Электризации в ходе проведении серии процедур замечено не было, в отличие от других стайлеров.

Итоги

В работе он удобен. Вес хорошо сбалансирован, рука не устает. Длина кабеля в 3 метра дает возможность удалиться от розетки.Как показала практика длительной эксплуатации стайлер Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO можно использовать как в домашних условиях, заменив дорогостоящие походы к мастеру, так и для профессионального использования в парикмахерской. С его помощью получаются красивые и упругие локоны без повреждения волос. Широкий температурный диапазон, вращение шнура питания на 360 градусов, турмалиновое покрытие и ионизация, стильный внешний вид и термосумка в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".