Обзор Polaris PWK 1720CGLD WIFI. Умный чайник с простым заливом воды

Цвет удачно подчеркнут матовым покрытием. Внешне немаркий, хорошо смотрится в интерьере современной кухни.
Пластиковая ручка с широким хватом. Она не нагревается при кипячении воды. Общее качество сборки высокое.
На верхней грани ручки выведены кнопки выбора температуры кипячения, а также включения. Четыре индикатора соответствуют четырем вариантам нагрева – 50, 70, 80, 90 градусов. Без выбора температуры кипячение идет до 100 градусов.
Колба у Polaris PWK 1720CGLD WIFI выполнена из закаленного стекла. Она прозрачная. На боковую сторону нанесены отсечки по объему шагом в 0.5 литра. Максимальный объем 1.5 литра.
В основании колбы расположена кольцевая зона со светодиодной подсветкой. Цвет меняется в зависимости от температуры. При эксплуатации в темном помещении выглядит во время нагрева воды футуристично.
Конструктивной особенностью этой модели стало исполнение крышки. Ее центральная часть является клапаном, через который можно заливать воду, не снимая и не поднимая крышку. При этом вода самопроизвольно через нее не выливается.
Носик стеклянный. Он сопровождается металлической сеткой, выполняющей функцию механического фильтра.
Комплектуется устройство подставкой круглой формы. На ней чайник можно вращать на 360 градусов.
На внутренней части есть ниша для укладки лишней длины кабеля. Стоит на подставке устойчиво. Используется надежный английский контроллер, рассчитанный на 15 000 циклов кипячения.
В окне управления чайником кроме выключения и выключения можно выбрать температуру нагрева воды от 30 до 100 градусов с шагом в 5 градусов, а также настроить работу чайника по расписанию.
Кроме режима кипячения и нагрева, доступен разогрев с удержанием и IQ кипячение (умное кипячение с сохранение полезных свойств воды). В приложение также есть с база с рекомендациями и рецептами по приготовлению напитков. Выбранный рецепт можно сразу запустить с требуемой для рецептуры температурой. Голосовое управление Polaris PWK 1720CGLD WIFI поддерживает управление с помощью голосовых помощников Маруся и Алиса. После первоначальной настройки можно запустить голосом кипячение, выключить, узнать текущую температуру воды и включить через заданный интервал времени.
Это очень удобно, так как можно будет при наличии колонки или совместимого устройства с микрофоном вскипятить воду для чая или других напитков, не вставая с дивана и без смартфона под рукой.
Поддерживается защита от включения без воды в колбе. Выбранные температуры от 30 до 100 градусов прибор достигает точно.