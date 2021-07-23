Обзор Polaris PWK 1715 CGL. Стильный чайник с инновационным способом залива воды

С чайниками с запатентованной технологией залива воды «WATERWAY PRO» мы уже знакомились на примере Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home и Polaris PWK 1759CGL. Сегодня, продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет Polaris PWK 1715 CGL, выполненный с применением стали «Promedic», устойчивой к термодеформации и легкой в очистке от накипи. Также среди особенностей внешнего вида отмечается ручка, спроектированная итальянским дизайн-бюро.

Polaris PWK 1715 CGL

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 900 рублей. Эта модель сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку с качественной полиграфией. На гранях коробки нанесена подробная информация по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает подставку и различную документацию.

Polaris PWK 1715 CGL

Внешний вид

Корпус чайника выполнен с применением стали и жаропрочного стекла. Внешний вид премиальный.

Polaris PWK 1715 CGL

Интересная форма ручки с сочетанием хромированных и прозрачных поверхностей. Она широкая, хват удобный. Не нагревается при кипячении.

Polaris PWK 1715 CGL

Под ручкой расположена механическая кнопка, отвечающая за включение. Отключается автоматически после закипания.

Polaris PWK 1715 CGL

Основная площадь колбы прозрачная. На две боковые стороны нанесена градуировка до 1.7 литров. Минимальный объем жидкости 0.6 литра.

Polaris PWK 1715 CGL

Вышел Polaris PWK 1715 CGL в нескольких цветовых расцветках. Можно будет подобрать под интерьер кухни.

Polaris PWK 1715 CGL

По периметру нагревательного элемента распределена кольцевая зона подсветки. За счет стекла и заливаемой воды создается эффект заполняющего цвета. Выглядит эффектно.

Polaris PWK 1715 CGL

Особенностью также стал упрощенный залив воды. Для наполнения колбы не требуется съем крышки. В центральной ее части находится углубления с опускаемым клапаном под давлением воды клапаном и закрываемым автоматически.

Polaris PWK 1715 CGL

Широкий металлический носик с фильтром механической очистки. Если потребуется обслуживание Для удобной очистки чайника внутри крышку можно будет полностью снять.

Polaris PWK 1715 CGL

Основание с контактной группой. Чайник на нем можно вращать на 360 градусов. Кабель питания с широким сечением и заземлением. Лишнюю длину можно будет свернуть в основании.

Тесты

В Polaris PWK 1715 CGL используется контроллер STRIX, рассчитанный на 15 000 циклов. Жаропрочное стекло с проверкой однородности и чистоты, а также сталь, устойчивая к термодеформации. Все это дает высокий ресурс службы.

Polaris PWK 1715 CGL

Мощность чайника 1850-2200 Вт. Тут не предусмотрен выбор температуры нагрева, как в более дорогих чайниках модельной линейки этого производителя. После нажатия на кнопку включения запускается процесс нагрева до 100 градусов и последующее автоматическое выключение. На закипания 1.5 литров воды уходит в среднем 6 минут. Есть автоматическая блокировка от включения без воды.

Polaris PWK 1715 CGL

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWK 1715 CGL – электрический чайник, выполненный с применением качественных материалов, обеспечивающий высокий ресурс службы. Упрощенный залив воды, эффектная форма ручки, подсветка колбы, автоматическая блокировка включения без воды, двухсторонняя шкала. Не устроить может отсутствие выбора температуры нагрева.
Polaris PWK 1715 CGL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PWK 1715 CGL
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