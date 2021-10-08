Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометрией

Одним из первых исследований, которые проводят при обращении в клиники для корректировки веса, является изучение и расчет индекса массы тела BMI. Долгое время эта технология была доступна только в профессиональном сегменте. Сейчас же можно вести самостоятельное наблюдение за параметрами своего тела и просматривать их в виде наглядных графиков в своем смартфоне. Как пример, напольные смарт-весы Polaris PWS 1886 IQ Home помимо веса, отображают BMI (индекс массы тела), процентное содержание мышечной, жировой, костной массы, а также воды в организме.

Polaris PWS 1886 IQ Home

В официальном магазине производителя они доступны за 3000 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением устройства и описанием ключевых особенностей работы. Комплект включает салфетку из микрофибры, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Polaris PWS 1886 IQ Home обзор

Внешний вид

Выполнены в традиционном для напольных весов исполнении. Верхняя панель из сверхпрочного стекла с широкой платформой 30х30 см.

Polaris PWS 1886 IQ Home

На лицевой стороне можно обратить внимание на группу из четырех металлических элементов. Это электроды. Они генерируют слабый электрический ток, который проходит через тело человека, он не ощутим и не оказывает вредных воздействий. Суть технологии заключается в том, что разные типы тканей организма обладают разной электропроводностью.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Получаемые данные анализируются и на основе них идет определение воды, мышечной, жировой и костной массы в процентном отношении. Эта технология хорошо себя зарекомендовала, подтверждена научными исследованиями и публикациями.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Для проведения процедуры важно вставать на весы голыми и сухими ногами.

Polaris PWS 1886 IQ Home

При измерении в носках результаты будут отображаться без биометрии.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Светлый цвет хорошо скрывает попавшую пыль и следы пальцев, а платформа с текстурой под шлифованный металл органично смотрится в любом помещении.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Весы оснащены дисплеем, с помощью которого можно просматривать данные по весу при измерении и смену рабочего состояния.

Polaris PWS 1886 IQ Home

На обратной стороне корпус с интересной геометрией боковых граней. По краям распределены прорезиненные ножки.

Polaris PWS 1886 IQ Home

В этой же части скрывается отсек под две батарейки типоразмера ААА, обе входят в изначальный комплект.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Весы определяют вес с ценой деления 0.1 кг. Рассчитаны на максимальный вес до 180 килограммов.

Софт

Проводить замер веса без дополнительных параметров, можно сразу после распаковки и установки батареек. Для сбора статистики и ее анализа, а также проведения замеров биометрических параметров необходимо установить бесплатное приложение Polaris IQ Home.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Оно доступно для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Для соединения со смартфоном используется Bluetooth. После добавления весы отображаются в списке устройств. Внимательные читатели помнят, что это же приложение используется и для управления другой техникой Polaris IQ Home.

Polaris PWS 1886 IQ Home

В главном окне выводятся данные по весу, целевому весу и индексу массы тела.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Доступна история взвешиваний, позволяющая контролировать изменения в динамике.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Каждый из параметров оценивается по соответствию рекомендованной норме с учетом возраста и роста.

Polaris PWS 1886 IQ Home

Персональные данные можно внести в профиле. Умные весы Polaris PWS 1886 IQ Home могут сохранять историю взвешивания до 20 разных пользователей.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWS 1886 IQ Home – недорогие весы с поддержкой отслеживания изменений веса, расчетом индекса массы тела и измеряющие процентное соотношение разных типов тканей в организме. До 20 пользователей, бесплатное приложение, ЖК-дисплей с подсветкой, стильный внешний вид, высокая точность измерений, длительное время автономной работы и комплектные батарейки.
Polaris PWS 1886 IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PWS 1886 IQ Home
Razer Zephyr планируют отправить в бета-тест…
Razer Zephyr планируют отправить в бета-тестВпервые мы узнали о Razer Zephyr на выставке CES 2021, когда маска ещё называлась Project Hazel. Zephyr —…
LG Обновила маску PuriCare Wearable Air Purifier…
LG Обновила маску PuriCare Wearable Air PurifierВспышка пандемии коронавируса в 2020 году серьёзно повлияла на жизнь людей по всему миру, так как пришлос…
Новые умные весы Wyze за 15 долларов…
Новые умные весы Wyze за 15 долларовТехническая компания Wyze Scale S, ориентированная на бюджет, которая теперь продает все, от камер видеон…
Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники Philips…
Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники PhilipsКомпания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, представляет ультрафиолетовые каме…
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биоме…
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биомеОдним из первых исследований, которые проводят при обращении в клиники для корректировки веса, является и…
Amazon представила браслет Halo View за 80 долларов…
Amazon представила браслет Halo View за 80 долларовКомпания Amazon расширила свой портфель носимых устройств, представив в прошлом году фитнес-браслет Halo …
Fitbit официально представила Charge 5…
Fitbit официально представила Charge 5Компания Fitbit, принадлежащая Google, выпустила свой новейший фитнес-трекер Fitbit Charge 5. Фитнес-трек…
Почему лазерная эпиляция так популярна…
Почему лазерная эпиляция так популярнаЛазерная эпиляция по достоинству была оценена миллионами женщин во всем мире. Она позволяет радикально…
Обзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лицаОбзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лица
Обзор Polaris PETB 0101. Электрическая зубная щетка с пятью режимамиОбзор Polaris PETB 0101. Электрическая зубная щетка с пятью режимами
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометриейОбзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометрией
Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500
Обзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный ультразвуковой сканерОбзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный ультразвуковой сканер
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor