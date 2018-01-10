Обзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службы

Мясорубки есть в большинстве российских квартир, как механические, так и электрически. Неудивительно, думаем, сложно будет найти тех, кто откажется от котлет, пельменей и колбасок. Все это можно готовить самостоятельно в новой мясорубке Polaris PMG 3043 ProGear Inside, анонсированной в конце прошлого года. Особенностью этой модели стало использование редуктора с износостойкой стальной шестёрней и двигателем с высоким ресурсом службы. В ней реализовали защиту от перепадов электроэнергии и перегрузок.

Polaris PMG 3043 ProGear Inside обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Polaris PMG 3043 ProGear Inside в темной коробке с изображением мясорубки в сборе и данными по техническим характеристикам.

Комплектация включает основной блок, три стальные решетки, металлический лоток, толкатель, насадку для колбасок, насадку для кеббе, слайсы, блок для удаления загрязнения в решетке, набор технической документации.

Внешний вид

Основной блок Polaris PMG 3043 ProGear Inside выполнен из серебристого пластика. В этой мясорубке применен безопасный пластик с высокой прочностью.

Элементы потенциально подверженные нагрузке сделаны из стали. В сборе выглядит премиально и технологично.

Блок управления выведен на левой грани. С помощью кнопок можно включать и активировать режим реверса. Между кнопками компактный светодиодный индикатор.

Стоит мясорубка на двух резиновых ножках и двух присосках, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности и гашение вибрации.

Рабочий элемент мясорубки крепится поворотом и фиксируется при помощи защелки.

В комплекте с Polaris PMG 3043 ProGear Inside идет металлический лоток. Есть три сетки с диаметрами 3, 5 и 7 мм.

Внутри скрывается двигатель, собранный в пластиковый корпус. Предусмотрена пара резиновых ножек. Ключевые элементы внутри двигателя выполнены из металла с высоким ресурсом службы. Шестерни со смазкой. Не удивительно, что на эту мясорубку предлагают 3 года гарантии.

Металлические детали идеально отполированы без неровностей и зазузбрин.

Тесты

Фарш из мяса

Колбаски

Перед началом эксплуатации все части мясорубки были обработаны влажной тканью. Посторонние запахи и следы смазки отсутствуют. В плане эксплуатации Polaris PMG 3043 ProGear Inside оставила самые приятные впечатления. Удобная форма и небольшие габариты, позволят хранить и на кухне небольшой площади. Придраться можно к отсутствию отдельного отсека для хранения комплектующих в основном корпусе, но это бы отразилось на её габаритах. Сборка и разборка осуществляются стандартным алгоритмом. Часть элементов этой мясорубки можно мыть в посудомоечной машине, касается это всех пластиковых элементов. Металлические элементы лучше промывать в теплой воде с моющим средством. Сложные и труднодоступные места отсутствуют. Мощность составляет 3000 Вт при блокировке мотора. Уровень шума – низкий, ход мотора равномерный. Поддерживается автоматическое выключение при перегреве. Как и с любыми другими моделями, рекомендуем делать небольшие интервалы по прошествии 10-15 минут работы. Хотя за время тестов во время готовки колбасок, непрерывная работа превышала 20-25 минут, проблем при этом не наблюдалось.Мясорубка справляется с разными видами мяса, справляясь с включениями в виде хрящей и жира. На выходе получаем фарш хорошего качества. Работает быстро и равномерно. Фарш получается однородным. В ходе тестов помимо говядины и индейки, мы готовили фарш из рыбы. Предварительно были удалены крупные кости, шкура и голова. Polaris PMG 3043 ProGear Inside успешно перемалывает мелкие кости.Часть подготовленного фарша была использована для подготовки домашних колбасок. Добавляем в фарш крупный дробленный перец и соль. Заполняется равномерно, без рывков.

Паштет

Овощи

Итоги по Polaris PMG 3043 ProGear Inside

Предварительно обжарив печень индейки, чеснок, лук и немного куриной грудки, пропускам полученный результат через мясорубку, добавив немного сливочного масла. На выходе получаем вкусный паштет равномерной фактуры.Понравилась обработка томатов. Получаемая на выходе масса равномерная, без видимых остатков шкурки и семян. Отличный вариант для готовки хреновины и заготовок на зиму.Polaris PMG 3043 ProGear Inside станет отличным выбором при поиске электромясорубки, получая помимо технологичного дизайна, запас по прочности, 3 года гарантии, высокую производительность и высокое качество сборки. К плюсам также отнесем комплектацию, поддержку режима реверса, отсутствие высокого шума во время работы и использование металла в качестве основного материала.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".