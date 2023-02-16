Обзор Polaris PWF 2002 W. Стационарный ирригатор для семьи…

Ранее мы изучали сразу несколько портативных ирригаторов Polaris, позволяющих заметно улучшить эффективность проведения гигиены полости рта и удобных для использования в командировке или отпуске за счет компактного исполнения. Изучаемый же сегодня Polaris PWF 2002 W выполнен в стационарном формате, работает от сети, обладает 12 режимами настройки давления воды и увеличенным до 780 мл объемом резервуара, который подойдет для использования всей семьей.

Комплектация

Коробка из белоснежного картона со схематичным изображением ирригатора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает 7 насадок: четыре основных насадки для разных членов семьи, одну насадку для языка, ортодонтическую и пародонтологическую насадки, адаптер питания и руководство пользователя.

Внешний вид

По габаритам он больше, чем рассмотренные раннее портативные ирригаторы, но при этом все еще остается компактным. В ванной комнате не займет много места, свободно размещаясь рядом с раковиной.

Аккуратное исполнение, обтекаемые формы и преобладание белого цвета. Практично и хорошо смотрится в интерьере.

Состоит корпус из съемного резервуара объемом 780 мл. Исполнение из полупрозрачного пластика дает возможность наглядно контролировать оставшийся объем. Нанесены градуировки по объему.Сверху резервуар закрывается крышкой. Рядом еще одна крышка, скрывающая отсек и съемную корзинку для хранения восьми насадок.

В Polaris PWF 2002 W продумали не только вопрос удобства хранения насадок, но и их обеззараживание. В этом скрытом отсеке находится УФ-лампа, отвечающая за дезинфекцию.

Справа ручка ирригатора, фиксируемая магнитом и соединенная с корпусом при помощи гибкого шланга, закрученного в спираль, длиной 85 см. Сбоку переключатель. Сверху ставятся насадки, дополнительно фиксируемые замком.

Тесты

Форма ручки похожа на традиционный формат исполнения зубных щеток. Удобно держать в руке. Спереди на корпусе поворотный регулятор, отвечающий за включение и выбор режима интенсивности подачи воды. 12 уровней, начальный из которых является режимом ожидания. Длина шнура адаптера питания составляет 150 см.В комплекте с ирригатором идет подробная инструкция с описанием принципов работы и рекомендациями. Само же управление ирригатором интуитивно понятно. Необходимо залить фильтрованную воду в резервуар, выбрать необходимый режим интенсивности и можно приступить к процедуре.

Принцип работы такого типа устройств заключается в подаче концентрированной струи под давлением и с импульсами. Она удаляет мягкий налет, остатки еды в межзубных промежутках и труднодоступных участках, включая элементы ортодонтических и ортопедических конструкций.

Также помимо очистки Polaris PWF 2002 W дает массажный эффект, улучшая кровообращение десен и улучшая их состояние. Работает 3 минуты беспрерывно, далее автоматически отключается. Этого хватает и для проведения процедуры чистки, и для отдельного массажирования десен и очистки языка.

Polaris PWF 2002 W обзор

Итоги

В комплекте идут несколько основных насадок, которые маркируются разными цветами, позволяя использовать один ирригатор нескольким членам семьи, не путаясь при выборе своей индивидуальной насадки. Помимо базовых насадок есть с ложечкой для рассеивания потока, используемая для очистки языка. Две специальные, отличия у которых заключаются в наличии кисточки, одна из них предназначена для брекетов, а вторая для чистки зубодесневых карманов.Polaris PWF 2002 W – отличный выбор при поиске стационарного ирригатора для всей семьи. Объема бака здесь достаточно для проведения нескольких сеансов чистки, при этом продуман вопрос удобного и безопасного хранения восьми комплектных насадок. 12 режимов с разной интенсивностью позволят подобрать оптимальный с учетом чувствительности зубов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".