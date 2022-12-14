Обзор Polaris PWK 2006CGL. Надежный и удобный в эксплуатации электрический чайник

Казалось бы, такой привычный и распространённый тип бытового прибора как электрический чайник, но даже с ним есть много моментов, которые будут влиять на удобство эксплуатации, вкусовые качества напитка и длительность эксплуатации. В изучаемом сегодня Polaris PWK 2006CGL продуманы все мелочи, начиная от запатентованной технологии WATER WAY PRO для верхнего залива воды в чайник без открытия крышки и большого объема – 2 литра, заканчивая английским контроллером STRIX с ресурсом службы в 15 тысяч циклов кипячения.

Комплектация

Приобрести его можно за 2199 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением чайника и данными по его техническим характеристикам.

Polaris PWK 2006CGL обзор

Внешний вид

Корпус чайника выполнен из пластика, колба из прозрачного термостойкого стекла. Стекло однородное, без вкраплений. Проводится заводской контроль его чистоты.

На боковой грани нанесены риски с шагом в 0.5 литра. Общий объем при этом составляет 2 литра.

Чайник производится в трех версиях цветового исполнения: черной, серой и черно-белой. Хорошо смотрится в интерьере кухни.

Носик с фильтром в виде металлической сетки, предотвращающей попадание механической взвеси во время переливания в воды из чайника.

У Polaris PWK 2006CGL верхний залив, не требующий снятия крышки. Удобно и быстро. Наполнение проходит через клапан в углублении крышки. А для удобной очистки чайника крышку легко можно полностью снять. Ручка из черного пластика. Она не нагревается во время кипячения. За запуск отвечает механическая кнопка. В этой модели нет выбора целевой температуры, только кипячение с автоматическим отключением при достижении температуры в 100 градусов.

В основании колбы нагревательный элемент, с датчиком, определяющим температуру воды в колбе. По периметру полоса светодиодов, подсвечивающих воду в колбе во время нагрева.

Это яркая подсветка синего цвета. Отлично сочетается с общим внешним видом чайника. Она же дает возможность наглядно контролировать процесс кипячения.

Установлен нагревательный элемент STRIX с ресурсом в 15000 циклов кипячения, это сопоставимо примерно с 10 годами эксплуатации.

База выполнена из пластика. Она компактная, устанавливаемый на нее чайник смотрится как общий элемент конструкции. При этом с внутренней стороны нашлось место для укладки лишней длины питающего кабеля.

Тесты

На начальном этапе, как и с любым электрическим чайником, оптимально будет провести 2-3 цикла кипячения воды с последующим ее сливом. Так будут удалены возможные неприятные запахи и следы производства, хотя здесь мы их не обнаружили.

Как и отметили выше, у Polaris PWK 2006CGL простое управление. Достаточно налить воду в колбу и запустить кипячение. Отключается автоматически после достижении температуры воды в колбе 100 градусов. Предусмотрена блокировка включения без воды.

Итоги

Мощность чайника составляет 2200 Вт. В среднем на кипячение 1 литра воды уходило 3.5 минуты.Polaris PWK 2006CGL – надежный и удобный в эксплуатации электрический чайник, позволяющий быстро вскипятить до 2 литров воды. Колба из жаропрочного стекла, контроллер STRIX с высоким ресурсом службы, яркая светодиодная подсветка, база с вращением на 360 градусов и привлекательный внешний вид. Не устроить может отсутствие регулировки температуры нагрева, но эта опция увеличила бы его стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".