Обзор Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением

Сопровождается 3-летней гарантией производителя. Упакован в коробку из плотного картона с ручкой, упрощающей переноску. Комплект включает книгу рецептов, базу, чайник, гарантийный талон и инструкцию.
Объем составляет 1.7 литра. На боковую сторону нанесены риски: 0.5, 1, 1.5 и 1.7 литра. Колба из жаропрочного стекла цилиндрической формы.
Пластиковая ручка с широким хватом. Она не нагревается во время кипячения или поддержания температуры, исключая риск ожогов.
В верхней ее части пара механических кнопок управления. Одна из них запускает или останавливает нагрев, вторая переключает температурные режимы работы.
Четыре режима отображаются в виде отдельных светодиодных индикаторов: 50, 70, 80 или 90 градусов.
Помимо них в зависимости от текущей температуры воды во время нагрева меняется цвет круговой подсветки в основании колбы. Пять различных цветов, соответствуют температуре от 50 до 100 градусов.
Носик у Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home металлический. Широкий, есть фильтрационная сетка.
Используется крышка с запатентованной технологией WATERWAY PRO. Суть ее заключается в простом наполнении колбы без снятия самой крышки.
В центральной ее части находится клапан, который под напором воды открывается. Закрывается автоматически, предотвращая выливание воды.
На дне колбы есть датчик температуры. Дно из специального стального сплава, того же что используется в изготовлении медицинских инструментов. Он устойчив к деформациям под действиями температуры и долговечен.
Комплектуется базой с контроллером STRIX. Он рассчитан на 10 лет интенсивного использования с 15000 циклами кипячения.
Установленный на базе чайник можно вращать на 360 градусов. В основании есть ниша для укладки лишней длины питающего кабеля.
В окне управления чайником можно вести контроль текущей температуры воды в колбе, выставить целевую температуру, сменить режим.
Есть предустановки: черный чай, детская смесь, растворимый кофе, зеленый чай, цветочный чай, пакетированный чай, красный чай, пуэр, улун, белый чай, травяной чай.
Поддерживается IQ-кипячение, в котором вода нагревается до 100 градусов с плавным нагревом, требующем чуть больше времени. За счет этого сохраняется ее насыщение кислородом и снижается количество накипи.
Настраивается расписание, в котором можно выбрать запуск по дням недели и времени. Например, подогретая вода для любимого напитка к пробуждению утром.
Встроенная база рецептов под различные виды напитков. Они сортированы и сопровождаются иллюстрациями.
Для упрощения освоения выводится список с примерами команд.
На голосовые команды реагирует чайник быстро. Проблем со стабильностью синхронизации выявлено не было.
Такой широкий диапазон и точное его соблюдение позволяет выдерживать рекомендации по готовке различных напитков. Лучше раскрывается вкусовой «букет».