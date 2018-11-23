Обзор двухканального блока управления RUBETEK RE-3312 и дачтика протечки газа RUBETEK KR-GD13

С системой умного дома от компании RUBETEK мы уже знакомились на примере камер видеонаблюдения, центра управления, блоков и реле, а также внешних датчиков. Не так давно они пополнили линейку доступных модулей, выпустив двухканальный блок управления RUBETEK RE-3312 с Wi-Fi подключением и датчик утечки газа RUBETEK KR-GD13.

Внешний вид RUBETEK KR-GD13

Оба устройства можно приобрести как в крупных российских магазинах, так и с доставкой, воспользовавшись официальным сайтом компании.Покупатель получает RUBETEK KR-GD13 в коробке с традиционным оформлением. Помимо изображения датчика приведены его технические характеристики.

Комплект включает USB-адаптер питания, USB-кабель, основной блок и инструкцию.

Новый датчик утечки газа стал изящнее и получил улучшенную систему питания, позволив выбрать между автономной работой или питанием от USB.

Аккумулятор пользователю нужно будет приобрести самостоятельно. Используется батарея BL-5C, встречаемой в смартфонах Nokia. Он не дорогой и находящийся в широком доступе в магазинах.

Выполнен датчик в корпусе овальной формы из белого пластика. Габариты компактные, на кухне или рядом с котлом найти под него место не составит проблем. Хорошо впишется в интерьерю Лицевая сторона с множеством круглых отверстий. По центру LED-дисплей, отображающий техническую информацию и активность питания.

Внешний вид RUBETEK RE-3312

Под экраном механическая кнопка TEST, с помощью которой можно будет инициализировать тестирование срабатывание датчика и провести добавление датчика в приложение. На обратной стороне съемная крышка, скрывающая отсек с аккумулятором и разъемом microUSB. Есть канавка для аккуратной укладки кабеля. При срабатывании датчика утечки газа выводится громкий звуковой сигнал и отправляется уведомление на смартфон.Поставляется в компактной коробке из плотного картона со светлым оформлением. На боковых гранях приведены примеры работы и подробная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает сам модуль и инструкцию по установке.

Выполнен RUBETEK RE-3312 в компактном корпусе из белоснежного пластика. На фронтальной стороне расположен ряд с клеммами и соответствующей маркировкой.

За управление отвечает кнопка инициализации, выведенная на крышке блока управления.

С обратной стороны приведены технические характеристики и название модели.

Софт

Компактные габариты позволят без затруднение спрятать в подрозетнике вместе со всеми проводами подключения.Добавление проходит в программе «RUBETEK: дом, умный дом». Добавить датчик утечки газа RUBETEK KR-GD13, как нажав на кнопку TEST, так и отсканировав код с обратной стороны корпуса.В последующем настройках можно просмотреть силу сигнала, выбрать расположение комнаты, задать название и выбрать иконку.Датчик утечки газа пользователь сможет использовать при создании сценариев. Срабатывание записывается в события.Схема подключения двухканального блока управления приведена на официальном сайте и комплектной инструкции. Его можно будет монтировать в отдельный короб, добавить в подрозетник или интегрировать в выключатель. Проводится добавление в домашнюю Wi-Fi сеть, работающую на частоте 2.4 ГГц.Следующим шагом каждому каналу можно присвоить имя для последующего упрощения идентификации нужного канала при ручном и автоматическом оформлении.Во вкладке управления отображается подробная статистика по энергопотреблению. Вносится тариф для наглядного наблюдения за расходами по подключенным лампочкам или бытовым приборам. Здесь же иконки по ручному выключению и переходу во вкладку таймеры.Двухканальный блок управления поддерживает сложные сценарии срабатывания. Так помимо очевидного сценария с включением по времени, можно будет сделать включение по датчику движения или открытия.Преимуществом данного блока является возможность подключения к нему до 64 внешних датчиков. Есть встроенная защита от коротких замыканий.