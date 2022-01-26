Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%

Линейка игровых клавиатур Huntsman от Razer с гибридными переключателями за время своего существования успела хорошо себя зарекомендовать. И не так производитель выпустил ее уменьшенную версию в формате TKL 60%. Это самый компактный вариант исполнения, в нем отсутствует не только набор функциональных клавиш и цифровой блок, но и стрелки. Сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации Razer Huntsman Mini.

Комплектация

Ее средняя стоимость составляет 9 990 рублей.Упакована в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает кабель, наклейку с фирменной символикой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Габариты у корпуса за счет исполнения в формате TKL 60% очень компактны. У нее отсутствуют выраженные боковые рамки.

Верхняя пластина у корпуса выполнена из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет. Заметной подставки под запястья у нее нет.

Как и в рассмотренной ранее Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed , выполняемые дополнительные действия нанесены на боковую часть переключателей. Такое исполнение не перегружает колпачки информацией и при этом найти нужную клавишу будет не сложно.

Подсвечиваются только латинские символы. Кириллица нанесена белой краской. Проблем с ее читаемостью тоже нет.

Оба SHIFT у Razer Huntsman Mini полноразмерные. ENTER однорядный. Стрелки перенесены и объединены с частью клавиш в нижнем правом углу.

Длинные клавиши идут с дополнительными стабилизаторами. Они не раскачиваются при нажатии и не перекашиваются.

С обратной стороны расположен интерфейсный разъем. Кабель питания у нее съемный. Комплектный идет с нейлоновой оплеткой и длиной 1.9 метра.

Основание у клавиатуры пластиковое. В центре нанесена наклейка с набором технической информации.

По краям резиновые накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. Есть две откидные ножки. Они имеют два уровня, суммарно же владелец получает три угла наклона рабочей плоскости.

Софт

У клавиатуры есть многоцветная подсветка с независимым управлением для каждой клавиши. Она синхронизируется не только с другой периферией, но и совместимыми продуктами других производителей.Razer Huntsman Mini поддерживает управление при помощи программного центра Synapse 3. Выводится в виде отдельной плитки с изображением и названием устройства.

В окне управления можно задать дополнительное действие для любой из клавиш. Это библиотека с пресетами и собственные макросы.

Ведется управление подсветкой, ее эффектами и яркостью.

Тесты

Такой форма, особенно если ранее не было опыта работы с TKL потребует некоторое время на освоение и привыкание. Негативно на удобство и скорость работы такой набор и наполнение не влияют. В играх это позволяет даже в ограниченном пространстве свободно управлять и персонажем в игре и перемещать мышкой в разных направлениях.

Компактные габариты дают весомое преимущество в возможности брать ее с собой. Как с ноутбуком, так и при игре вне дома. Съемный кабель можно будет заменить при повреждении или выбрать с нужной длиной.

Оснащается Razer Huntsman Mini переключателями Razer Clicky Optical Switch. Они щелкают и при этом нажимаются легко. В отличие от механических переключателей срабатывание идет при перекрытии лазерного луча на расстоянии 1.5 мм.

Отсутствие лишних механических элементов повышает не только точность работы, но и ресурс службы. Для них он составляет 100 миллионов кликов.

Итоги

Поддерживает неограниченное количество нажатий. Полноценный NKRO. Отлично себя показала при наборе текста и в играх.Razer Huntsman Mini – игровая клавиатура в редком формате исполнения 60%. В компактных габаритах предлагается высокая точность и скорость работы, съемный способ подключения интерфейсного кабеля, металл в конструкции, детализированное управление подсветкой и макросы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".