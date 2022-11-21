Обзор Polaris PWF 1004 W/T. Портативный ирригатор для дома и поездок

Данная модель поддерживает шесть режимов работы, обладает оптимальным объемом резервуара для воды и сопровождается пятью насадками. Продажи уже стартовали.
Комплект включает основной блок, пять насадок, чехол-сумку из водоотталкивающей ткани, адаптер питания, USB-C кабель.
Состоит из основной части с отверстием для насадки, а также резервуара из пластика с прозрачным затемнением, позволяющим контролировать расход воды при работе.
На лицевой стороне две кнопки управления. С помощью них идет включение, а также переключение режимов работы. Контролировать выбор можно через группу светодиодных индикаторов. Также присутствует индикация заряда.
Сверху на корпусе у Polaris PWF 1004 W/T отверстие для установки насадок. Способ крепления поддерживает возможность поворота насадки в нужную сторону.
С обратной стороны зона с текстурным рисунком, улучшающим сцепление при размещении в руке. Зарядка проходит через разъем USB-C, закрываемый защитной заглушкой. Кабель и адаптер питания есть в комплекте.
Объем резервуара составляет 350 мл. На нем есть риски шагом в 100 мл. Сзади заливное отверстие резервуара для воды с силиконовой прокладкой.
Две стандартные струйные насадки с дополнительной цветовой маркировкой, позволяющей использовать один ирригатор двоим и не перепутать насадки между собой. Эти насадки рекомендуются для ежедневного проведения глубокой чистки. Они подают тонкую и направленную струю, очищающую межзубные промежутки от остатков пищи.
Также в комплексте специальная пародонтологическая насадка с мягким наконечником для деликатной чистки. Ее можно располагать близко к десневому краю, очищая и зубодесневые карманы.
Для ухода за коронками, брекетами и протезами предусмотрена отдельная ортодонтическая насадка с пучком щетины.
Пятая насадка с рассеивателем предназначена для удаления бактерий и налета с языка.
Все насадки и ирригатор удобно хранить в мягком чехле, идущем в комплекте.
Спустя 2 минуты после включения ирригатор автоматически отключается. Последний выбранный режим запоминается, и при включении работа начинается с него. Чистку нужно проводить, держа корпус вертикально. Воду рекомендуется использовать фильтрованную, комнатной температуры.
При использовании ирригатора по 2 минуты в день заряда встроенного аккумулятора хватит на 30 дней ежедневного использования. В поездках для зарядки можно будет использовать зарядник от смартфона или ноутбука. Полный цикл восстановления занимает 4 часа.