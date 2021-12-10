Обзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимальной температуры подошвы

Сегодня в центре внимания парогенератор Polaris PSS 7510K с технологией поддержания оптимальной температуры подошвы для работы любыми видами ткани и удобным электронным управлением на ручке. Из особенностей отметим керамическое покрытие подошвы, готовность к работе за 30 секунд, давление пара до 7 бар, объемный бак, антикапельную систему и возможность долива воды при глажке.

Polaris PSS 7510K

Его средняя стоимость составляет 6 900 рублей.

Комплектация

Polaris PSS 7510K

Комплект включает мерный стакан, руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все в прочной коробке с изображением парогенератора и данными по его характеристикам.

Polaris PSS 7510K

Внешний вид

Габариты и исполнение традиционны для такого типа бытовой техники. В оформлении сочетаются изумрудный, черный и белый.

Polaris PSS 7510K

Парогенератор продается уже в собранном виде: корпус с резервуаром для воды, гибкий шланг и утюг.

Polaris PSS 7510K

Через боковые стенки резервуара удобно контролировать объем оставшейся воды. Залив проходит через отверстие на боковой грани с резиновой заглушкой. Объем бака составляет 1,5 литра. Доливать воду можно в любой момент в процессе работы.

Polaris PSS 7510K

В нижней части по периметру есть углубление, используемое для аккуратной укладки соединительного шланга с защитной нейлоновой оплеткой. Длина шланга составляет 1,5 метра.

Polaris PSS 7510K

Верхняя площадка у парогенератора используется для размещения утюга. На ней расположены четыре силиконовые вставки, поверхность термостойкая. Размещенный на ней утюг не соскальзывает. Присутствует механический фиксатор, предотвращающий от падения при переноске.

Polaris PSS 7510K

Утюг классической формы. Ручка с матовым покрытием. В ее основании курок для парового удара.

Polaris PSS 7510K

Основная панель управления расположена на верхней части ручки. Тут кнопки переключения режимов работы, самоочистки и питания.

Polaris PSS 7510K

Контролировать работу можно при помощи панели с пятью индикаторами. Они отображают необходимость добавления воды, режим самоочистки, функцию интенсивной подачи пара, автоотключение и ECO-режим. На фронтальной стороне есть стильный индикатор питания/нагрева.

Polaris PSS 7510K

Подошва у Polaris PSS 7510K с керамическим покрытием PRO 5 Ceramic. Отверстия для подачи пара распределены как в районе носика, так и боковых граней.

Polaris PSS 7510K

Внешне парогенератор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки и исполнения замечено не было.

Тесты

В комплекте есть подробная инструкция на русском языке с описанием элементов управления. После распаковки необходимо снять защитные пленки и очистить отверстия на подошве утюга. Для заливки в резервуар рекомендуется использовать деминерализованную воду или предварительно отфильтрованную. Жесткая вода сократит срок службы парогенератора.

Polaris PSS 7510K

После включения для выхода на рабочий режим работы необходимо всего 30 секунд. Мощность его до 3000 Вт в зависимости от выбранного режима. Доступно тут их несколько:
  • сухая глажка,
  • паровой удар,
  • постоянный пар,
  • вертикальное отпаривание,
  • ECO-режим.

Polaris PSS 7510K

Polaris PSS 7510K можно использовать как для глажки с отпариванием, так и для сухого глажения. Также пар можно подавать нажатием на кнопку подачи в основании ручки. Она без функции фиксации. Постоянную подачу можно включить выбором соответствующего режима, в нем он подается без зажатия кнопки, но с меньшим давлением.

Polaris PSS 7510K

Эргономика у парогенератора нам понравилась. Утюг удобно держать в руке, кнопки находятся в пределах быстрого доступа. Внешние поверхности утюга и парогенератора во время работы заметно не нагреваются. Утюг хорошо скользит по разным типам тканей.

Polaris PSS 7510K

За время тестирования мы гладили повседневную одежду, как после стирки и высушивания, так и для поддержания внешнего вида перед ношением. Складки и заломы разглаживались быстро. Не повреждал футболки с принтами.

Polaris PSS 7510K

Разглаживали постельное белье. Использовали также в режиме вертикального отпаривания, убирая складки на занавесках. Этот же режим позволяет повесить деловую рубашку или платье на вешалку и разгладить без риска повреждения ткани.

Polaris PSS 7510K

Отметим отсутствие вылетающих капель воды, пар подавал в достаточном количестве. Есть функция автоматического отключения при отсутствии воды и отключение при перегреве. Если утюг забыть выключить, он автоматически отключится по истечении 10 минут.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PSS 7510K – продемонстрировал высокую эффективность во время тестовых испытаний и повседневной эксплуатации. Керамическая подошва позволяла гладить разные типы ткани, несколько режимов и паровой удар разглаживали даже серьезные заломы на тканях. Визуальный контроль уровня воды, автоматическое отключение, несколько режимов работы, элементы управления на ручке, долив воды при работе и привлекательный внешний вид.
Polaris PSS 7510K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PSS 7510K
В Калифорнии домовладельцы покупают машины, производящие вод…
В Калифорнии домовладельцы покупают машины, производящие водМашина, которую помог разработать Тед Боуман, может производить воду из воздуха, и в выжженной Калифорнии…
NIX самая маленькая портативная стиральная машина барабанног…
NIX самая маленькая портативная стиральная машина барабанногNIX позиционируется как самая маленькая в мире портативная стиральная машина барабанного типа «все в одно…
Портативный лазерный станок HiLaser…
Портативный лазерный станок HiLaserHiLaser - это компактный настольный лазерный станок с двойной лазерной гравировкой. Компактный лазерный с…
Робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum Mop Pro…
Робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum Mop ProКомпания Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum Mop Pro. Это новейший робот компании для…
Умный холодильник с Alexa от Amazon…
Умный холодильник с Alexa от AmazonAmazon недавно начал зарабатывать репутацию одного из самых крутых производителей оборудования в отрасли.…
Какие гаджеты можно купить в интернет-магазине гаджетов Сяом…
Какие гаджеты можно купить в интернет-магазине гаджетов СяомКомпания Deerma специализируется на производстве и реализации мелкой бытовой техники с инновационными …
Realme представила свою стиральную машину…
Realme представила свою стиральную машинуСтиральная машина Realme станет новым продуктом компании TechLife. Стиральная машина Realme будет доступн…
Бесшумный вентилятор Breez…
Бесшумный вентилятор BreezBreez - это новый вентилятор, которым можно управлять несколькими уникальными способами с помощью сопутст…
Лучшие аккумуляторные шуруповерты. Bosch PSR 1800 LI-2Лучшие аккумуляторные шуруповерты. Bosch PSR 1800 LI-2
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Лучший пылесос. Philips FC9733 PowerPro ExpertЛучший пылесос. Philips FC9733 PowerPro Expert
Обзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимальной температуры подошвыОбзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимальной температуры подошвы
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor