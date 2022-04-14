Обзор Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO. Профессиональный стайлер для выпрямления волос

Упакован в коробку с изображением прибора и пометкой о 3-х летней гарантии. Комплект включает сам стайлер, термосумку-коврик, руководство пользователя, гарантийный талон.
На внутренней стороне ручки расположены три механические кнопки управления. С помощью них настраивается температура нагрева и включается/выключается прибор.
Контролировать выставленную температуру можно с помощью LED дисплея. При достижении заданной температуры подсветка перестает мигать.
Две рабочие поверхности с равной площадью, составляющей 95 на 25 миллиметров. Обе пластины с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF и обогащены аргановым маслом.
За счет такого покрытия они придают волосам естественный блеск и не повреждают их структуру.
Место выхода кабеля у Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO с шарнирным вращением на 360 градусов. Длина питающего кабеля 3 метра.
В комплекте владелец получает качественно исполненную термосумку-коврик. На нее можно будет безопасно поместить нагретый стайлер, а также хранить и транспортировать без риска повреждения.
Нагревается Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO быстро. В среднем на это требовалось 20-30 секунд. Согласно измерениям бесконтактного термометра выбранную температуру держит точно.
Волосы перед процедурой должны быть чистыми, высушенными, без лака, мусса или геля. Использовать их можно только после завершения выпрямления. Для укладки нужно провести по локону 1-2 раза. За счет встроенной ионизации по результату волосы были без накопления статического электричества. Отметим блеск и шелковистость.
Также с помощью него можно проводить завивку. Необходимо захватить прядь волос и немного поворачивая в стороны спустить стайлер вдоль локона.
В паузах между проведением процедуры или ее завершением помещаем стайлер на предварительно развернутую термосумку-коврик. Устройство поддерживает автоматическое отключение через 60 минут.