Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды

В центре внимания сегодня у нас электрический чайник Polaris PWK 1759CGL, одной из особенностей которого стала технология залива воды без необходимости открывания крышки. Также отмечаются высокий ресурс службы, корпус из термостойкого стекла и внутренняя подсветка.

Polaris PWK 1759CGL обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 1 999 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает подставку и различную документацию. Сопровождается 3-летней гарантией.

Внешний вид

Есть три версии цветового исполнения: белая, черная и синяя. В зависимости от выбранной меняются цвет ручки, крышки и подставки.

Внешний вид аккуратный. Преобладают плавные линии. Современно и стильно.

По центру крышки расположен прозрачный клапан. При наливании воды он открывается под давлением потока.

Этот же клапан у Polaris PWK 1759CGL предотвращает выливание воды при наклонении чайника. Также предусмотрели возможность снятия крышки целиком.

Может быть полезно для очистки сетчатого фильтра. Плотную посадку в колбе обеспечивает уплотнитель по периметру.

Ручка с широким хватом. В основании кнопка включения из прозрачного пластика. Два положения – включено и выключено.

Колба выполнена из прозрачного закаленного стекла. Нанесена градуировка по объему, шагом в пол литра.

Внутри нагревательный элемент. По периметру зона со светодиодной подсветкой. Загорается автоматически при кипячении.

В комплекте есть подставка из пластика. В основании ее углубление под укладку лишней длины кабеля.

Тесты

Чайник на подставке можно вращать на 360 градусов. Стоит на ровной поверхности устойчиво.Используется контроллер STRIX с ресурсом службы в 15000 циклов кипячения. В режиме ежедневной эксплуатации это более 10 лет. Мощность 2150 Вт. Кипятит воду быстро.

В отличие от рассмотренных ранее Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home и Polaris PWK 1755CAD нет регулировки температуры. При включении кипячении доводит воду до 100 градусов и автоматически выключает.

Объем колбы 1.5 литра. Залив воды удобен. Нет необходимости открытия крышки. Прозрачная колба позволяет контролировать текущий объем воды в колбе.

Итоги

Интересно смотрится работающая подсветка во время нагрева. Это светодиодная подсветка синего цвета.Polaris PWK 1759CGL – надежный электрический чайник с упрощенным заливом воды в колбу. Высокий ресурс службы контроллера, быстрый нагрев, фильтр очистки воды на носике, возможность вращения на подставке, прозрачная колба объемом 1.5 литра. Надежность подтверждена 3-летней гарантией.