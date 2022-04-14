Обзор Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO. Профессиональный стайлер для выпрямления волос

В центре внимания сегодня профессиональный стайлер Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO c турмалиновым покрытием, выполненный в формате 2 в 1. Подходит как для выпрямления волос, так и для создания объемных локонов.

Комплектации

Упакован в коробку с изображением прибора и пометкой о 3-х летней гарантии. Комплект включает сам стайлер, термосумку-коврик, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус стайлера выполнен из черного пластика c глянцевым покрытием. Внешний вид у него аккуратный.

На внутренней стороне ручки расположены три механические кнопки управления. С помощью них настраивается температура нагрева и включается/выключается прибор.

Контролировать выставленную температуру можно с помощью LED дисплея. При достижении заданной температуры подсветка перестает мигать.

Две рабочие поверхности с равной площадью, составляющей 95 на 25 миллиметров. Обе пластины с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF и обогащены аргановым маслом.

За счет такого покрытия они придают волосам естественный блеск и не повреждают их структуру.

Место выхода кабеля у Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO с шарнирным вращением на 360 градусов. Длина питающего кабеля 3 метра.

Тесты

150-170 градусов для тонких и средних пористых волос,

180-190 градусов для тонких и средних плотных волос, толстых пористых,

190-230 градусов для толстых плотных волос.

В комплекте владелец получает качественно исполненную термосумку-коврик. На нее можно будет безопасно поместить нагретый стайлер, а также хранить и транспортировать без риска повреждения.Управление стайлером проходит интуитивно. Необходимо включить и выбрать температурный режим работы. Диапазон регулировки от 150 до 230 градусов. В инструкции предоставлены следующие рекомендации:Первый сеанс выпрямления волос рекомендуется с минимальной температурой. Это позволит правильно подобрать режим для дальнейшей эксплуатации без риска повреждения.

Нагревается Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO быстро. В среднем на это требовалось 20-30 секунд. Согласно измерениям бесконтактного термометра выбранную температуру держит точно.

Волосы перед процедурой должны быть чистыми, высушенными, без лака, мусса или геля. Использовать их можно только после завершения выпрямления. Для укладки нужно провести по локону 1-2 раза. За счет встроенной ионизации по результату волосы были без накопления статического электричества. Отметим блеск и шелковистость.

Также с помощью него можно проводить завивку. Необходимо захватить прядь волос и немного поворачивая в стороны спустить стайлер вдоль локона.

Итоги

В паузах между проведением процедуры или ее завершением помещаем стайлер на предварительно развернутую термосумку-коврик. Устройство поддерживает автоматическое отключение через 60 минут.Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO – качественно исполненный и удобный стайлер для выпрямления волос и создания объемных локонов. Встроенная ионизация, турмалиновое покрытие, обогащение аргановым маслом, шарнирное крепление кабеля, интуитивное управление, широкий диапазон рабочих температур и быстрый выход в рабочий режим, термосумка-коврик в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".