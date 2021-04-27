Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 1 999 рублей.
Polaris PWK 1759CGL обзор
КомплектацияУпакован в коробку с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает подставку и различную документацию. Сопровождается 3-летней гарантией.
Внешний видЕсть три версии цветового исполнения: белая, черная и синяя. В зависимости от выбранной меняются цвет ручки, крышки и подставки.
Внешний вид аккуратный. Преобладают плавные линии. Современно и стильно.
По центру крышки расположен прозрачный клапан. При наливании воды он открывается под давлением потока.
Этот же клапан у Polaris PWK 1759CGL предотвращает выливание воды при наклонении чайника. Также предусмотрели возможность снятия крышки целиком.
Может быть полезно для очистки сетчатого фильтра. Плотную посадку в колбе обеспечивает уплотнитель по периметру.
Ручка с широким хватом. В основании кнопка включения из прозрачного пластика. Два положения – включено и выключено.
Колба выполнена из прозрачного закаленного стекла. Нанесена градуировка по объему, шагом в пол литра.
Внутри нагревательный элемент. По периметру зона со светодиодной подсветкой. Загорается автоматически при кипячении.
В комплекте есть подставка из пластика. В основании ее углубление под укладку лишней длины кабеля.
Чайник на подставке можно вращать на 360 градусов. Стоит на ровной поверхности устойчиво.
ТестыИспользуется контроллер STRIX с ресурсом службы в 15000 циклов кипячения. В режиме ежедневной эксплуатации это более 10 лет. Мощность 2150 Вт. Кипятит воду быстро.
В отличие от рассмотренных ранее Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home и Polaris PWK 1755CAD нет регулировки температуры. При включении кипячении доводит воду до 100 градусов и автоматически выключает.
Объем колбы 1.5 литра. Залив воды удобен. Нет необходимости открытия крышки. Прозрачная колба позволяет контролировать текущий объем воды в колбе.
Интересно смотрится работающая подсветка во время нагрева. Это светодиодная подсветка синего цвета.