Обзор Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro. Удобный, простой и надежный электрический чайник

Приобрести его можно уже сейчас за 2990 рублей. Сопровождается модель 3-летней гарантией.
Комплект включает подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.
После закипания внешняя часть у нее остается прохладной. Руки не обжигает.
На боковых гранях нанесены риски с шагом в 0.5 литра. Общий объем колбы 1.5 литра.
Оставшийся объем воды контролируется наглядно. При полном же отсутствии воды чайник автоматически отключается.
В основании нагревателя есть зона со светодиодной подсветкой синего цвета. За счет воды она создает заполняющий эффект. Выглядит интересно.
Как и рассмотренные ранее чайники этого производителя, тут установлен британский контроллер STRIX с ресурсом службы в 15000 циклов кипячения или около 10 лет активной эксплуатации.
За управление чайником отвечает механический рычаг в основании ручки. Во время работы он подсвечивается.
Технологично смотрится ручка из прозрачного пластика от итальянского дизайн-бюро. У нее удобный хват и изящная форма.
Крышка с технологией WaterWay PRO. Для того чтобы наливать воду в колбу не нужно ее открывать. В центре находится подпружиненный клапан, открываемый автоматически под давлением воды.
Есть металлический фильтр от механических загрязнений и накипи.
При необходимости крышку также можно полностью снять, например, для проведения очистки колбы. Прилегает она плотно за счет резиновой прокладки по периметру.
В комплекте с Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro идет база из пластика черного цвета. В основании которой ниша для укладки лишней длины кабеля. Чайник на ней можно вращать на 360 градусов.
Начнем рассмотрение с опыта залива воды в колбу. Такое исполнение крышки заметно упрощает ее наполнение, она не разбрызгивается и после завершения клапан автоматически закрывается. Наполнять можно как из кувшина, так и тонкой струйкой из крана осмотического фильтра.
Мощность нагревательного элемента в нем 2200 Вт. На закипание 1.5 литров воды у него уходило 4.5 минуты. После закипания автоматически выключается. В этой модели не предусмотрена регулировка степени нагрева, только один режим работы.
Понравилось исполнение корпуса. Он не только не нагревается, но и по опыту, дольше сохраняет тепло воды в сравнение с чайниками со стеклянной колбой.