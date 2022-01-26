Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%

Ее средняя стоимость составляет 9 990 рублей.
Верхняя пластина у корпуса выполнена из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет. Заметной подставки под запястья у нее нет.
Как и в рассмотренной ранее Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, выполняемые дополнительные действия нанесены на боковую часть переключателей. Такое исполнение не перегружает колпачки информацией и при этом найти нужную клавишу будет не сложно.
Подсвечиваются только латинские символы. Кириллица нанесена белой краской. Проблем с ее читаемостью тоже нет.
Оба SHIFT у Razer Huntsman Mini полноразмерные. ENTER однорядный. Стрелки перенесены и объединены с частью клавиш в нижнем правом углу.
Длинные клавиши идут с дополнительными стабилизаторами. Они не раскачиваются при нажатии и не перекашиваются.
С обратной стороны расположен интерфейсный разъем. Кабель питания у нее съемный. Комплектный идет с нейлоновой оплеткой и длиной 1.9 метра.
Основание у клавиатуры пластиковое. В центре нанесена наклейка с набором технической информации.
По краям резиновые накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. Есть две откидные ножки. Они имеют два уровня, суммарно же владелец получает три угла наклона рабочей плоскости.
У клавиатуры есть многоцветная подсветка с независимым управлением для каждой клавиши. Она синхронизируется не только с другой периферией, но и совместимыми продуктами других производителей.
В окне управления можно задать дополнительное действие для любой из клавиш. Это библиотека с пресетами и собственные макросы.
Ведется управление подсветкой, ее эффектами и яркостью.
Компактные габариты дают весомое преимущество в возможности брать ее с собой. Как с ноутбуком, так и при игре вне дома. Съемный кабель можно будет заменить при повреждении или выбрать с нужной длиной.
Оснащается Razer Huntsman Mini переключателями Razer Clicky Optical Switch. Они щелкают и при этом нажимаются легко. В отличие от механических переключателей срабатывание идет при перекрытии лазерного луча на расстоянии 1.5 мм.
Отсутствие лишних механических элементов повышает не только точность работы, но и ресурс службы. Для них он составляет 100 миллионов кликов.
Поддерживает неограниченное количество нажатий. Полноценный NKRO. Отлично себя показала при наборе текста и в играх.