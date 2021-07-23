Обзор Polaris PWK 1715 CGL. Стильный чайник с инновационным способом залива воды

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 900 рублей. Эта модель сопровождается 3-летней гарантией.
Интересная форма ручки с сочетанием хромированных и прозрачных поверхностей. Она широкая, хват удобный. Не нагревается при кипячении.
Под ручкой расположена механическая кнопка, отвечающая за включение. Отключается автоматически после закипания.
Основная площадь колбы прозрачная. На две боковые стороны нанесена градуировка до 1.7 литров. Минимальный объем жидкости 0.6 литра.
Вышел Polaris PWK 1715 CGL в нескольких цветовых расцветках. Можно будет подобрать под интерьер кухни.
По периметру нагревательного элемента распределена кольцевая зона подсветки. За счет стекла и заливаемой воды создается эффект заполняющего цвета. Выглядит эффектно.
Особенностью также стал упрощенный залив воды. Для наполнения колбы не требуется съем крышки. В центральной ее части находится углубления с опускаемым клапаном под давлением воды клапаном и закрываемым автоматически.
Широкий металлический носик с фильтром механической очистки. Если потребуется обслуживание Для удобной очистки чайника внутри крышку можно будет полностью снять.
Основание с контактной группой. Чайник на нем можно вращать на 360 градусов. Кабель питания с широким сечением и заземлением. Лишнюю длину можно будет свернуть в основании.
Мощность чайника 1850-2200 Вт. Тут не предусмотрен выбор температуры нагрева, как в более дорогих чайниках модельной линейки этого производителя. После нажатия на кнопку включения запускается процесс нагрева до 100 градусов и последующее автоматическое выключение. На закипания 1.5 литров воды уходит в среднем 6 минут. Есть автоматическая блокировка от включения без воды.