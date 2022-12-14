Обзор Polaris PWK 2006CGL. Надежный и удобный в эксплуатации электрический чайник

Казалось бы, такой привычный и распространённый тип бытового прибора как электрический чайник, но даже с ним есть много моментов, которые будут влиять на удобство эксплуатации, вкусовые качества напитка и длительность эксплуатации. В изучаемом сегодня Polaris PWK 2006CGL продуманы все мелочи, начиная от запатентованной технологии WATER WAY PRO для верхнего залива воды в чайник без открытия крышки и большого объема – 2 литра, заканчивая английским контроллером STRIX с ресурсом службы в 15 тысяч циклов кипячения.

Polaris PWK 2006CGL

Приобрести его можно за 2199 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Polaris PWK 2006CGL

Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением чайника и данными по его техническим характеристикам.

Polaris PWK 2006CGL

Polaris PWK 2006CGL обзор

Внешний вид

Корпус чайника выполнен из пластика, колба из прозрачного термостойкого стекла. Стекло однородное, без вкраплений. Проводится заводской контроль его чистоты.

Polaris PWK 2006CGL

На боковой грани нанесены риски с шагом в 0.5 литра. Общий объем при этом составляет 2 литра.

Polaris PWK 2006CGL

Чайник производится в трех версиях цветового исполнения: черной, серой и черно-белой. Хорошо смотрится в интерьере кухни.

Polaris PWK 2006CGL

Носик с фильтром в виде металлической сетки, предотвращающей попадание механической взвеси во время переливания в воды из чайника.

Polaris PWK 2006CGL

У Polaris PWK 2006CGL верхний залив, не требующий снятия крышки. Удобно и быстро. Наполнение проходит через клапан в углублении крышки. А для удобной очистки чайника крышку легко можно полностью снять. Ручка из черного пластика. Она не нагревается во время кипячения. За запуск отвечает механическая кнопка. В этой модели нет выбора целевой температуры, только кипячение с автоматическим отключением при достижении температуры в 100 градусов.

Polaris PWK 2006CGL

В основании колбы нагревательный элемент, с датчиком, определяющим температуру воды в колбе. По периметру полоса светодиодов, подсвечивающих воду в колбе во время нагрева.

Polaris PWK 2006CGL

Это яркая подсветка синего цвета. Отлично сочетается с общим внешним видом чайника. Она же дает возможность наглядно контролировать процесс кипячения.

Polaris PWK 2006CGL

Установлен нагревательный элемент STRIX с ресурсом в 15000 циклов кипячения, это сопоставимо примерно с 10 годами эксплуатации.

Polaris PWK 2006CGL

База выполнена из пластика. Она компактная, устанавливаемый на нее чайник смотрится как общий элемент конструкции. При этом с внутренней стороны нашлось место для укладки лишней длины питающего кабеля.

Polaris PWK 2006CGL

Тесты

На начальном этапе, как и с любым электрическим чайником, оптимально будет провести 2-3 цикла кипячения воды с последующим ее сливом. Так будут удалены возможные неприятные запахи и следы производства, хотя здесь мы их не обнаружили.

Polaris PWK 2006CGL

Как и отметили выше, у Polaris PWK 2006CGL простое управление. Достаточно налить воду в колбу и запустить кипячение. Отключается автоматически после достижении температуры воды в колбе 100 градусов. Предусмотрена блокировка включения без воды.

Polaris PWK 2006CGL

Мощность чайника составляет 2200 Вт. В среднем на кипячение 1 литра воды уходило 3.5 минуты.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWK 2006CGL – надежный и удобный в эксплуатации электрический чайник, позволяющий быстро вскипятить до 2 литров воды. Колба из жаропрочного стекла, контроллер STRIX с высоким ресурсом службы, яркая светодиодная подсветка, база с вращением на 360 градусов и привлекательный внешний вид. Не устроить может отсутствие регулировки температуры нагрева, но эта опция увеличила бы его стоимость.
Polaris PWK 2006CGL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Гриль-пресс для идеальн…
Изучаемый сегодня гриль-пресс Polaris PGP 3003 Optimal Temp поддерживает технологию автоматического опред…
Обзор Polaris PWK 2006CGL. Надежный и удобный в эксплуатации…
Казалось бы, такой привычный и распространённый тип бытового прибора как электрический чайник, но даже с …
Обзор Polaris PWK 2006CGL. Надежный и удобный в эксплуатации электрический чайникОбзор Polaris PWK 2006CGL. Надежный и удобный в эксплуатации электрический чайник
Обзор Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Гриль-пресс для идеальных стейков нажатием одной кнопкиОбзор Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Гриль-пресс для идеальных стейков нажатием одной кнопки
Лучшая сушилка для овощей и фруктов, мяса и рыбы в 2022Лучшая сушилка для овощей и фруктов, мяса и рыбы в 2022
Обзор Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro. Удобный, простой и надежный электрический чайникОбзор Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro. Удобный, простой и надежный электрический чайник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor