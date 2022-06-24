Обзор Polaris PSS 9090K Turbo Steam. Парогенератор с давлением 9 бар, сенсорным управлением и резервуаром 1.7л

Сегодня детально рассмотрим мощный бойлерный парогенератор Polaris PSS 9090K Turbo Steam с сенсорным управлением. Прибор объединяет 4 автоматических температурных режима для ухода за разными типами ткани, плюс универсальный режим Smart Temp, позволяющий гладить любой материал без риска его испортить. Из особенностей также отмечается давление пара 9 бар, паровой удар до 600 граммов в минуту и керамическое покрытие подошвы PRO 5 Ceramic. Сопровождается данная модель 3-летней гарантией.

Обзор Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Комплектация

Поставляется в прочной коробке с качественно нанесенной полиграфией. По бокам коробки помимо изображения прибора приведены его технические характеристики и ключевые преимущества.

Комплектация Polaris PSS 9090K Turbo Steam

В комплекте покупатель обнаружит руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон международного образца.

Комплектация Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Внешний вид

В оформлении преобладает нейтральная цветовая гамма. В целом же выглядит как продукт премиального уровня.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Состоит из основания с парогенератором и утюга. Между собой они соединены шлангом подачи воды с защитной нейлоновой оплеткой. Места выхода дополнительно усилены и защищены от перегиба и излома.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Длины достаточно с учетом возможности расположения основания на полу и свободного движения утюгом на гладильной доске, а также эксплуатации в режиме вертикального отпаривания.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

На лицевой стороне основания увеличенный резервуар для воды объемом 1,7 л. За счет использования полуматового пластика наглядно контролируется уровень оставшейся воды.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

С противоположной стороны расположена сенсорная панель управления. С помощью нее можно настраивать режимы работы и контролировать текущие параметры. На касания реагирует корректно. Информативно и безопасно. Предусмотрен замок-фиксатор, который даст возможность удобно переносить парогенератор за ручку.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Подключается Polaris PSS 9090K Turbo Steam при помощи сетевого шнура длиной 1.8 метра. Широкое сечение и защитная нейлоновая оплетка. Под его хранение организована скрытая ниша в основании.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Утюжок с ручкой, обеспечивающей удобный хват. На внутренней его стороне кнопка для подачи пара.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Отметим легкий вес утюга, не превышающий одного килограмма, за счет чего улучшается эргономика и повышается удобство работы.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Покрытие подошвы утюга – керамическое, ультрастойкое к царапинам, PRO 5 Ceramic толщиной 2 мм. По периметру распределены отверстия для подачи пара. Носик заужен.

Внешний вид Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Тесты

Перед началом необходимо залить воду в емкость. Оптимально использовать в парогенераторе дистиллированную воду. Polaris PSS 9090K Turbo Steam определяет объем жидкости в баке и автоматически отключается при ее отсутствии.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Мощность 2600 Вт. После включения на нагрев до начала подачи пара уходит в районе 1 минуты. Создает давление пара до 9 бар, больше, чем у большинства представленных парогенераторов в этом ценовом сегменте.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Использовали в ходе тестов для обработки постельного белья и матрасов, а также мебели с тканевой обивкой. Занавески и шторы разглаживали в подвешенном состоянии, выбрав предварительно режим вертикального отпаривания.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Большой объем бака для жидкости обеспечивает длительное время беспрерывного разглаживания с подачей пара. Оптимально для больших семей и разглаживания больших объемов одежды и белья, подходит и для профессионального применения. При этом, за счет малого веса утюжка не нагружает руки, в отличие от обычных утюгов с функцией подачи пара.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Можно использовать в режиме сухого глажения без подачи пара. Данный режим предназначен для синтетических, шерстяных и смесовых тканей.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Поддерживает функцию SteamBoost PRO – это увеличение мощности пара до 40% на выбранном максимальном режиме. Используется для плотных и пересушенных тканей. Для этой функции на led-дисплее есть отдельный индикатор.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Как итог, хорошо отпаривает и подходит под различные типы тканей. Для этого в нем предусмотрены разные режимы работы. Гладили с помощью него шерсть, шелк, флис, нейлон, спандекс, хлопок, сатин и джинсовые ткани. В комплектной инструкции приведены рекомендации по выбору оптимального режима, также стоит учитывать нанесенную информацию на бирке.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Обеспечивается безопасная эксплуатация. При отсутствии активности через 10 минут переходит в спящий режим, через 30 минут полностью выключается.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Уход за парогенератором заключается в сливе жидкости и накипи из контейнера. Для этого необходимо снять сливную пробку в основании. Поддерживает интеллектуальный контроль рабочего состояния. О необходимости проведения чистки сообщает индикация на дисплее.

Тесты Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PSS 9090K Turbo Steam – парогенератор флагманского уровня с высокой мощностью подачи пара, обеспечивающий профессиональный уход за различными типами тканей, включая плотные. Паровой удар до 600 граммов в минуту, вертикальное отпаривание, сухое глажение. Большой объем емкости для воды, легкий утюжок, керамическое покрытие подошвы PRO 5 Ceramic, давление 9 бар, информативный дисплей с сенсорным управлением, автоматическое отключение.
Polaris PSS 9090K Turbo Steam получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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