Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометрией

Одним из первых исследований, которые проводят при обращении в клиники для корректировки веса, является изучение и расчет индекса массы тела BMI. Долгое время эта технология была доступна только в профессиональном сегменте. Сейчас же можно вести самостоятельное наблюдение за параметрами своего тела и просматривать их в виде наглядных графиков в своем смартфоне. Как пример, напольные смарт-весы Polaris PWS 1886 IQ Home помимо веса, отображают BMI (индекс массы тела), процентное содержание мышечной, жировой, костной массы, а также воды в организме.

Комплектация

В официальном магазине производителя они доступны за 3000 рублей.Упакованы в коробку с изображением устройства и описанием ключевых особенностей работы. Комплект включает салфетку из микрофибры, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

Polaris PWS 1886 IQ Home обзор

Внешний вид

Выполнены в традиционном для напольных весов исполнении. Верхняя панель из сверхпрочного стекла с широкой платформой 30х30 см.

На лицевой стороне можно обратить внимание на группу из четырех металлических элементов. Это электроды. Они генерируют слабый электрический ток, который проходит через тело человека, он не ощутим и не оказывает вредных воздействий. Суть технологии заключается в том, что разные типы тканей организма обладают разной электропроводностью.

Получаемые данные анализируются и на основе них идет определение воды, мышечной, жировой и костной массы в процентном отношении. Эта технология хорошо себя зарекомендовала, подтверждена научными исследованиями и публикациями.

Для проведения процедуры важно вставать на весы голыми и сухими ногами.

При измерении в носках результаты будут отображаться без биометрии.

Светлый цвет хорошо скрывает попавшую пыль и следы пальцев, а платформа с текстурой под шлифованный металл органично смотрится в любом помещении.

Весы оснащены дисплеем, с помощью которого можно просматривать данные по весу при измерении и смену рабочего состояния.

На обратной стороне корпус с интересной геометрией боковых граней. По краям распределены прорезиненные ножки.

В этой же части скрывается отсек под две батарейки типоразмера ААА, обе входят в изначальный комплект.

Софт

Весы определяют вес с ценой деления 0.1 кг. Рассчитаны на максимальный вес до 180 килограммов.Проводить замер веса без дополнительных параметров, можно сразу после распаковки и установки батареек. Для сбора статистики и ее анализа, а также проведения замеров биометрических параметров необходимо установить бесплатное приложение Polaris IQ Home.

Оно доступно для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Для соединения со смартфоном используется Bluetooth. После добавления весы отображаются в списке устройств. Внимательные читатели помнят, что это же приложение используется и для управления другой техникой Polaris IQ Home.

В главном окне выводятся данные по весу, целевому весу и индексу массы тела.

Доступна история взвешиваний, позволяющая контролировать изменения в динамике.

Каждый из параметров оценивается по соответствию рекомендованной норме с учетом возраста и роста.

Итоги

Персональные данные можно внести в профиле. Умные весы Polaris PWS 1886 IQ Home могут сохранять историю взвешивания до 20 разных пользователей.Polaris PWS 1886 IQ Home – недорогие весы с поддержкой отслеживания изменений веса, расчетом индекса массы тела и измеряющие процентное соотношение разных типов тканей в организме. До 20 пользователей, бесплатное приложение, ЖК-дисплей с подсветкой, стильный внешний вид, высокая точность измерений, длительное время автономной работы и комплектные батарейки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".