Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометрией

В официальном магазине производителя они доступны за 3000 рублей.
На лицевой стороне можно обратить внимание на группу из четырех металлических элементов. Это электроды. Они генерируют слабый электрический ток, который проходит через тело человека, он не ощутим и не оказывает вредных воздействий. Суть технологии заключается в том, что разные типы тканей организма обладают разной электропроводностью.
Получаемые данные анализируются и на основе них идет определение воды, мышечной, жировой и костной массы в процентном отношении. Эта технология хорошо себя зарекомендовала, подтверждена научными исследованиями и публикациями.
Для проведения процедуры важно вставать на весы голыми и сухими ногами.
При измерении в носках результаты будут отображаться без биометрии.
Светлый цвет хорошо скрывает попавшую пыль и следы пальцев, а платформа с текстурой под шлифованный металл органично смотрится в любом помещении.
Весы оснащены дисплеем, с помощью которого можно просматривать данные по весу при измерении и смену рабочего состояния.
На обратной стороне корпус с интересной геометрией боковых граней. По краям распределены прорезиненные ножки.
В этой же части скрывается отсек под две батарейки типоразмера ААА, обе входят в изначальный комплект.
Весы определяют вес с ценой деления 0.1 кг. Рассчитаны на максимальный вес до 180 килограммов.
Оно доступно для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Для соединения со смартфоном используется Bluetooth. После добавления весы отображаются в списке устройств. Внимательные читатели помнят, что это же приложение используется и для управления другой техникой Polaris IQ Home.
В главном окне выводятся данные по весу, целевому весу и индексу массы тела.
Доступна история взвешиваний, позволяющая контролировать изменения в динамике.
Каждый из параметров оценивается по соответствию рекомендованной норме с учетом возраста и роста.
Персональные данные можно внести в профиле. Умные весы Polaris PWS 1886 IQ Home могут сохранять историю взвешивания до 20 разных пользователей.