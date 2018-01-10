Обзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службы

2018-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Polaris PMG 3043 ProGear Inside; [2764]
Мясорубки есть в большинстве российских квартир, как механические, так и электрически. Неудивительно, думаем, сложно будет найти тех, кто откажется от котлет, пельменей и колбасок. Все это можно готовить самостоятельно в новой мясорубке Polaris PMG 3043 ProGear Inside, анонсированной в конце прошлого года. Особенностью этой модели стало использование редуктора с износостойкой стальной шестёрней и двигателем с высоким ресурсом службы. В ней реализовали защиту от перепадов электроэнергии и перегрузок.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside обзор

Комплектация

Поставляется Polaris PMG 3043 ProGear Inside в темной коробке с изображением мясорубки в сборе и данными по техническим характеристикам.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Комплектация включает основной блок, три стальные решетки, металлический лоток, толкатель, насадку для колбасок, насадку для кеббе, слайсы, блок для удаления загрязнения в решетке, набор технической документации.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Внешний вид

Основной блок Polaris PMG 3043 ProGear Inside выполнен из серебристого пластика. В этой мясорубке применен безопасный пластик с высокой прочностью.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Элементы потенциально подверженные нагрузке сделаны из стали. В сборе выглядит премиально и технологично.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Блок управления выведен на левой грани. С помощью кнопок можно включать и активировать режим реверса. Между кнопками компактный светодиодный индикатор.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Стоит мясорубка на двух резиновых ножках и двух присосках, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности и гашение вибрации.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Рабочий элемент мясорубки крепится поворотом и фиксируется при помощи защелки.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

В комплекте с Polaris PMG 3043 ProGear Inside идет металлический лоток. Есть три сетки с диаметрами 3, 5 и 7 мм.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Внутри скрывается двигатель, собранный в пластиковый корпус. Предусмотрена пара резиновых ножек. Ключевые элементы внутри двигателя выполнены из металла с высоким ресурсом службы. Шестерни со смазкой. Не удивительно, что на эту мясорубку предлагают 3 года гарантии.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Металлические детали идеально отполированы без неровностей и зазузбрин.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Тесты

Перед началом эксплуатации все части мясорубки были обработаны влажной тканью. Посторонние запахи и следы смазки отсутствуют. В плане эксплуатации Polaris PMG 3043 ProGear Inside оставила самые приятные впечатления. Удобная форма и небольшие габариты, позволят хранить и на кухне небольшой площади. Придраться можно к отсутствию отдельного отсека для хранения комплектующих в основном корпусе, но это бы отразилось на её габаритах. Сборка и разборка осуществляются стандартным алгоритмом. Часть элементов этой мясорубки можно мыть в посудомоечной машине, касается это всех пластиковых элементов. Металлические элементы лучше промывать в теплой воде с моющим средством. Сложные и труднодоступные места отсутствуют. Мощность составляет 3000 Вт при блокировке мотора. Уровень шума – низкий, ход мотора равномерный. Поддерживается автоматическое выключение при перегреве. Как и с любыми другими моделями, рекомендуем делать небольшие интервалы по прошествии 10-15 минут работы. Хотя за время тестов во время готовки колбасок, непрерывная работа превышала 20-25 минут, проблем при этом не наблюдалось.

Фарш из мяса

Мясорубка справляется с разными видами мяса, справляясь с включениями в виде хрящей и жира. На выходе получаем фарш хорошего качества. Работает быстро и равномерно. Фарш получается однородным. В ходе тестов помимо говядины и индейки, мы готовили фарш из рыбы. Предварительно были удалены крупные кости, шкура и голова. Polaris PMG 3043 ProGear Inside успешно перемалывает мелкие кости.

Колбаски

Часть подготовленного фарша была использована для подготовки домашних колбасок. Добавляем в фарш крупный дробленный перец и соль. Заполняется равномерно, без рывков.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Паштет

Предварительно обжарив печень индейки, чеснок, лук и немного куриной грудки, пропускам полученный результат через мясорубку, добавив немного сливочного масла. На выходе получаем вкусный паштет равномерной фактуры.

Овощи

Понравилась обработка томатов. Получаемая на выходе масса равномерная, без видимых остатков шкурки и семян. Отличный вариант для готовки хреновины и заготовок на зиму.

Итоги по Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PMG 3043 ProGear Inside станет отличным выбором при поиске электромясорубки, получая помимо технологичного дизайна, запас по прочности, 3 года гарантии, высокую производительность и высокое качество сборки. К плюсам также отнесем комплектацию, поддержку режима реверса, отсутствие высокого шума во время работы и использование металла в качестве основного материала.
Polaris PMG 3043 ProGear Inside получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Dunobil Nano. Компактный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Dunobil Nano. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGBОбзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGB
Обзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешениемОбзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешением
Обзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфиОбзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфи
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой ...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через L...
Предварительный обзор Thermaltake View 2...
Предварительный обзор Thermaltake View 2Стоит отметить, что на современном рынке компьютерных корпусов кардинально изменилось отношение покупател...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощи...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощиНесмотря на обилие жанров и возможностей для реализации своих фантазий на мобильной платформе, разработчи...
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27ACСтоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего д...
Обзор Moleskine. Стильный блокнот...
Обзор Moleskine. Стильный блокнотК моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не ...
Предварительный обзор Huawei MateBook D....
Предварительный обзор Huawei MateBook D.Стоит отметить, что большинство современных пользователей при выборе ноутбука смотрят либо в сторону MacB...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9Все мы знаем компанию Samsung, которая отлично себя показывает как на рынке смартфонов, так и на рынке те...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станция...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станцияСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед в...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умом...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умомКонтролировать личные расходы и доходы - очень важная задача, которая удается далеко не всем. Дело в том,...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 На протяжении достаточно длительного времени пользователи обсуждали выход мобильного телефона Samsung Gal...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor