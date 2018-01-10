Обзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службы

Мясорубки есть в большинстве российских квартир, как механические, так и электрически. Неудивительно, думаем, сложно будет найти тех, кто откажется от котлет, пельменей и колбасок. Все это можно готовить самостоятельно в новой мясорубке Polaris PMG 3043 ProGear Inside, анонсированной в конце прошлого года. Особенностью этой модели стало использование редуктора с износостойкой стальной шестёрней и двигателем с высоким ресурсом службы. В ней реализовали защиту от перепадов электроэнергии и перегрузок.
Polaris PMG 3043 ProGear Inside получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Polaris PMG 3043 ProGear Inside обзор
КомплектацияПоставляется Polaris PMG 3043 ProGear Inside в темной коробке с изображением мясорубки в сборе и данными по техническим характеристикам.
Комплектация включает основной блок, три стальные решетки, металлический лоток, толкатель, насадку для колбасок, насадку для кеббе, слайсы, блок для удаления загрязнения в решетке, набор технической документации.
Внешний видОсновной блок Polaris PMG 3043 ProGear Inside выполнен из серебристого пластика. В этой мясорубке применен безопасный пластик с высокой прочностью.
Элементы потенциально подверженные нагрузке сделаны из стали. В сборе выглядит премиально и технологично.
Блок управления выведен на левой грани. С помощью кнопок можно включать и активировать режим реверса. Между кнопками компактный светодиодный индикатор.
Стоит мясорубка на двух резиновых ножках и двух присосках, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности и гашение вибрации.
Рабочий элемент мясорубки крепится поворотом и фиксируется при помощи защелки.
В комплекте с Polaris PMG 3043 ProGear Inside идет металлический лоток. Есть три сетки с диаметрами 3, 5 и 7 мм.
Внутри скрывается двигатель, собранный в пластиковый корпус. Предусмотрена пара резиновых ножек. Ключевые элементы внутри двигателя выполнены из металла с высоким ресурсом службы. Шестерни со смазкой. Не удивительно, что на эту мясорубку предлагают 3 года гарантии.
Металлические детали идеально отполированы без неровностей и зазузбрин.
ТестыПеред началом эксплуатации все части мясорубки были обработаны влажной тканью. Посторонние запахи и следы смазки отсутствуют. В плане эксплуатации Polaris PMG 3043 ProGear Inside оставила самые приятные впечатления. Удобная форма и небольшие габариты, позволят хранить и на кухне небольшой площади. Придраться можно к отсутствию отдельного отсека для хранения комплектующих в основном корпусе, но это бы отразилось на её габаритах. Сборка и разборка осуществляются стандартным алгоритмом. Часть элементов этой мясорубки можно мыть в посудомоечной машине, касается это всех пластиковых элементов. Металлические элементы лучше промывать в теплой воде с моющим средством. Сложные и труднодоступные места отсутствуют. Мощность составляет 3000 Вт при блокировке мотора. Уровень шума – низкий, ход мотора равномерный. Поддерживается автоматическое выключение при перегреве. Как и с любыми другими моделями, рекомендуем делать небольшие интервалы по прошествии 10-15 минут работы. Хотя за время тестов во время готовки колбасок, непрерывная работа превышала 20-25 минут, проблем при этом не наблюдалось.
Фарш из мясаМясорубка справляется с разными видами мяса, справляясь с включениями в виде хрящей и жира. На выходе получаем фарш хорошего качества. Работает быстро и равномерно. Фарш получается однородным. В ходе тестов помимо говядины и индейки, мы готовили фарш из рыбы. Предварительно были удалены крупные кости, шкура и голова. Polaris PMG 3043 ProGear Inside успешно перемалывает мелкие кости.
КолбаскиЧасть подготовленного фарша была использована для подготовки домашних колбасок. Добавляем в фарш крупный дробленный перец и соль. Заполняется равномерно, без рывков.
ПаштетПредварительно обжарив печень индейки, чеснок, лук и немного куриной грудки, пропускам полученный результат через мясорубку, добавив немного сливочного масла. На выходе получаем вкусный паштет равномерной фактуры.
ОвощиПонравилась обработка томатов. Получаемая на выходе масса равномерная, без видимых остатков шкурки и семян. Отличный вариант для готовки хреновины и заготовок на зиму.
Итоги по Polaris PMG 3043 ProGear InsidePolaris PMG 3043 ProGear Inside станет отличным выбором при поиске электромясорубки, получая помимо технологичного дизайна, запас по прочности, 3 года гарантии, высокую производительность и высокое качество сборки. К плюсам также отнесем комплектацию, поддержку режима реверса, отсутствие высокого шума во время работы и использование металла в качестве основного материала.
Polaris PMG 3043 ProGear Inside получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".