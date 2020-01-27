Обзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домом

2020-01-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - RUBETEK RCP-03; [116]
«Умный дом» это не только лампочки и светодиодные ленты, которыми можно управлять с экрана смартфона. Домашняя автоматизация позволяет не только управлять освещением без привычных элементов управления, но и решать широкий круг повседневных задач без участия человека. В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали линейку датчиков, выключателей, камер и видеодомофонов от RUBETEK.

RUBETEK RCP-03

Сегодня в центре внимания будет центр управления RUBETEK RCP-03, выступающий головным устройством в «умном доме», объединяющий все эти отдельные элементы в общие сценарии и предлагающий управление с помощью встроенного экрана. Рекомендованная стоимость новинки составляет 13 990 рублей.

RUBETEK RCP-03 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, USB-кабель, монтажный комплект на стену, настольную подставку, инструкцию и гарантийный талон.

RUBETEK RCP-03

Внешний вид

Выполнен центр управления в виде классического Android планшета. Белоснежные рамки и основание.

RUBETEK RCP-03

Основную площадь лицевой стороны занимает экран. Здесь реализовано сенсорное управление. На нажатия реагирует точно.

RUBETEK RCP-03

Сохранена фронтальная камера. На нижней рамке механическая кнопка с хромированной окантовкой. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости.

RUBETEK RCP-03

Отличием от планшета в RUBETEK RCP-03 стало наличие выступающего блока по центру крышки. В его основании находится совместимый VESA-100 крепеж.

RUBETEK RCP-03

В комплекте идет набор для фиксации его на стену. Альтернативным вариантом является установка на ровную поверхность с помощью комплектной опорной ножки с винтовым креплением.

RUBETEK RCP-03

На боковой грани доступны два полноразмерных USB, гнездо RJ-45, microUSB, разъем XH2.54 для охранных комплексов.

RUBETEK RCP-03

Под крышкой расположены слот для SIM-карты и карты памяти формата microSD. Накопитель пригодится для резервного копирования записей с камеры.

Оснащение центра управления собственным модем решает вопрос сохранения доступа по сети, при обрыве кабеля интернет-провайдера или отключении питания домашнего роутера.

Основными каналами используется проводное подключение через RJ-45 или Wi-Fi. Для беспроводного режима доступна работа в виде точки-доступа.

Экран

Изображение выводится на 10.1 дюймовый IPS-дисплей с разрешением 800 на 1280 пикселей. Яркость экрана можно регулировать в широком диапазоне. Картинка хорошо читается под разными углами наклона.

RUBETEK RCP-03

Начинка

RUBETEK RCP-03 располагает 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. С учетом того, что все ресурсы направлены на работу предустановленного приложения RUBETEK, их вполне достаточно для стабильной работы. Переключение между экранами быстрое, без видимых задержек. Wi-Fi модуль работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Поддерживается возможность подключения до 64 датчиков RF 433 МГц.

Аккумулятор

Встроенной батарейки емкостью 2500 мАч хватает примерно на 2-3 часа автономной работы. Еще один важный элемент сохранения работоспособности. Питание осуществляется через microUSB. В комплекте идет раздельный блок питания, позволяя менять длину кабеля. Также есть возможность подачи питания через патч-корд, система поддерживает PoE.

Софт

При запуске пользователя встречает стартовый экран приложения RUBETEK. В зависимости от текущего состояния, пользователю нужно будет создать новый аккаунт или добавить уже созданный ранее. После подключения проводится актуализация версии программного обеспечения.

RUBETEK RCP-03

Сам интерфейс представляет собой планшетный вариант приложения с тем же набором настроек и расположением элементов.

RUBETEK RCP-03

Пользователь сможет выбрать темную тему, плиточный интерфейс и активировать автообновление устройств.

В нашем случае «умный дом» был собран и настроен заранее. RUBETEK RCP-03 выступил экраном управления уже установленных модулей, датчиков и камер.

В главном окне отображается список комнат и модулей. Плитки можно перетаскивать и располагать в нужном порядке.

RUBETEK RCP-03

Во второй вкладке проводится просмотр сценариев: по нажатию или условию. Сценарии создаются самим пользователем, используя широкие возможности состояний и условий по каждому из элементов.

RUBETEK RCP-03

Отдельная вкладка с выводом уведомлений.

RUBETEK RCP-03

Данные статистики энергопотребления.

RUBETEK RCP-03

Список камер также может быть оформлен в виде плиток. Удобный и быстрый доступ к онлайн просмотру. К центру управления можно добавлять внешние беспроводные датчики и модули.

Итоги по RUBETEK RCP-03

RUBETEK RCP-03 в отличие от планшетов предлагает готовую систему крепления на стене или любой ровной поверхности. Набор разъемов, два варианта подачи питания и встроенный аккумулятор, три варианта доступа в сеть, слот для карты памяти, сенсорное управление, информативный 10.1 дюймовый IPS-дисплей, поддержка сценариев и внешних RF-датчиков. Отличный вариант в качестве центральной панели управления системой умного дома в квартире, офисе или частном доме.

Комментарии и отзывы RUBETEK RCP-03
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