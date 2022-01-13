Обзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed (RZ03-03890700-R3R1). Беспроводная TKL-клавиатура

Не так давно мы проводили тестирование клавиатуры Razer BlackWidow V3 Tenkeyless, предлагающей ключевые особенности полноразмерной версии, но в киберспортивном формате TKL. Сегодня в центре внимания будет еще одна вариация - Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. В ней применена фирменная технологи беспроводного соединения с заметно уменьшенными задержками, позволяя обеспечивать точность и скорость проводных решений.

Комплектация

Ее стоимость составляет 16 тысяч рублей.

Упакована в коробку с традиционным оформлением, на обратной стороне подробно описаны конструктивные преимущества и особенности этой клавиатуры. Комплект включает кабель, наклейки с логотипом, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Уменьшение габаритов прошло с перемещением блока стрелок в основную часть клавиш. Вертикальный ряд над стрелкой вправо состоит из четырех кнопок: DEL, PG UP, PG DN, INS.

Прошло объединение ряда F1-F12 с цифровым набором. Вообще тут более половины кнопок выполняют дополнительное действие.

Соответствующая маркировка нанесена на боковую грань, направленную на пользователя. Она хорошо видна при работе и при этом не перегружает верхнюю грань кейкапов.

Основные символы подсвечиваются. Но тут это касается только латиницы, кириллица нанесена краской.

Многоцветная подсветка с детальным оформлением и синхронизацией. Это одна из самых продвинутых систем, особенно если брать в расчет библиотекой для связи с большим количеством сторонних систем, включая наружное освещение Philips, Nanoleaf, Twinkly, Xiaomi и др.

Верхняя панель у Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed выполнена из цельного листа алюминия. Нанесено порошковое покрытие черного цвета.

Конструкция у нее надежная и с запасом по прочности. Также внешняя поверхность предполагает простое удаление загрязнений, накапливаемых в ходе эксплуатации.

Передняя грань расположена под углом. В ней отсутствует выраженная подставка под запястья. Опционально можно приобрести в виде аксессуара с магнитным замком. По центру этой грани расположен островок с логотипом бренда.

На обратной стороне разъем USB-C, используемый как для проведения процедуры восстановления заряда встроенного аккумулятора, так и в качестве интерфейсного для проводного режима работы.

Есть переключатель режимов беспроводного соединения. Его центральное положение выключает питание.

Софт

Двухуровневые откидные ножки. Для этой клавиатуры владелец получает три варианта наклона рабочей плоскости.Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed поддерживает управление с помощью центра Synapse 3. Выводится в виде отдельной плитки

Управлением игровым режимом и предустановки.

Встроенная память для хранения нескольких профилей настроек.

Изменение яркости подсветки и эффектов.

Выбор действий для клавиш. Поддерживаются макросы.

Тесты

Оснащена переключателями RAZER YELLOW SWITH с ресурсом службы в 80 миллионов кликов. Точка срабатывания расположена на отметке 1.2 мм. Полный ход 3.5 мм. Требуемое усилие – 45G. Определяется неограниченное количество нажатых клавиш.

Клавиатура использовалась активно в течение нескольких недель. Отлично себя показала в динамичных шутерах и при быстром наборе текста. На столе стояла устойчиво.

Есть два беспроводных режима работы: Bluetooth и 2.4 ГГц (HyperSpeed). Первый вариант может быть полезен при работе с ноутбуками, позволяя оставить свободными разъемы. Но Bluetooth заметно уступает по скорости режиму работы через адаптер HyperSpeed.

Итоги

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed – беспроводная клавиатура с механическими переключателями топового уровня, выполненная в TKL формате. Детальные настройки с макросами, синхронизируемая подсветка, длительное время автономной работы, два режима беспроводного подключения, металл в конструкции, три уровня наклона рабочей плоскости.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".