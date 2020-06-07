Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой

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КомплектацияПоставляется чайник в коробке с привлекательным оформлением.
Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКолба чайника выполнена из прозрачного жаропрочного стекла. На боковой грани нанесена градуировка по объему.
Основание из черного матового пластика. В центре нанесен логотип производителя.
Во время работы REDMOND RK-G161 активируется синяя подсветка. За счет стеклянных стенок и воды внутри емкости создается заполняющий эффект свечения.
В верхней части откидная крышка с носиком. В конструкции предусмотрена сетка, фильтрующая крупные загрязнения.
Управление максимально простое. На ручке выведена кнопка включения. Рядом с ней педаль, отвечающая за открытие крышки.
Сама ручка выполнена из пластика. Объем ручки широкий. Хват удобный.
Контактная группа из того же матового пластика. На основании углубление для укладки лишней длины кабеля. Чайник можно свободно вращать на нагревательном элементе.
ТестыЭксплуатация простая. Перед началом рекомендуется промыть теплой водой и протереть тряпкой. Первый объем сливаем, далее после остывания чайник можно использовать по прямому назначению. REDMOND RK-G161 в отличие от старших моделей не дает возможность выбор температуры нагрева, поэтому после нажатия кнопки он всегда кипятит воду до 100 градусов.
Несмотря на наличие фильтра от накипи, рекомендуем использовать только очищенную воду. Это заметно продлить время жизни чайника и сохранит привлекательный внешний вид.
Мощность максимальная 2200 Вт. Закипание воды быстрое. Объем колбы – 1.7 литра. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.