Обзор Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro. Удобный, простой и надежный электрический чайник

Чай — это традиционный напиток для большинства российских семей. Поэтому неудивительно, что чайник - это один из самых распространённых кухонных бытовых приборов в России. Изучаемый сегодня Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro сочетает в себе простоту, надежность, безопасность и удобство. Производится в трех цветах: черном, белом и сером.

Комплектация

Приобрести его можно уже сейчас за 2990 рублей. Сопровождается модель 3-летней гарантией.Поставляется чайник в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. На верхней крышке у нее есть пластиковая ручка для удобной переноски.

Комплект включает подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro обзор

Внешний вид

Корпус чайника выполнен с применением технологии SIMPLE Touch, защищающей от ожогов. Это двойные стенки. Внутренняя колба из термостойкого стекла и внешний слой из изолирующего пластика. Конструкция монолитна. Стекло полностью прозрачно, ведется заводской контроль его однородности.

После закипания внешняя часть у нее остается прохладной. Руки не обжигает.

На боковых гранях нанесены риски с шагом в 0.5 литра. Общий объем колбы 1.5 литра.

Оставшийся объем воды контролируется наглядно. При полном же отсутствии воды чайник автоматически отключается.

В основании нагревателя есть зона со светодиодной подсветкой синего цвета. За счет воды она создает заполняющий эффект. Выглядит интересно.

Как и рассмотренные ранее чайники этого производителя, тут установлен британский контроллер STRIX с ресурсом службы в 15000 циклов кипячения или около 10 лет активной эксплуатации.

За управление чайником отвечает механический рычаг в основании ручки. Во время работы он подсвечивается.

Технологично смотрится ручка из прозрачного пластика от итальянского дизайн-бюро. У нее удобный хват и изящная форма.

Крышка с технологией WaterWay PRO. Для того чтобы наливать воду в колбу не нужно ее открывать. В центре находится подпружиненный клапан, открываемый автоматически под давлением воды.

Есть металлический фильтр от механических загрязнений и накипи.

При необходимости крышку также можно полностью снять, например, для проведения очистки колбы. Прилегает она плотно за счет резиновой прокладки по периметру.

В комплекте с Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro идет база из пластика черного цвета. В основании которой ниша для укладки лишней длины кабеля. Чайник на ней можно вращать на 360 градусов.

Тесты

Перед началом эксплуатации промыли колбу чайника и протерли влажной тканью внешнюю часть корпуса. Воду после первого кипячения слили и на этом подготовительные процедуры завершены.

Начнем рассмотрение с опыта залива воды в колбу. Такое исполнение крышки заметно упрощает ее наполнение, она не разбрызгивается и после завершения клапан автоматически закрывается. Наполнять можно как из кувшина, так и тонкой струйкой из крана осмотического фильтра.

Мощность нагревательного элемента в нем 2200 Вт. На закипание 1.5 литров воды у него уходило 4.5 минуты. После закипания автоматически выключается. В этой модели не предусмотрена регулировка степени нагрева, только один режим работы.

Итоги

Понравилось исполнение корпуса. Он не только не нагревается, но и по опыту, дольше сохраняет тепло воды в сравнение с чайниками со стеклянной колбой.Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro – удобный, простой и надежный электрический чайник с контроллером STRIX, простым наполнением колбы без снятия крышки, светодиодной подсветки синего цвета, изящной ручкой и базой с поворотом на 360 градусов. Не устроить может отсутствие регулировки температуры нагрева.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".