Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым маслом

Сегодня в центре внимания у нас стайлер PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO из линейки профессиональных приборов от Polaris. Предназначен для создания голливудской волны и оснащен керамической пластиной с турмалиновым покрытием и ионизацией. Помимо этого, отмечается аргановое масло в составе пластин и возможность регулировки температуры нагрева.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Средняя стоимость – 5 499 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы, оформленной в темной стилистике, с выдвижным отделением. На коробе приведены отметки о 3-х летней гарантии, рекомендованных температурных диапазонах и об особенностях работы.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Комплект включает термосумку-коврик, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Внешний вид

Корпус стайлера выполнен из матового пластика с софт-тач покрытием. Черный цвет придает внешнему виду строгость и выдержанность.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Ручка округленной формы, ее диаметр оптимален для удобного хвата. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Кабель подключения с евровилкой. Длина шнура 3 метра. Место крепления не только усилено, но и позволяет поворачивать кабель относительно ручки на 360 градусов. Предусмотрено автоотключение через 60 минут.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Рядом с выходом кабеля есть механический фиксатор. Он блокирует открытие ручки.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Элементы управления у Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO также расположены на ручке. Тут клавиша включения и настройки температуры.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Информация о температуре выводится на LED-дисплей. С помощью нее наглядно можно контролировать целевую рабочую температуру.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Пластины изогнуты в виде волны, имеют турмалиновое покрытие.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Для удобного хранения и переноски есть раскладывающаяся термосумка-коврик.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Предусмотрено автоотключение прибора через 60 минут.

Тесты

Принцип работы с этим стайлером интуитивно понятен. Для начала процедуры необходимо нажать на кнопку включения. далее с помощью дисплея выбрать желаемую температуру и дождаться ее достижения.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Эта модель поддерживает регулировку от 120 до 220 градусов. Такой диапазон дает возможность подбирать оптимальный уровень в зависимости от типа волос. Минимальные температурные уровни для тонких волос, максимальные для толстых.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Волосы должны быть чистыми и сухими. Не рекомендуется нанесение перед процедурой фиксирующих лаков и средств для завивки.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

С помощью Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO можно делать текстурированные волны. Создается эффект запаянных кончиков. Укладка проходит быстро, выбранную температуру держит точно.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

Локоны получались упругими и красивыми, хорошо сохраняют форму на длительное время. Процедура проходила без пересушивания. После завершения уже можно использовать косметические средства и лак.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

За счет турмалиновой ионизации процедура проходит щадяще, структура волос не повреждается. Отрицательно заряженные ионы дают антистатический эффект, а также придают волосам блеск. Электризации в ходе проведении серии процедур замечено не было, в отличие от других стайлеров.

Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

В работе он удобен. Вес хорошо сбалансирован, рука не устает. Длина кабеля в 3 метра дает возможность удалиться от розетки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак показала практика длительной эксплуатации стайлер Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO можно использовать как в домашних условиях, заменив дорогостоящие походы к мастеру, так и для профессионального использования в парикмахерской. С его помощью получаются красивые и упругие локоны без повреждения волос. Широкий температурный диапазон, вращение шнура питания на 360 градусов, турмалиновое покрытие и ионизация, стильный внешний вид и термосумка в комплекте.
Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO
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