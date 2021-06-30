Обзор Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с упрощенным заливом воды

В рамках Лаборатории мы проводили тестирование чайника Polaris 1759CGL с упрощенным заливом воды, не требующим съем крышки. Изучаемый Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home использует тот же запатентованный способ залива воды WATERWAY PRO и при этом оснащен модулем Wi-Fi с поддержкой дистанционного управления через приложение и интеграцию в умный дом с голосовым управлением.

Комплектация

К моменту публикации его можно приобрести в сети DNS за 2 500 рублей. Сопровождается он 3-летней гарантией.Упакован в коробку с удобной ручкой для переноски. Нанесен QR-код для загрузки приложения Polaris IQ Home. Списком приведены ключевые особенности.

Внутри коробки покупатель обнаружит сам чайник, подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Основная часть корпуса выполнена из жаростойкого стекла. На боковые стороны нанесена градуировка по объему шагом в 0.5 литра.

Здесь же отметка по максимальному уровню, выше которой заливать воду не рекомендуется. Прозрачный корпус позволяет наглядно контролировать объем оставшейся воды.

Заливать воду в чайник можно не снимая крышку, это запатентованная технология WATERWAY PRO. По центру крышки расположен клапан, который при заливе воды опускается. После залива автоматически закрывается.

Широкий носик сопровождается металлической сеткой, выполняющей функцию механического фильтра. При необходимости крышку Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home можно будет снять полностью для обслуживания и очистки.

На основании металлическая пластина с нагревательным элементом. В этой модели используется многоцветная подсветка. Она меняет цвет в зависимости от текущей температуры: 50 - зеленый цвет, 70 - голубой, 80 - синий, 90 - фиолетовый, 100 - красный. Наглядно и эффектно.

Сбоку корпуса пластиковая ручка с широким и удобным хватом. Она продолжена на всю высоту колбы.

Ставится чайник на основание с контактным элементом. На нем чайник можно вращать на 360 градусов.

Софт

С внутренней стороны скрывается углубление для аккуратной укладки лишней длины кабеля.Эта модель поддерживает дистанционное управление через приложение POLARIS IQ Home, доступное для устройств iOS и Android. С добавлением в аккаунт сможет разобраться даже пользователь без опыта работы с умными устройствами. Все шаги описаны и сопровождаются наглядными подсказками.

После успешного подключения к домашней беспроводной сети Wi-Fi чайник будет отображаться в общем списке устройств с переключателем для быстрого включения кипячения.

В окне управления выводится текущая и желаемая температура воды, кнопки включения кипячения, разогрева, удержания температуры и IQ кипячения.

Отдельные предустановки для готовки: черного чая, детских смесей, зеленого чая, растворимого кофе, красного и цветочного чая, пуэр и улун, белого и травяного чая.

Голосовое управление

Устройства этого производителя поддерживают интеграцию в популярные системы умного дома, включая решения от Google, Яндекс и Mail.ru. Мы используем Алису, здесь все просто, чайнику присваиваем имя. Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home выводится в приложении Яндекс с информацией по температуре воды.

С экрана можно выбрать предустановку или запустить кипячение. Остановить его.

И, конечно, большой набор голосовых команд. Запуск кипячения через заданное время или к пробуждению утром. Запрос текущей температуры воды.

Алиса Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Тесты

По традиции отдельно приводим ролик с примером выполнения команд. Проблем и сбоев в ходе длительных тестов обнаружено не было.Чайник использовался в офисе для приготовления разных типов напитков. Точный выбор температуры воды дает возможность лучше раскрыть вкусовой букет напитка. Растворимый кофе, пакетированный чай, травяной или зеленый чай – все это требует разные температуры.

Управление чайником интуитивно понятное, взаимодействовать с ним можно разными способами. Для разных членов семьи или сотрудников в офисе создается общий расширенный доступ. При наличии колонки Яндекс или установленного приложения на смартфон или ноутбук, запустить кипячение можно не вставая с рабочего места или дивана.

Итоги

Также предусмотрели управление с помощью встроенных кнопок. У Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home они находятся на верхней грани ручки. Тут клавиши включения и изменения температуры.При всех технических возможностях, качественном оснащении и длительном ресурсе службы, подтвержденным 3-летней гарантией, эта модель стоит недорого. При этом есть управление по Wi-Fi, интеграция в умный дом с голосовым управлением, простой залив воды без съема крышки, двухсторонняя шкала, быстрый нагрев и кипячение, предустановки для разных типов напитков, смена цветов подсветки в зависимости от температуры. К условным минусам отнесем необходимость использования мягкой или фильтрованной воды с учетом корпуса из стекла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".