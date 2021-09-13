Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым маслом

Средняя стоимость – 5 499 рублей.
Комплект включает термосумку-коврик, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
Ручка округленной формы, ее диаметр оптимален для удобного хвата. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.
Кабель подключения с евровилкой. Длина шнура 3 метра. Место крепления не только усилено, но и позволяет поворачивать кабель относительно ручки на 360 градусов. Предусмотрено автоотключение через 60 минут.
Рядом с выходом кабеля есть механический фиксатор. Он блокирует открытие ручки.
Элементы управления у Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO также расположены на ручке. Тут клавиша включения и настройки температуры.
Информация о температуре выводится на LED-дисплей. С помощью нее наглядно можно контролировать целевую рабочую температуру.
Пластины изогнуты в виде волны, имеют турмалиновое покрытие.
Для удобного хранения и переноски есть раскладывающаяся термосумка-коврик.
Предусмотрено автоотключение прибора через 60 минут.
Эта модель поддерживает регулировку от 120 до 220 градусов. Такой диапазон дает возможность подбирать оптимальный уровень в зависимости от типа волос. Минимальные температурные уровни для тонких волос, максимальные для толстых.
Волосы должны быть чистыми и сухими. Не рекомендуется нанесение перед процедурой фиксирующих лаков и средств для завивки.
С помощью Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO можно делать текстурированные волны. Создается эффект запаянных кончиков. Укладка проходит быстро, выбранную температуру держит точно.
Локоны получались упругими и красивыми, хорошо сохраняют форму на длительное время. Процедура проходила без пересушивания. После завершения уже можно использовать косметические средства и лак.
За счет турмалиновой ионизации процедура проходит щадяще, структура волос не повреждается. Отрицательно заряженные ионы дают антистатический эффект, а также придают волосам блеск. Электризации в ходе проведении серии процедур замечено не было, в отличие от других стайлеров.
В работе он удобен. Вес хорошо сбалансирован, рука не устает. Длина кабеля в 3 метра дает возможность удалиться от розетки.