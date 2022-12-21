Обзор Polaris PWK 1746CA Water Way Pro. Стильный и надежный электрический чайник

Чашечка чая с имбирными печеньями и мандаринами, что еще нужно зимним вечером? Это традиционный напиток, в основе приготовления которого ферментированные листья чая и кипяток. Поэтому неудивительно, что чайник - это один из самых распространённых бытовых приборов в российских квартирах. Тестируемый сегодня Polaris PWK 1746CA Water Way Pro, сочетает в себе стиль, крышку с удобным верхним заливом воды, а также надежный контроллер STRIX с ресурсом службы в 15 тысяч циклов.

Комплектация

Чайник упакован в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски. На ее сторонах на русском языке приведены все особенности работы и технические характеристики. Комплект ее включает базу, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлен чайник в четырех цветах: черном, красном, белом и сером. Внешний вид у него стильный, с акцентом на ретро. Особенно это касается моделей в белом и красном. Качество его сборки и исполнения соответствует моделям премиального уровня.

Обтекаемая форма корпуса с металлическим носиком. Присутствует съемный фильтр с капроновой сеткой, выполняющей функцию механического фильтра.

Ручка с удобным хватом. Наверху основа серебристого цвета, а основная часть из прозрачного пластика. При кипячении не нагревается.

Под ручкой находится окошко, позволяющее контролировать уровень воды в баке. Нанесена шкала с шагом в 0.5 литра, максимально рекомендуется заливать до 1.7 литров воды.

Как и в ряде рассмотренных чайников этого производителя, у Polaris PWK 1746CA Water Way Pro крышка с верхним заливом воды. Наполнение проходит без ручного открытия через автоматический клапан. Но при необходимости ее можно будет полностью снять для удобной очистки.

Внутренний резервуар выполнен из нержавеющей стали. На дне высокоточный температурный контроллер.

Основание пластиковое. В центре контактная группа английского контроллера STRIX. Ее исполнение позволяет вращать установленный на базе чайник на 360 градусов.

База выполнена из пластика в цвет основной части корпуса. На внутренней ее стороне есть ниша для укладки лишней длины кабеля.

Тестирование

Для начала рекомендуется провести 2-3 цикла кипячения с последующем слитием воды, очистив внутренний резервуар от следов производства. После этого можно приступать к эксплуатации с использованием воды для приготовления напитков.

Итоги

У Polaris PWK 1746CA Water Way Pro доступен только один режим работы с полным нагревом до 100 градусов и последующим автоматическим отключением. Запускается оно нажатием на механическую кнопку, размещенную в основании. Она во время работы подсвечивается.При отсутствии воды в резервуаре срабатывает автоматическая защита, не позволяющая включить нагрев и не подвергая риску возгорания.Polaris PWK 1746CA Water Way Pro – стильный и надежный электрический чайник с высоким качеством исполнения, длительным ресурсом службы. Преимуществом является простой залив воды без снятия крышки и 2-летняя гарантия от производителя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".