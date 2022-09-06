Обзор Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro. Удобный, простой и надежный электрический чайник

Чай — это традиционный напиток для большинства российских семей. Поэтому неудивительно, что чайник - это один из самых распространённых кухонных бытовых приборов в России. Изучаемый сегодня Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro сочетает в себе простоту, надежность, безопасность и удобство. Производится в трех цветах: черном, белом и сером.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Приобрести его можно уже сейчас за 2990 рублей. Сопровождается модель 3-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется чайник в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. На верхней крышке у нее есть пластиковая ручка для удобной переноски.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Комплект включает подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro обзор

Внешний вид

Корпус чайника выполнен с применением технологии SIMPLE Touch, защищающей от ожогов. Это двойные стенки. Внутренняя колба из термостойкого стекла и внешний слой из изолирующего пластика. Конструкция монолитна. Стекло полностью прозрачно, ведется заводской контроль его однородности.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

После закипания внешняя часть у нее остается прохладной. Руки не обжигает.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

На боковых гранях нанесены риски с шагом в 0.5 литра. Общий объем колбы 1.5 литра.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Оставшийся объем воды контролируется наглядно. При полном же отсутствии воды чайник автоматически отключается.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

В основании нагревателя есть зона со светодиодной подсветкой синего цвета. За счет воды она создает заполняющий эффект. Выглядит интересно.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Как и рассмотренные ранее чайники этого производителя, тут установлен британский контроллер STRIX с ресурсом службы в 15000 циклов кипячения или около 10 лет активной эксплуатации.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

За управление чайником отвечает механический рычаг в основании ручки. Во время работы он подсвечивается.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Технологично смотрится ручка из прозрачного пластика от итальянского дизайн-бюро. У нее удобный хват и изящная форма.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Крышка с технологией WaterWay PRO. Для того чтобы наливать воду в колбу не нужно ее открывать. В центре находится подпружиненный клапан, открываемый автоматически под давлением воды.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Есть металлический фильтр от механических загрязнений и накипи.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

При необходимости крышку также можно полностью снять, например, для проведения очистки колбы. Прилегает она плотно за счет резиновой прокладки по периметру.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

В комплекте с Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro идет база из пластика черного цвета. В основании которой ниша для укладки лишней длины кабеля. Чайник на ней можно вращать на 360 градусов.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Тесты

Перед началом эксплуатации промыли колбу чайника и протерли влажной тканью внешнюю часть корпуса. Воду после первого кипячения слили и на этом подготовительные процедуры завершены.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Начнем рассмотрение с опыта залива воды в колбу. Такое исполнение крышки заметно упрощает ее наполнение, она не разбрызгивается и после завершения клапан автоматически закрывается. Наполнять можно как из кувшина, так и тонкой струйкой из крана осмотического фильтра.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Мощность нагревательного элемента в нем 2200 Вт. На закипание 1.5 литров воды у него уходило 4.5 минуты. После закипания автоматически выключается. В этой модели не предусмотрена регулировка степени нагрева, только один режим работы.

Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro

Понравилось исполнение корпуса. Он не только не нагревается, но и по опыту, дольше сохраняет тепло воды в сравнение с чайниками со стеклянной колбой.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWK 1563CGL Water Way Pro – удобный, простой и надежный электрический чайник с контроллером STRIX, простым наполнением колбы без снятия крышки, светодиодной подсветки синего цвета, изящной ручкой и базой с поворотом на 360 градусов. Не устроить может отсутствие регулировки температуры нагрева.
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