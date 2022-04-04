Обзор Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением

В рамках нашей «Лаборатории» мы уже изучали различные виды бытовой техники с возможностями управления с помощью приложения для смартфона или команд голосом виртуальным ассистентам Алиса и Маруся. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет умный чайник Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Комплектация

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Сопровождается 3-летней гарантией производителя. Упакован в коробку из плотного картона с ручкой, упрощающей переноску. Комплект включает книгу рецептов, базу, чайник, гарантийный талон и инструкцию.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home обзор

Внешний вид

Корпус чайника состоит из стеклянной колбы, пластикового основания и крышки с металлическим каркасом.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Объем составляет 1.7 литра. На боковую сторону нанесены риски: 0.5, 1, 1.5 и 1.7 литра. Колба из жаропрочного стекла цилиндрической формы.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Пластиковая ручка с широким хватом. Она не нагревается во время кипячения или поддержания температуры, исключая риск ожогов.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

В верхней ее части пара механических кнопок управления. Одна из них запускает или останавливает нагрев, вторая переключает температурные режимы работы.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Четыре режима отображаются в виде отдельных светодиодных индикаторов: 50, 70, 80 или 90 градусов.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Помимо них в зависимости от текущей температуры воды во время нагрева меняется цвет круговой подсветки в основании колбы. Пять различных цветов, соответствуют температуре от 50 до 100 градусов.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Носик у Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home металлический. Широкий, есть фильтрационная сетка.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Используется крышка с запатентованной технологией WATERWAY PRO. Суть ее заключается в простом наполнении колбы без снятия самой крышки.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

В центральной ее части находится клапан, который под напором воды открывается. Закрывается автоматически, предотвращая выливание воды.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

На дне колбы есть датчик температуры. Дно из специального стального сплава, того же что используется в изготовлении медицинских инструментов. Он устойчив к деформациям под действиями температуры и долговечен.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Комплектуется базой с контроллером STRIX. Он рассчитан на 10 лет интенсивного использования с 15000 циклами кипячения.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Установленный на базе чайник можно вращать на 360 градусов. В основании есть ниша для укладки лишней длины питающего кабеля.

Софт

Чайник оснащен модулем Wi-Fi, используемым для подключения к домашней беспроводной сети и последующего управления из любой точки мира, где доступен интернет. Процесс добавления и первоначальной настройки проходят быстро, каждый из этапов сопровождается текстовыми подсказками и изображениями на экране приложения.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

В окне управления чайником можно вести контроль текущей температуры воды в колбе, выставить целевую температуру, сменить режим.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Есть предустановки: черный чай, детская смесь, растворимый кофе, зеленый чай, цветочный чай, пакетированный чай, красный чай, пуэр, улун, белый чай, травяной чай.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Поддерживается IQ-кипячение, в котором вода нагревается до 100 градусов с плавным нагревом, требующем чуть больше времени. За счет этого сохраняется ее насыщение кислородом и снижается количество накипи.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Настраивается расписание, в котором можно выбрать запуск по дням недели и времени. Например, подогретая вода для любимого напитка к пробуждению утром.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Встроенная база рецептов под различные виды напитков. Они сортированы и сопровождаются иллюстрациями.

Яндекс.Алиса

После настройки в приложении IQ Home, чайник можно будет интегрировать в экосистемы с виртуальными ассистентами Маруся и Алиса. Мы используем активно приложение «Умный дом с Алисой». С помощью него можно запускать предустановленные режимы, включать и останавливать нагрев.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Для упрощения освоения выводится список с примерами команд.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

На голосовые команды реагирует чайник быстро. Проблем со стабильностью синхронизации выявлено не было.

Тесты

Через приложение Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home дает возможность выбора температурного нагрева в диапазоне от 40 до 100 градусов. Как показала серия замеров воды после автоматического отключения по достижению выбранной колеблется в пределах 1-2 градусов.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home

Такой широкий диапазон и точное его соблюдение позволяет выдерживать рекомендации по готовке различных напитков. Лучше раскрывается вкусовой «букет».

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home – умный чайник с предустановленными температурными режимами, управлением через приложение и виртуальных ассистентов, многоцветной подсветкой колбы, высоким ресурсом службы, простым заливом воды, 3-летней гарантией.
Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномер…
Обзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномерТрадиционная кулинария в России часто связана с выпеканием и приготовлением в духовом шкафу. Современные …
Обзор Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home. Умный чайник с гол…
Обзор Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home. Умный чайник с голВ рамках нашей «Лаборатории» мы уже изучали различные виды бытовой техники с возможностями управления с п…
Стоит ли покупать черную кухню для молодой пары?…
Стоит ли покупать черную кухню для молодой пары?Кухонный гарнитур — это мебель, которая позволяет правильно организовать пространство, обеспечивать до…
Обзор Hyundai HEO 6636 BE. Стильный духовой шкаф с конвекцией и грилемОбзор Hyundai HEO 6636 BE. Стильный духовой шкаф с конвекцией и грилем
Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машинаОбзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машина
Обзор Samsung RB7300T. Тихий минималистичный холодильник объемом в 385 литровОбзор Samsung RB7300T. Тихий минималистичный холодильник объемом в 385 литров
Обзор Candy FCP625WXL/E. Духовой шкаф с восемью режимами работыОбзор Candy FCP625WXL/E. Духовой шкаф с восемью режимами работы
Обзор Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с упрощенным заливом водыОбзор Polaris PWK 1712CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с упрощенным заливом воды
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor