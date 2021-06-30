Обзор Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с упрощенным заливом воды

К моменту публикации его можно приобрести в сети DNS за 2 500 рублей. Сопровождается он 3-летней гарантией.
Внутри коробки покупатель обнаружит сам чайник, подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.
Здесь же отметка по максимальному уровню, выше которой заливать воду не рекомендуется. Прозрачный корпус позволяет наглядно контролировать объем оставшейся воды.
Заливать воду в чайник можно не снимая крышку, это запатентованная технология WATERWAY PRO. По центру крышки расположен клапан, который при заливе воды опускается. После залива автоматически закрывается.
Широкий носик сопровождается металлической сеткой, выполняющей функцию механического фильтра. При необходимости крышку Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home можно будет снять полностью для обслуживания и очистки.
На основании металлическая пластина с нагревательным элементом. В этой модели используется многоцветная подсветка. Она меняет цвет в зависимости от текущей температуры: 50 - зеленый цвет, 70 - голубой, 80 - синий, 90 - фиолетовый, 100 - красный. Наглядно и эффектно.
Сбоку корпуса пластиковая ручка с широким и удобным хватом. Она продолжена на всю высоту колбы.
Ставится чайник на основание с контактным элементом. На нем чайник можно вращать на 360 градусов.
С внутренней стороны скрывается углубление для аккуратной укладки лишней длины кабеля.
После успешного подключения к домашней беспроводной сети Wi-Fi чайник будет отображаться в общем списке устройств с переключателем для быстрого включения кипячения.
В окне управления выводится текущая и желаемая температура воды, кнопки включения кипячения, разогрева, удержания температуры и IQ кипячения.
Отдельные предустановки для готовки: черного чая, детских смесей, зеленого чая, растворимого кофе, красного и цветочного чая, пуэр и улун, белого и травяного чая.
С экрана можно выбрать предустановку или запустить кипячение. Остановить его.
И, конечно, большой набор голосовых команд. Запуск кипячения через заданное время или к пробуждению утром. Запрос текущей температуры воды.
По традиции отдельно приводим ролик с примером выполнения команд. Проблем и сбоев в ходе длительных тестов обнаружено не было.
Управление чайником интуитивно понятное, взаимодействовать с ним можно разными способами. Для разных членов семьи или сотрудников в офисе создается общий расширенный доступ. При наличии колонки Яндекс или установленного приложения на смартфон или ноутбук, запустить кипячение можно не вставая с рабочего места или дивана.
Также предусмотрели управление с помощью встроенных кнопок. У Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home они находятся на верхней грани ручки. Тут клавиши включения и изменения температуры.