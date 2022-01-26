Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%

Линейка игровых клавиатур Huntsman от Razer с гибридными переключателями за время своего существования успела хорошо себя зарекомендовать. И не так производитель выпустил ее уменьшенную версию в формате TKL 60%. Это самый компактный вариант исполнения, в нем отсутствует не только набор функциональных клавиш и цифровой блок, но и стрелки. Сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации Razer Huntsman Mini.

Razer Huntsman Mini

Ее средняя стоимость составляет 9 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает кабель, наклейку с фирменной символикой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer Huntsman Mini

Внешний вид

Габариты у корпуса за счет исполнения в формате TKL 60% очень компактны. У нее отсутствуют выраженные боковые рамки.

Razer Huntsman Mini

Верхняя пластина у корпуса выполнена из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет. Заметной подставки под запястья у нее нет.

Razer Huntsman Mini

Как и в рассмотренной ранее Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, выполняемые дополнительные действия нанесены на боковую часть переключателей. Такое исполнение не перегружает колпачки информацией и при этом найти нужную клавишу будет не сложно.

Razer Huntsman Mini

Подсвечиваются только латинские символы. Кириллица нанесена белой краской. Проблем с ее читаемостью тоже нет.

Razer Huntsman Mini

Оба SHIFT у Razer Huntsman Mini полноразмерные. ENTER однорядный. Стрелки перенесены и объединены с частью клавиш в нижнем правом углу.

Razer Huntsman Mini

Длинные клавиши идут с дополнительными стабилизаторами. Они не раскачиваются при нажатии и не перекашиваются.

Razer Huntsman Mini

С обратной стороны расположен интерфейсный разъем. Кабель питания у нее съемный. Комплектный идет с нейлоновой оплеткой и длиной 1.9 метра.

Razer Huntsman Mini

Основание у клавиатуры пластиковое. В центре нанесена наклейка с набором технической информации.

Razer Huntsman Mini

По краям резиновые накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. Есть две откидные ножки. Они имеют два уровня, суммарно же владелец получает три угла наклона рабочей плоскости.

Razer Huntsman Mini

У клавиатуры есть многоцветная подсветка с независимым управлением для каждой клавиши. Она синхронизируется не только с другой периферией, но и совместимыми продуктами других производителей.

Софт

Razer Huntsman Mini поддерживает управление при помощи программного центра Synapse 3. Выводится в виде отдельной плитки с изображением и названием устройства.

Razer Huntsman Mini

В окне управления можно задать дополнительное действие для любой из клавиш. Это библиотека с пресетами и собственные макросы.

Razer Huntsman Mini

Razer Huntsman Mini

Ведется управление подсветкой, ее эффектами и яркостью.

Razer Huntsman Mini

Razer Huntsman Mini

Тесты

Такой форма, особенно если ранее не было опыта работы с TKL потребует некоторое время на освоение и привыкание. Негативно на удобство и скорость работы такой набор и наполнение не влияют. В играх это позволяет даже в ограниченном пространстве свободно управлять и персонажем в игре и перемещать мышкой в разных направлениях.

Razer Huntsman Mini

Компактные габариты дают весомое преимущество в возможности брать ее с собой. Как с ноутбуком, так и при игре вне дома. Съемный кабель можно будет заменить при повреждении или выбрать с нужной длиной.

Оснащается Razer Huntsman Mini переключателями Razer Clicky Optical Switch. Они щелкают и при этом нажимаются легко. В отличие от механических переключателей срабатывание идет при перекрытии лазерного луча на расстоянии 1.5 мм.

Razer Huntsman Mini

Отсутствие лишних механических элементов повышает не только точность работы, но и ресурс службы. Для них он составляет 100 миллионов кликов.

Razer Huntsman Mini

Поддерживает неограниченное количество нажатий. Полноценный NKRO. Отлично себя показала при наборе текста и в играх.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Huntsman Mini – игровая клавиатура в редком формате исполнения 60%. В компактных габаритах предлагается высокая точность и скорость работы, съемный способ подключения интерфейсного кабеля, металл в конструкции, детализированное управление подсветкой и макросы.
Razer Huntsman Mini получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer Huntsman Mini
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