Обзор Polaris PWK 1746CA Water Way Pro. Стильный и надежный электрический чайник

Чайник упакован в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски. На ее сторонах на русском языке приведены все особенности работы и технические характеристики. Комплект ее включает базу, руководство пользователя и гарантийный талон.
Обтекаемая форма корпуса с металлическим носиком. Присутствует съемный фильтр с капроновой сеткой, выполняющей функцию механического фильтра.
Ручка с удобным хватом. Наверху основа серебристого цвета, а основная часть из прозрачного пластика. При кипячении не нагревается.
Под ручкой находится окошко, позволяющее контролировать уровень воды в баке. Нанесена шкала с шагом в 0.5 литра, максимально рекомендуется заливать до 1.7 литров воды.
Как и в ряде рассмотренных чайников этого производителя, у Polaris PWK 1746CA Water Way Pro крышка с верхним заливом воды. Наполнение проходит без ручного открытия через автоматический клапан. Но при необходимости ее можно будет полностью снять для удобной очистки.
Внутренний резервуар выполнен из нержавеющей стали. На дне высокоточный температурный контроллер.
Основание пластиковое. В центре контактная группа английского контроллера STRIX. Ее исполнение позволяет вращать установленный на базе чайник на 360 градусов.
База выполнена из пластика в цвет основной части корпуса. На внутренней ее стороне есть ниша для укладки лишней длины кабеля.
У Polaris PWK 1746CA Water Way Pro доступен только один режим работы с полным нагревом до 100 градусов и последующим автоматическим отключением. Запускается оно нажатием на механическую кнопку, размещенную в основании. Она во время работы подсвечивается.