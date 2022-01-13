Обзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed (RZ03-03890700-R3R1). Беспроводная TKL-клавиатура

Не так давно мы проводили тестирование клавиатуры Razer BlackWidow V3 Tenkeyless, предлагающей ключевые особенности полноразмерной версии, но в киберспортивном формате TKL. Сегодня в центре внимания будет еще одна вариация - Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. В ней применена фирменная технологи беспроводного соединения с заметно уменьшенными задержками, позволяя обеспечивать точность и скорость проводных решений.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Ее стоимость составляет 16 тысяч рублей.

Комплектация

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Упакована в коробку с традиционным оформлением, на обратной стороне подробно описаны конструктивные преимущества и особенности этой клавиатуры. Комплект включает кабель, наклейки с логотипом, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Внешний вид

Уменьшение габаритов прошло с перемещением блока стрелок в основную часть клавиш. Вертикальный ряд над стрелкой вправо состоит из четырех кнопок: DEL, PG UP, PG DN, INS.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Прошло объединение ряда F1-F12 с цифровым набором. Вообще тут более половины кнопок выполняют дополнительное действие.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Соответствующая маркировка нанесена на боковую грань, направленную на пользователя. Она хорошо видна при работе и при этом не перегружает верхнюю грань кейкапов.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Основные символы подсвечиваются. Но тут это касается только латиницы, кириллица нанесена краской.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Многоцветная подсветка с детальным оформлением и синхронизацией. Это одна из самых продвинутых систем, особенно если брать в расчет библиотекой для связи с большим количеством сторонних систем, включая наружное освещение Philips, Nanoleaf, Twinkly, Xiaomi и др.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Верхняя панель у Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed выполнена из цельного листа алюминия. Нанесено порошковое покрытие черного цвета.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Конструкция у нее надежная и с запасом по прочности. Также внешняя поверхность предполагает простое удаление загрязнений, накапливаемых в ходе эксплуатации.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Передняя грань расположена под углом. В ней отсутствует выраженная подставка под запястья. Опционально можно приобрести в виде аксессуара с магнитным замком. По центру этой грани расположен островок с логотипом бренда.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

На обратной стороне разъем USB-C, используемый как для проведения процедуры восстановления заряда встроенного аккумулятора, так и в качестве интерфейсного для проводного режима работы.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Есть переключатель режимов беспроводного соединения. Его центральное положение выключает питание.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Двухуровневые откидные ножки. Для этой клавиатуры владелец получает три варианта наклона рабочей плоскости.

Софт

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed поддерживает управление с помощью центра Synapse 3. Выводится в виде отдельной плитки

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Управлением игровым режимом и предустановки.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Встроенная память для хранения нескольких профилей настроек.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Изменение яркости подсветки и эффектов.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Выбор действий для клавиш. Поддерживаются макросы.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Тесты

Оснащена переключателями RAZER YELLOW SWITH с ресурсом службы в 80 миллионов кликов. Точка срабатывания расположена на отметке 1.2 мм. Полный ход 3.5 мм. Требуемое усилие – 45G. Определяется неограниченное количество нажатых клавиш.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Клавиатура использовалась активно в течение нескольких недель. Отлично себя показала в динамичных шутерах и при быстром наборе текста. На столе стояла устойчиво.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Есть два беспроводных режима работы: Bluetooth и 2.4 ГГц (HyperSpeed). Первый вариант может быть полезен при работе с ноутбуками, позволяя оставить свободными разъемы. Но Bluetooth заметно уступает по скорости режиму работы через адаптер HyperSpeed.

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed – беспроводная клавиатура с механическими переключателями топового уровня, выполненная в TKL формате. Детальные настройки с макросами, синхронизируемая подсветка, длительное время автономной работы, два режима беспроводного подключения, металл в конструкции, три уровня наклона рабочей плоскости.
Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed
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