Обзор Polaris PSS 9090K Turbo Steam. Парогенератор с давлением 9 бар, сенсорным управлением и резервуаром 1.7л

Сегодня детально рассмотрим мощный бойлерный парогенератор Polaris PSS 9090K Turbo Steam с сенсорным управлением. Прибор объединяет 4 автоматических температурных режима для ухода за разными типами ткани, плюс универсальный режим Smart Temp, позволяющий гладить любой материал без риска его испортить. Из особенностей также отмечается давление пара 9 бар, паровой удар до 600 граммов в минуту и керамическое покрытие подошвы PRO 5 Ceramic. Сопровождается данная модель 3-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в прочной коробке с качественно нанесенной полиграфией. По бокам коробки помимо изображения прибора приведены его технические характеристики и ключевые преимущества.

В комплекте покупатель обнаружит руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

В оформлении преобладает нейтральная цветовая гамма. В целом же выглядит как продукт премиального уровня.

Состоит из основания с парогенератором и утюга. Между собой они соединены шлангом подачи воды с защитной нейлоновой оплеткой. Места выхода дополнительно усилены и защищены от перегиба и излома.

Длины достаточно с учетом возможности расположения основания на полу и свободного движения утюгом на гладильной доске, а также эксплуатации в режиме вертикального отпаривания.

На лицевой стороне основания увеличенный резервуар для воды объемом 1,7 л. За счет использования полуматового пластика наглядно контролируется уровень оставшейся воды.

С противоположной стороны расположена сенсорная панель управления. С помощью нее можно настраивать режимы работы и контролировать текущие параметры. На касания реагирует корректно. Информативно и безопасно. Предусмотрен замок-фиксатор, который даст возможность удобно переносить парогенератор за ручку.

Подключается Polaris PSS 9090K Turbo Steam при помощи сетевого шнура длиной 1.8 метра. Широкое сечение и защитная нейлоновая оплетка. Под его хранение организована скрытая ниша в основании.

Утюжок с ручкой, обеспечивающей удобный хват. На внутренней его стороне кнопка для подачи пара.

Отметим легкий вес утюга, не превышающий одного килограмма, за счет чего улучшается эргономика и повышается удобство работы.

Покрытие подошвы утюга – керамическое, ультрастойкое к царапинам, PRO 5 Ceramic толщиной 2 мм. По периметру распределены отверстия для подачи пара. Носик заужен.

Тесты

Перед началом необходимо залить воду в емкость. Оптимально использовать в парогенераторе дистиллированную воду. Polaris PSS 9090K Turbo Steam определяет объем жидкости в баке и автоматически отключается при ее отсутствии.

Мощность 2600 Вт. После включения на нагрев до начала подачи пара уходит в районе 1 минуты. Создает давление пара до 9 бар, больше, чем у большинства представленных парогенераторов в этом ценовом сегменте.

Использовали в ходе тестов для обработки постельного белья и матрасов, а также мебели с тканевой обивкой. Занавески и шторы разглаживали в подвешенном состоянии, выбрав предварительно режим вертикального отпаривания.

Большой объем бака для жидкости обеспечивает длительное время беспрерывного разглаживания с подачей пара. Оптимально для больших семей и разглаживания больших объемов одежды и белья, подходит и для профессионального применения. При этом, за счет малого веса утюжка не нагружает руки, в отличие от обычных утюгов с функцией подачи пара.

Можно использовать в режиме сухого глажения без подачи пара. Данный режим предназначен для синтетических, шерстяных и смесовых тканей.

Поддерживает функцию SteamBoost PRO – это увеличение мощности пара до 40% на выбранном максимальном режиме. Используется для плотных и пересушенных тканей. Для этой функции на led-дисплее есть отдельный индикатор.

Как итог, хорошо отпаривает и подходит под различные типы тканей. Для этого в нем предусмотрены разные режимы работы. Гладили с помощью него шерсть, шелк, флис, нейлон, спандекс, хлопок, сатин и джинсовые ткани. В комплектной инструкции приведены рекомендации по выбору оптимального режима, также стоит учитывать нанесенную информацию на бирке.

Обеспечивается безопасная эксплуатация. При отсутствии активности через 10 минут переходит в спящий режим, через 30 минут полностью выключается.

Уход за парогенератором заключается в сливе жидкости и накипи из контейнера. Для этого необходимо снять сливную пробку в основании. Поддерживает интеллектуальный контроль рабочего состояния. О необходимости проведения чистки сообщает индикация на дисплее.

Итоги

Polaris PSS 9090K Turbo Steam – парогенератор флагманского уровня с высокой мощностью подачи пара, обеспечивающий профессиональный уход за различными типами тканей, включая плотные. Паровой удар до 600 граммов в минуту, вертикальное отпаривание, сухое глажение. Большой объем емкости для воды, легкий утюжок, керамическое покрытие подошвы PRO 5 Ceramic, давление 9 бар, информативный дисплей с сенсорным управлением, автоматическое отключение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".