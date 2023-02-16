Обзор Polaris PWF 2002 W. Стационарный ирригатор для семьи…

Аккуратное исполнение, обтекаемые формы и преобладание белого цвета. Практично и хорошо смотрится в интерьере.
Состоит корпус из съемного резервуара объемом 780 мл. Исполнение из полупрозрачного пластика дает возможность наглядно контролировать оставшийся объем. Нанесены градуировки по объему.
В Polaris PWF 2002 W продумали не только вопрос удобства хранения насадок, но и их обеззараживание. В этом скрытом отсеке находится УФ-лампа, отвечающая за дезинфекцию.
Справа ручка ирригатора, фиксируемая магнитом и соединенная с корпусом при помощи гибкого шланга, закрученного в спираль, длиной 85 см. Сбоку переключатель. Сверху ставятся насадки, дополнительно фиксируемые замком.
Форма ручки похожа на традиционный формат исполнения зубных щеток. Удобно держать в руке. Спереди на корпусе поворотный регулятор, отвечающий за включение и выбор режима интенсивности подачи воды. 12 уровней, начальный из которых является режимом ожидания. Длина шнура адаптера питания составляет 150 см.
Принцип работы такого типа устройств заключается в подаче концентрированной струи под давлением и с импульсами. Она удаляет мягкий налет, остатки еды в межзубных промежутках и труднодоступных участках, включая элементы ортодонтических и ортопедических конструкций.
Также помимо очистки Polaris PWF 2002 W дает массажный эффект, улучшая кровообращение десен и улучшая их состояние. Работает 3 минуты беспрерывно, далее автоматически отключается. Этого хватает и для проведения процедуры чистки, и для отдельного массажирования десен и очистки языка.
В комплекте идут несколько основных насадок, которые маркируются разными цветами, позволяя использовать один ирригатор нескольким членам семьи, не путаясь при выборе своей индивидуальной насадки. Помимо базовых насадок есть с ложечкой для рассеивания потока, используемая для очистки языка. Две специальные, отличия у которых заключаются в наличии кисточки, одна из них предназначена для брекетов, а вторая для чистки зубодесневых карманов.