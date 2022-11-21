Обзор Polaris PWF 1004 W/T. Портативный ирригатор для дома и поездок

Ирригаторы являются важным инструментом для проведения индивидуальной гигиены полости рта. Они в паре с зубной щеткой дают возможность проводить тщательное очищение зубов и десен, снижают риск образования зубного камня и подходят для оздоровления десен гидромассажем. Также они применяются для ухода за брекет-системами, протезами и имплантами. Тестируемый сегодня ирригатор Polaris PWF 1004 W/T выполнен в портативном формате, не требует подключения к розетке и удобен для использования как дома, так и в поездках.

Polaris PWF 1004 W/T

Данная модель поддерживает шесть режимов работы, обладает оптимальным объемом резервуара для воды и сопровождается пятью насадками. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован ирригатор в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением в духе Apple. Приведены данные по ключевым характеристикам. Внутри корпус ирригатора и комплектующие дополнительно защищены.

Polaris PWF 1004 W/T

Комплект включает основной блок, пять насадок, чехол-сумку из водоотталкивающей ткани, адаптер питания, USB-C кабель.

Polaris PWF 1004 W/T обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из белого пластика с практичным матовым покрытием. Он защищен от попадания воды и им можно пользоваться и во время принятия душа.

Polaris PWF 1004 W/T

Состоит из основной части с отверстием для насадки, а также резервуара из пластика с прозрачным затемнением, позволяющим контролировать расход воды при работе.

Polaris PWF 1004 W/T

На лицевой стороне две кнопки управления. С помощью них идет включение, а также переключение режимов работы. Контролировать выбор можно через группу светодиодных индикаторов. Также присутствует индикация заряда.

Polaris PWF 1004 W/T

Сверху на корпусе у Polaris PWF 1004 W/T отверстие для установки насадок. Способ крепления поддерживает возможность поворота насадки в нужную сторону.

Polaris PWF 1004 W/T

С обратной стороны зона с текстурным рисунком, улучшающим сцепление при размещении в руке. Зарядка проходит через разъем USB-C, закрываемый защитной заглушкой. Кабель и адаптер питания есть в комплекте.

Polaris PWF 1004 W/T

Объем резервуара составляет 350 мл. На нем есть риски шагом в 100 мл. Сзади заливное отверстие резервуара для воды с силиконовой прокладкой.

Polaris PWF 1004 W/T

Насадки и аксессуары

В комплекте с этим ирригатором идут сразу пять насадок.

Polaris PWF 1004 W/T

Две стандартные струйные насадки с дополнительной цветовой маркировкой, позволяющей использовать один ирригатор двоим и не перепутать насадки между собой. Эти насадки рекомендуются для ежедневного проведения глубокой чистки. Они подают тонкую и направленную струю, очищающую межзубные промежутки от остатков пищи.

Polaris PWF 1004 W/T

Также в комплексте специальная пародонтологическая насадка с мягким наконечником для деликатной чистки. Ее можно располагать близко к десневому краю, очищая и зубодесневые карманы.

Polaris PWF 1004 W/T

Для ухода за коронками, брекетами и протезами предусмотрена отдельная ортодонтическая насадка с пучком щетины.

Polaris PWF 1004 W/T

Пятая насадка с рассеивателем предназначена для удаления бактерий и налета с языка.

Polaris PWF 1004 W/T

Все насадки и ирригатор удобно хранить в мягком чехле, идущем в комплекте.

Polaris PWF 1004 W/T

Тесты

Polaris PWF 1004 W/T поддерживает два автоматических режима работы и импульсный, включающий сразу четыре режима с разной частотой импульсов. Переключаются они последовательным нажатием на кнопку на лицевой стороне. Нормальный режим рассчитан на ежедневную эксплуатацию с очисткой зубов и десен. Мягкий режим подходит для только начинающих использовать ирригатор, а также для чувствительных зубов и десен. Импульсные режимы рекомендуются для проведения массажа и чистки десневых карманов с разной интенсивностью импульсов подачи струи воды.

Polaris PWF 1004 W/T

Спустя 2 минуты после включения ирригатор автоматически отключается. Последний выбранный режим запоминается, и при включении работа начинается с него. Чистку нужно проводить, держа корпус вертикально. Воду рекомендуется использовать фильтрованную, комнатной температуры.

Polaris PWF 1004 W/T

При использовании ирригатора по 2 минуты в день заряда встроенного аккумулятора хватит на 30 дней ежедневного использования. В поездках для зарядки можно будет использовать зарядник от смартфона или ноутбука. Полный цикл восстановления занимает 4 часа.

Polaris PWF 1004 W/T

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWF 1004 W/T – портативный ирригатор, который можно смело рекомендовать для ежедневного применения. Также он будет особо актуален при ношении протезов, имплантов и брекетных систем. Пять насадок, 6 режимов работы, оптимальная емкость резервуара, длительное время автономной работы – отличное дополнение к чистке зубной щеткой.
Polaris PWF 1004 W/T получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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