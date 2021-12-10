Обзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимальной температуры подошвы

Сегодня в центре внимания парогенератор Polaris PSS 7510K с технологией поддержания оптимальной температуры подошвы для работы любыми видами ткани и удобным электронным управлением на ручке. Из особенностей отметим керамическое покрытие подошвы, готовность к работе за 30 секунд, давление пара до 7 бар, объемный бак, антикапельную систему и возможность долива воды при глажке.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 6 900 рублей.

Комплект включает мерный стакан, руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все в прочной коробке с изображением парогенератора и данными по его характеристикам.

Внешний вид

Габариты и исполнение традиционны для такого типа бытовой техники. В оформлении сочетаются изумрудный, черный и белый.

Парогенератор продается уже в собранном виде: корпус с резервуаром для воды, гибкий шланг и утюг.

Через боковые стенки резервуара удобно контролировать объем оставшейся воды. Залив проходит через отверстие на боковой грани с резиновой заглушкой. Объем бака составляет 1,5 литра. Доливать воду можно в любой момент в процессе работы.

В нижней части по периметру есть углубление, используемое для аккуратной укладки соединительного шланга с защитной нейлоновой оплеткой. Длина шланга составляет 1,5 метра.

Верхняя площадка у парогенератора используется для размещения утюга. На ней расположены четыре силиконовые вставки, поверхность термостойкая. Размещенный на ней утюг не соскальзывает. Присутствует механический фиксатор, предотвращающий от падения при переноске.

Утюг классической формы. Ручка с матовым покрытием. В ее основании курок для парового удара.

Основная панель управления расположена на верхней части ручки. Тут кнопки переключения режимов работы, самоочистки и питания.

Контролировать работу можно при помощи панели с пятью индикаторами. Они отображают необходимость добавления воды, режим самоочистки, функцию интенсивной подачи пара, автоотключение и ECO-режим. На фронтальной стороне есть стильный индикатор питания/нагрева.

Подошва у Polaris PSS 7510K с керамическим покрытием PRO 5 Ceramic. Отверстия для подачи пара распределены как в районе носика, так и боковых граней.

Тесты

Внешне парогенератор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки и исполнения замечено не было.В комплекте есть подробная инструкция на русском языке с описанием элементов управления. После распаковки необходимо снять защитные пленки и очистить отверстия на подошве утюга. Для заливки в резервуар рекомендуется использовать деминерализованную воду или предварительно отфильтрованную. Жесткая вода сократит срок службы парогенератора.

сухая глажка,

паровой удар,

постоянный пар,

вертикальное отпаривание,

ECO-режим.

После включения для выхода на рабочий режим работы необходимо всего 30 секунд. Мощность его до 3000 Вт в зависимости от выбранного режима. Доступно тут их несколько:

Polaris PSS 7510K можно использовать как для глажки с отпариванием, так и для сухого глажения. Также пар можно подавать нажатием на кнопку подачи в основании ручки. Она без функции фиксации. Постоянную подачу можно включить выбором соответствующего режима, в нем он подается без зажатия кнопки, но с меньшим давлением.

Эргономика у парогенератора нам понравилась. Утюг удобно держать в руке, кнопки находятся в пределах быстрого доступа. Внешние поверхности утюга и парогенератора во время работы заметно не нагреваются. Утюг хорошо скользит по разным типам тканей.

За время тестирования мы гладили повседневную одежду, как после стирки и высушивания, так и для поддержания внешнего вида перед ношением. Складки и заломы разглаживались быстро. Не повреждал футболки с принтами.

Разглаживали постельное белье. Использовали также в режиме вертикального отпаривания, убирая складки на занавесках. Этот же режим позволяет повесить деловую рубашку или платье на вешалку и разгладить без риска повреждения ткани.

Итоги

Отметим отсутствие вылетающих капель воды, пар подавал в достаточном количестве. Есть функция автоматического отключения при отсутствии воды и отключение при перегреве. Если утюг забыть выключить, он автоматически отключится по истечении 10 минут.Polaris PSS 7510K – продемонстрировал высокую эффективность во время тестовых испытаний и повседневной эксплуатации. Керамическая подошва позволяла гладить разные типы ткани, несколько режимов и паровой удар разглаживали даже серьезные заломы на тканях. Визуальный контроль уровня воды, автоматическое отключение, несколько режимов работы, элементы управления на ручке, долив воды при работе и привлекательный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".