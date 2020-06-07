Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой

Сегодня в центре внимания у нас будет электрический чайник REDMOND RK-G161. Эта модель не может похвастаться Wi-Fi модулем и возможностью управления с экрана смартфона, возможности выбора температуры, но при этом предлагает подсветку и стоит недорого.

Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется чайник в коробке с привлекательным оформлением.

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Колба чайника выполнена из прозрачного жаропрочного стекла. На боковой грани нанесена градуировка по объему.

Основание из черного матового пластика. В центре нанесен логотип производителя.

Во время работы REDMOND RK-G161 активируется синяя подсветка. За счет стеклянных стенок и воды внутри емкости создается заполняющий эффект свечения.

В верхней части откидная крышка с носиком. В конструкции предусмотрена сетка, фильтрующая крупные загрязнения.

Управление максимально простое. На ручке выведена кнопка включения. Рядом с ней педаль, отвечающая за открытие крышки.

Сама ручка выполнена из пластика. Объем ручки широкий. Хват удобный.

Контактная группа из того же матового пластика. На основании углубление для укладки лишней длины кабеля. Чайник можно свободно вращать на нагревательном элементе.

Тесты

Эксплуатация простая. Перед началом рекомендуется промыть теплой водой и протереть тряпкой. Первый объем сливаем, далее после остывания чайник можно использовать по прямому назначению. REDMOND RK-G161 в отличие от старших моделей не дает возможность выбор температуры нагрева, поэтому после нажатия кнопки он всегда кипятит воду до 100 градусов.

Несмотря на наличие фильтра от накипи, рекомендуем использовать только очищенную воду. Это заметно продлить время жизни чайника и сохранит привлекательный внешний вид.

Мощность максимальная 2200 Вт. Закипание воды быстрое. Объем колбы – 1.7 литра. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

Итоги по REDMOND RK-G161

REDMOND RK-G161 – недорогой электрический чайник с простым управлением и привлекательным внешним видом. Возможность вращения на 360 градусов, синей подсветкой и надежной конструкции.
Комментарии и отзывы REDMOND RK-G161
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