Обзор Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с упрощенным заливом воды

В рамках Лаборатории мы проводили тестирование чайника Polaris 1759CGL с упрощенным заливом воды, не требующим съем крышки. Изучаемый Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home использует тот же запатентованный способ залива воды WATERWAY PRO и при этом оснащен модулем Wi-Fi с поддержкой дистанционного управления через приложение и интеграцию в умный дом с голосовым управлением.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

К моменту публикации его можно приобрести в сети DNS за 2 500 рублей. Сопровождается он 3-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку с удобной ручкой для переноски. Нанесен QR-код для загрузки приложения Polaris IQ Home. Списком приведены ключевые особенности.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Внутри коробки покупатель обнаружит сам чайник, подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Внешний вид

Основная часть корпуса выполнена из жаростойкого стекла. На боковые стороны нанесена градуировка по объему шагом в 0.5 литра.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Здесь же отметка по максимальному уровню, выше которой заливать воду не рекомендуется. Прозрачный корпус позволяет наглядно контролировать объем оставшейся воды.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Заливать воду в чайник можно не снимая крышку, это запатентованная технология WATERWAY PRO. По центру крышки расположен клапан, который при заливе воды опускается. После залива автоматически закрывается.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Широкий носик сопровождается металлической сеткой, выполняющей функцию механического фильтра. При необходимости крышку Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home можно будет снять полностью для обслуживания и очистки.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

На основании металлическая пластина с нагревательным элементом. В этой модели используется многоцветная подсветка. Она меняет цвет в зависимости от текущей температуры: 50 - зеленый цвет, 70 - голубой, 80 - синий, 90 - фиолетовый, 100 - красный. Наглядно и эффектно.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Сбоку корпуса пластиковая ручка с широким и удобным хватом. Она продолжена на всю высоту колбы.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Ставится чайник на основание с контактным элементом. На нем чайник можно вращать на 360 градусов.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

С внутренней стороны скрывается углубление для аккуратной укладки лишней длины кабеля.

Софт

Эта модель поддерживает дистанционное управление через приложение POLARIS IQ Home, доступное для устройств iOS и Android. С добавлением в аккаунт сможет разобраться даже пользователь без опыта работы с умными устройствами. Все шаги описаны и сопровождаются наглядными подсказками.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

После успешного подключения к домашней беспроводной сети Wi-Fi чайник будет отображаться в общем списке устройств с переключателем для быстрого включения кипячения.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

В окне управления выводится текущая и желаемая температура воды, кнопки включения кипячения, разогрева, удержания температуры и IQ кипячения.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Отдельные предустановки для готовки: черного чая, детских смесей, зеленого чая, растворимого кофе, красного и цветочного чая, пуэр и улун, белого и травяного чая.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Голосовое управление

Устройства этого производителя поддерживают интеграцию в популярные системы умного дома, включая решения от Google, Яндекс и Mail.ru. Мы используем Алису, здесь все просто, чайнику присваиваем имя. Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home выводится в приложении Яндекс с информацией по температуре воды.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

С экрана можно выбрать предустановку или запустить кипячение. Остановить его.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

И, конечно, большой набор голосовых команд. Запуск кипячения через заданное время или к пробуждению утром. Запрос текущей температуры воды.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

По традиции отдельно приводим ролик с примером выполнения команд. Проблем и сбоев в ходе длительных тестов обнаружено не было.

Алиса Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Тесты

Чайник использовался в офисе для приготовления разных типов напитков. Точный выбор температуры воды дает возможность лучше раскрыть вкусовой букет напитка. Растворимый кофе, пакетированный чай, травяной или зеленый чай – все это требует разные температуры.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Управление чайником интуитивно понятное, взаимодействовать с ним можно разными способами. Для разных членов семьи или сотрудников в офисе создается общий расширенный доступ. При наличии колонки Яндекс или установленного приложения на смартфон или ноутбук, запустить кипячение можно не вставая с рабочего места или дивана.

Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home

Также предусмотрели управление с помощью встроенных кнопок. У Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home они находятся на верхней грани ручки. Тут клавиши включения и изменения температуры.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorПри всех технических возможностях, качественном оснащении и длительном ресурсе службы, подтвержденным 3-летней гарантией, эта модель стоит недорого. При этом есть управление по Wi-Fi, интеграция в умный дом с голосовым управлением, простой залив воды без съема крышки, двухсторонняя шкала, быстрый нагрев и кипячение, предустановки для разных типов напитков, смена цветов подсветки в зависимости от температуры. К условным минусам отнесем необходимость использования мягкой или фильтрованной воды с учетом корпуса из стекла.
Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home
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