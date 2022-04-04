Обзор Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением

В рамках нашей «Лаборатории» мы уже изучали различные виды бытовой техники с возможностями управления с помощью приложения для смартфона или команд голосом виртуальным ассистентам Алиса и Маруся. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет умный чайник Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home.

Комплектация

Сопровождается 3-летней гарантией производителя. Упакован в коробку из плотного картона с ручкой, упрощающей переноску. Комплект включает книгу рецептов, базу, чайник, гарантийный талон и инструкцию.

Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home обзор

Внешний вид

Корпус чайника состоит из стеклянной колбы, пластикового основания и крышки с металлическим каркасом.

Объем составляет 1.7 литра. На боковую сторону нанесены риски: 0.5, 1, 1.5 и 1.7 литра. Колба из жаропрочного стекла цилиндрической формы.

Пластиковая ручка с широким хватом. Она не нагревается во время кипячения или поддержания температуры, исключая риск ожогов.

В верхней ее части пара механических кнопок управления. Одна из них запускает или останавливает нагрев, вторая переключает температурные режимы работы.

Четыре режима отображаются в виде отдельных светодиодных индикаторов: 50, 70, 80 или 90 градусов.

Помимо них в зависимости от текущей температуры воды во время нагрева меняется цвет круговой подсветки в основании колбы. Пять различных цветов, соответствуют температуре от 50 до 100 градусов.

Носик у Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home металлический. Широкий, есть фильтрационная сетка.

Используется крышка с запатентованной технологией WATERWAY PRO. Суть ее заключается в простом наполнении колбы без снятия самой крышки.

В центральной ее части находится клапан, который под напором воды открывается. Закрывается автоматически, предотвращая выливание воды.

На дне колбы есть датчик температуры. Дно из специального стального сплава, того же что используется в изготовлении медицинских инструментов. Он устойчив к деформациям под действиями температуры и долговечен.

Комплектуется базой с контроллером STRIX. Он рассчитан на 10 лет интенсивного использования с 15000 циклами кипячения.

Софт

Установленный на базе чайник можно вращать на 360 градусов. В основании есть ниша для укладки лишней длины питающего кабеля.Чайник оснащен модулем Wi-Fi, используемым для подключения к домашней беспроводной сети и последующего управления из любой точки мира, где доступен интернет. Процесс добавления и первоначальной настройки проходят быстро, каждый из этапов сопровождается текстовыми подсказками и изображениями на экране приложения.

В окне управления чайником можно вести контроль текущей температуры воды в колбе, выставить целевую температуру, сменить режим.

Есть предустановки: черный чай, детская смесь, растворимый кофе, зеленый чай, цветочный чай, пакетированный чай, красный чай, пуэр, улун, белый чай, травяной чай.

Поддерживается IQ-кипячение, в котором вода нагревается до 100 градусов с плавным нагревом, требующем чуть больше времени. За счет этого сохраняется ее насыщение кислородом и снижается количество накипи.

Настраивается расписание, в котором можно выбрать запуск по дням недели и времени. Например, подогретая вода для любимого напитка к пробуждению утром.

Яндекс.Алиса

Встроенная база рецептов под различные виды напитков. Они сортированы и сопровождаются иллюстрациями.После настройки в приложении IQ Home, чайник можно будет интегрировать в экосистемы с виртуальными ассистентами Маруся и Алиса. Мы используем активно приложение «Умный дом с Алисой». С помощью него можно запускать предустановленные режимы, включать и останавливать нагрев.

Для упрощения освоения выводится список с примерами команд.

Тесты

На голосовые команды реагирует чайник быстро. Проблем со стабильностью синхронизации выявлено не было.Через приложение Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home дает возможность выбора температурного нагрева в диапазоне от 40 до 100 градусов. Как показала серия замеров воды после автоматического отключения по достижению выбранной колеблется в пределах 1-2 градусов.

Итоги

Такой широкий диапазон и точное его соблюдение позволяет выдерживать рекомендации по готовке различных напитков. Лучше раскрывается вкусовой «букет».Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home – умный чайник с предустановленными температурными режимами, управлением через приложение и виртуальных ассистентов, многоцветной подсветкой колбы, высоким ресурсом службы, простым заливом воды, 3-летней гарантией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".