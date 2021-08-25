Обзор Polaris PWK 1720CGLD WIFI. Умный чайник с простым заливом воды

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование электрического чайника Polaris PWK 1759CGL с упрощенным заливанием воды WATERWAY PRO. Сегодня мы рассмотрим решение с тем же способом залива воды, но еще и с поддержкой дистанционного управления через приложение на смартфоне, а также с возможностью голосового управления. Помимо этого, Polaris PWK 1720CGLD WIFI может похвастать пятью предустановленными программами с нагревом от 50 до 100 градусов через кнопки на ручке и от 30 до 100 градусов через приложение.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Внешний вид

Данная модель вышла в четырех версиях цветового исполнения: белая, серая, синяя и черная. Изучаемая нами выглядит премиально.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Цвет удачно подчеркнут матовым покрытием. Внешне немаркий, хорошо смотрится в интерьере современной кухни.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Пластиковая ручка с широким хватом. Она не нагревается при кипячении воды. Общее качество сборки высокое.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

На верхней грани ручки выведены кнопки выбора температуры кипячения, а также включения. Четыре индикатора соответствуют четырем вариантам нагрева – 50, 70, 80, 90 градусов. Без выбора температуры кипячение идет до 100 градусов.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Колба у Polaris PWK 1720CGLD WIFI выполнена из закаленного стекла. Она прозрачная. На боковую сторону нанесены отсечки по объему шагом в 0.5 литра. Максимальный объем 1.5 литра.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

В основании колбы расположена кольцевая зона со светодиодной подсветкой. Цвет меняется в зависимости от температуры. При эксплуатации в темном помещении выглядит во время нагрева воды футуристично.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Конструктивной особенностью этой модели стало исполнение крышки. Ее центральная часть является клапаном, через который можно заливать воду, не снимая и не поднимая крышку. При этом вода самопроизвольно через нее не выливается.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Носик стеклянный. Он сопровождается металлической сеткой, выполняющей функцию механического фильтра.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Комплектуется устройство подставкой круглой формы. На ней чайник можно вращать на 360 градусов.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

На внутренней части есть ниша для укладки лишней длины кабеля. Стоит на подставке устойчиво. Используется надежный английский контроллер, рассчитанный на 15 000 циклов кипячения.

Софт

Как и рассмотренные ранее устройства этого производителя с Wi-Fi модулем, он управляется дистанционно через приложение IQ Home. С добавлением подключением сможет разобраться даже пользователь, впервые сталкивающийся с настройкой компонентов умного дома, благодаря интерактивному помощнику.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

В окне управления чайником кроме выключения и выключения можно выбрать температуру нагрева воды от 30 до 100 градусов с шагом в 5 градусов, а также настроить работу чайника по расписанию.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Кроме режима кипячения и нагрева, доступен разогрев с удержанием и IQ кипячение (умное кипячение с сохранение полезных свойств воды). В приложение также есть с база с рекомендациями и рецептами по приготовлению напитков. Выбранный рецепт можно сразу запустить с требуемой для рецептуры температурой. Голосовое управление Polaris PWK 1720CGLD WIFI поддерживает управление с помощью голосовых помощников Маруся и Алиса. После первоначальной настройки можно запустить голосом кипячение, выключить, узнать текущую температуру воды и включить через заданный интервал времени.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Это очень удобно, так как можно будет при наличии колонки или совместимого устройства с микрофоном вскипятить воду для чая или других напитков, не вставая с дивана и без смартфона под рукой.

Тесты

Мощность этой модели от 1800 до 2150 Вт. На кипячение 1.5 литров воды с комнатной температуры до 100 градусов уходит в среднем 3.5 минуты. Отключается после достижения выбранной температуры автоматически.

Polaris PWK 1720CGLD WIFI

Поддерживается защита от включения без воды в колбе. Выбранные температуры от 30 до 100 градусов прибор достигает точно.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWK 1720CGLD WIFI – электрический чайник с возможностью дистанционного управления через приложение, а также с интеграцией с голосовыми помощниками Алиса и Маруся. Привлекательный внешний вид, простой способ залива воды, поворотное основание, высокий ресурс службы, подсветка прозрачной колбы во время работы, диапазон нагрева от 30 до 100 градусов для соблюдения рецептуры разных напитков, включая детское питание.
Polaris PWK 1720CGLD WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PWK 1720CGLD WIFI
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