Обзор ROYAL Clima Sparta. Залог хорошего микроклимата в доме

Летняя жара заставила задуматься о регулировке микроклимата в доме, что можно сделать, например, с помощью новой сплит-системы ROYAL Clima Sparta DC EU Inverter. Это инверторная система с высокой энергоэффективностью (класс А++), низким уровнем шума, 3D-обдувом, тройной системой очистки, 5-летней гарантией и возможностью управлять из любой точки мира с помощью Wi-Fi.

Комплектация

У нас на тестах оказалась модель, рассчитанная на охлаждение помещения площадью до 30 кв. м, также в продаже имеется более мощная конфигурация, которой хватит на 40 кв. м.Кондиционер состоит из двух отдельных блоков: внешнего и внутреннего. Также в комплект поставки входит пульт ДУ и набор документации, а вот кабель питания придется приобретать отдельно. Подключиться можно как к внешнему, так и к внутреннему блокам.

Внешний блок

Так же в комплектации вы не найдете медных трубок, дренажного канала и кронштейнов для внешнего блока, но обычно это забота тех, кто будет устанавливать кондиционер, причем для этого советую воспользоваться услугами профессионалов, так как этот процесс требует наличия дорогостоящего оборудования, а большая часть поломок кондиционеров происходит исключительно из-за неправильной установки.Внешний блок представляет из себя стальной короб с воздухозаборной решеткой, покрытый белой краской. Его размеры (720x260x540 мм) и вес (26 кг) превышают большинство более дешевых кондиционеров. Монтировать его, конечно, сложнее, но и охлаждает он значительно эффективнее, благодаря более увеличенной площади радиатора.

Ребра шириной 20 мм покрыты специальным синим антикоррозионным напылением под названием Blue Fin, предохраняющим радиатор от пыли, дождя и прочих негативных факторов. Крыльчатка вентилятора трехлопастная, причем при проектировании ее формы явно применялись методы оптимизации, а, следовательно, при одинаковых энергозатратах, в ROYAL Clima хладагент будет охлаждается эффективнее.

Помимо радиатора и вентилятора, внутри находится японский компрессор Toshiba GMCC, перегоняющий по системе фреон R32. Это новая марка хладагента, в которой отсутствуют вредные для окружающей среды элементы, а эффективность работы кондиционера повышается на 5-10% по сравнению с другими видами рабочего тела.

Компрессор укрыт специальным звукоизолирующим материалом, благодаря которому удалось снизить шум работы внешнего блока до 48 дБ(А). Поддон наружного блока оснащен подогревом, поэтому Sparta может эффективно работать, при температуре окружающей среды -20˚С.

Внутренний блок

Другими словами, этот кондиционер можно использовать даже как замену центрального отопления (в регионах, где температура зимой не опускается ниже -20°С). Для правильной работы, внешняя температура контролируется с помощью датчика. Выходы для подсоединения магистрали закрыты пластиковым кожухом.Внутренний блок заметно меньше (792x292x201 мм) и легче (7,5 кг) внешнего, а большинство его элементов изготовлены из пластика. Материал матовый, но из-за белого цвета пыль все же заметна. Сзади предусмотрены специальные кронштейны для крепления на стену. При правильной установке, отсутствуют зазоры между блоком и стеной. Дизайн довольно лаконичен, но благодаря плавным линиям и переходам выглядит он приятно и современно.

Справа на главной панели находится экран, отображающий температуру. Панель откидывается вверх, предоставляя доступ к ламелям радиатора, покрытым все тем же голубым составом Blue Fin. У кондиционера трехуровневая система фильтрации: пластиковый пылеулавливающий фильтр, угольная кассета, очищающая пространство от примесей и запахов (пригодится, если вы любитель курить в помещении) и фильтр с активным серебром, обеззараживающий окружающий воздух. Там же располагается Wi-Fi модуль, а под специальной крышкой спрятана плата управления. Присутствует защита от перепадов напряжения, а при перебое питания, кондиционер восстановит свою работу с последними заданными параметрами.

Технология 3D Auto Air представляет собой систему взаимно перпендикулярных поворачивающихся жалюзи, которые помогают равномерно охладить всю комнату и обеспечить естественную циркуляцию воздуха. С помощью пульта управления можно остановить поворот пластин в любой момент, чтобы кондиционер не дул в спину. Поддерживается 4 скорости вращения вентилятора, включая практически беззвучный режим сна, есть и автоматическая регулировка. ROYAL Clima Sparta – инверторная система, что дает множество преимуществ, по сравнению с традиционной: - способен поддерживать постоянную температуру в комнате с точностью до 0,5 градуса; - низкий уровень шума: от 19 дБ(А) (в режиме «Sleep») и до 39 дБ(А) (на максимальных скоростях вентилятора); - низкое энергопотребление: класс энергоэффективности А++; - высокая надежность, поскольку компрессору не приходится постоянно включаться/выключаться: производитель дает гарантию на весь прибор 5 лет; - меньше шанс заболеть, так как воздух выходит не ледяной, а прохладный.

