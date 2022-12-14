Обзор Polaris PWK 2006CGL. Надежный и удобный в эксплуатации электрический чайник

Приобрести его можно за 2199 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.
Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением чайника и данными по его техническим характеристикам.
На боковой грани нанесены риски с шагом в 0.5 литра. Общий объем при этом составляет 2 литра.
Чайник производится в трех версиях цветового исполнения: черной, серой и черно-белой. Хорошо смотрится в интерьере кухни.
Носик с фильтром в виде металлической сетки, предотвращающей попадание механической взвеси во время переливания в воды из чайника.
У Polaris PWK 2006CGL верхний залив, не требующий снятия крышки. Удобно и быстро. Наполнение проходит через клапан в углублении крышки. А для удобной очистки чайника крышку легко можно полностью снять. Ручка из черного пластика. Она не нагревается во время кипячения. За запуск отвечает механическая кнопка. В этой модели нет выбора целевой температуры, только кипячение с автоматическим отключением при достижении температуры в 100 градусов.
В основании колбы нагревательный элемент, с датчиком, определяющим температуру воды в колбе. По периметру полоса светодиодов, подсвечивающих воду в колбе во время нагрева.
Это яркая подсветка синего цвета. Отлично сочетается с общим внешним видом чайника. Она же дает возможность наглядно контролировать процесс кипячения.
Установлен нагревательный элемент STRIX с ресурсом в 15000 циклов кипячения, это сопоставимо примерно с 10 годами эксплуатации.
База выполнена из пластика. Она компактная, устанавливаемый на нее чайник смотрится как общий элемент конструкции. При этом с внутренней стороны нашлось место для укладки лишней длины питающего кабеля.
Как и отметили выше, у Polaris PWK 2006CGL простое управление. Достаточно налить воду в колбу и запустить кипячение. Отключается автоматически после достижении температуры воды в колбе 100 градусов. Предусмотрена блокировка включения без воды.
Мощность чайника составляет 2200 Вт. В среднем на кипячение 1 литра воды уходило 3.5 минуты.