Система может работать в четырех режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция (обдув без изменения температуры) и осушение. Регулирование температуры осуществляется в пределах от 16 ˚С до 32 ˚С. В последнем режиме температура устанавливается на 16 ˚С, а вентиляторы работают на минимальных оборотах, тем самым давая конденсироваться большому количеству влаги. Этот функция помогает предотвратить появление плесени и снизить нагрузку на организм человека.

Есть еще и автоматический режим работы, в котором кондиционер старается поддерживать в помещении комфортную температуру 25 ˚С. Так же, как и в корпус внутреннего блока, в пульт управления встроен датчик температуры, и благодаря функции iFeel, кондиционер может снижать температуру до тех пор, пока она не достигнет заданного уровня в точке, где расположен пульт.

Управление

Управлять ROYAL Clima Sparta можно различными способами. На самом корпусе кондиционера все управление сосредоточено в единственной кнопке, спрятанной за панелью настолько глубоко в недрах устройства, что для ее нажатия потребуется очень длинный тонкий предмет. Пульт тут двухуровневый. На внешнюю поверхность вынесены наиболее важные, по мнению производителя, клавиши: «Включение», «Скорость вентилятора», регулировка температуры, режимы «Охлаждение» и «Нагрев», а также две клавиши фиксации жалюзи. Притом, одну из самых востребованных, на мой взгляд, клавишу переключения режимов, спрятали под крышку. Компанию ей составляет еще 18 клавиш.

Правда, подписаны лишь 12, из которых работает с данной моделью лишь половина. По всей видимости, пульт универсальный и производитель его использует сразу для нескольких моделей, где могут быть другие функции, однако, это не отменяет некоторую путаницу. Путем проб и ошибок, удалось выяснить, что работают режимы «Турбо», «Сон», «Таймер», «iFeel», а также очень «важная» функция по отключению дисплея внутреннего блока – кнопка «Дисплей». Ситуацию усугубляет еще и то, что ни экран, ни клавиши не имеют подсветки: ночью нащупать с первого раза кнопку режима сна среди десятка фальшивых практически невыполнимая задача.

К счастью имеется альтернатива пульту – управление через Wi-Fi. Для настройки необходимо подключить смартфон и кондиционер к одной сети (2,4 ГГц), для чего необходимо 8 раз нажать на несуществующую клавишу «Health» (в мануале есть подсказка, где она должна была располагаться). После скачиваем приложение AC Freedom и производим настройку системы.

Теперь можем управлять устройством из любой точки мира. Из «фишек» добавилось построение «кривой сна», когда можно программировать почасовое изменение температуры и скорости обдува. Ну и тут не обошлось без странностей: присутствуют несколько несуществующих режимов, а также при каждом входе в приложение нам предлагают отсканировать какой-то QR-код, и приходится каждый раз пропускать этот этап.

Впечатление от использования

Вывод

В целом, я остался доволен кондиционером. В режиме «Сон» его вообще не слышно, а в режиме «Турбо» он способен охлаждать помещение площадью 30 кв метров со скоростью 1 градус за 10 минут, причем температура измеряется не возле кондиционера и возле пользователя, а система 3D Auto Air равномерно распределяет холодный воздух по комнате. Чаще всего пользуюсь «Авто»-режимом – создается впечатления легкого бриза, а не ведра холодной воды, как в некоторые других моделях. Очень порадовала возможность управления по Wi-Fi: бывает крайне полезно включить кондиционирование минут за 20 до прихода домой, чтобы попасть сразу в комфортные условия. Обслуживание простое – раз в месяц вынул фильтры, стряхнул пыль и можно продолжать пользоваться. Единственное, чего тут не хватает – функции «Умный глаз», позволяющей автоматически отводить потоки воздуха от пользователя, но это совсем другой ценовой сегмент.Инверторная сплит-система ROYAL Clima Sparta обладает практическим всем функционалом, которого можно ждать от подобных устройств. Охлаждает эффективно, работает тихо, электричество экономит, грибки убивает и даже выглядит красиво. В конструкции используется много технических решений, увеличивающих надежность и эффективность устройства. Кондиционер позиционируется как премиальное устройство, и за 32 000 рублей будет сложно найти сравнимый по качеству и возможностям аналог.